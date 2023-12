Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name (PS5) Test

Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name zeigt im Test, dass auch in der Kürze sehr viel Würze liegt. Das Spinoff zur beliebten Like a Dragon (früher Yakuza) Reihe gibt sich dabei etwas kurzweiliger als die Hauptspiele, liefert dennoch auf allen Ebenen ab. Was euch erwartet und wie sich der neueste Ableger schlägt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Die Like a Dragon-Spiele verwenden oftmals gerne Locations aus vorherigen Spielen. Da haben wir das klassische Kamurocho oder auch Sotenbori. Und auch das neueste Spinoff, Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, spielt in Sotenbori, einem Stadtteil, der Osakas Dōtonbori angenähert ist. Die Geschichte des Spiels dient dabei als Brücke zwischen den Ereignissen aus Yakuza 6: The Song of Life, Like a Dragon 7 und Like a Dragon 8: Infinite Wealth. Einmal mehr schlüpft ihr in die Rolle von Kiryu Kazuma, der unter neuem Namen sein Leben fortführt. Die Storyline ist trotz ihrer Kürze absolut erstklassig.

Like a Dragon Gaiden – Bewährtes in Osaka

Es gibt hier nur sehr wenig, das sich neu anfühlt. Die Minispiele sind eine bewährte Sammlung von Yakuza-Klassikern, von Mahjong über Karaoke bis hin zur Rückkehr des Pocket-Circuits. Es gibt einen neuen Ort, The Castle – ein absurder Rückzugsort für reiche hedonistische … nun. Personen. In der Praxis ist es jedoch nur ein Dreh- und Angelpunkt für die Kampfarena und eine handvoll zurückkehrende Glücksspiel-Minispiele.

Ich würde lügen, wenn ich euch sagte, dass es nicht dennoch bestens funktioniert. Die Art der Serie – der Fokus auf Geschichte und Charaktere; auf dramatischer Handlung und absurden Nebenhandlungen – macht jedes Spiel zu etwas mehr als der Summe seiner Ablenkungen. Die Rückkehr zu einem bereits bekannten Ort bietet die Möglichkeit zu sehen, wie sich die Welt seit dem letzten Besuch verändert hat. Ein wieder verwendetes Minispiel ist eine willkommene Abwechslung, während die Spannung der Geschichte weiter steigt. Es fühlt sich alles sehr vertraut an, besonders jetzt, da die Hauptreihe auf einen neuen Hauptprotagonisten und ein neues rundenbasiertes Kampfsystem umgestiegen ist.

Kiryus Rückkehr bedeutet, dass wir wieder zum klassischen Raufen zurückkehren, das einst ein Markenzeichen der Serie war. Und hier gibt es zumindest einige neue Spielzeuge zum Ausprobieren. Kiryu kann zwischen zwei Kampfstilen wechseln: Yakuza und Agent. Ersterer ist ein traditionelles Kraftpaket – mit Tiger Drop und allem – und verwendet die Standard-Kombos der Serie aus Schlägen, Tritten und Straßenrequisiten, die zu Waffen umfunktioniert werden können. Letzterer ist wendiger, aber auch mit Gadgets beladen. Haltet zum Beispiel den Griffknopf gedrückt, und schießt Spider aus, ein handgelenkmontiertes Seil, mit dem ihr Feinde einfangen und herumschleudern oder für einen Folgeangriff einholen könnt.

Like a Dragon Gaiden – Agent Kiryu und das Akame Netzwerk

Abseits der Geschichte strukturiert Like a Dragon Gaiden die Erkundung durch das Akame Netzwerk – benannt nach dem Fixer von Sotenbori, dem ihr nach eurer Ankunft in der Stadt begegnet. So handhabt Gaiden die Nebenhandlungen – sogenannte Anfragen – und belohnt euch für die Erkundung. Das Abschließen von Anfragen oder das Abhaken von Punkten in der Abschlussliste gibt euch Punkte.

Ihr benötigt sowohl Punkte als auch Bargeld, um eure Fähigkeiten zu verbessern, und überschüssige Punkte können auch im Laden von Akame ausgegeben werden. Es ist eine gute Struktur, besonders für ein kleineres Spiel wie dieses – alles, was ihr tut, scheint direkt mit eurem Fortschritt verbunden zu sein. Ich wünschte jedoch, es wäre mehr mit den Nebenhandlungen gemacht worden. Es gibt nur etwa 24 Anfragen, und von ihnen fühlen sich nur wenige so denkwürdig an wie Kiryus Nebenquests in vergangenen Spielen.

Die Kampfarena wurde ebenfalls aufgewertet durch die Einführung von Hell Team Rumble, einem teambasierten Modus, der erfordert, dass ihr Verbündete gewinnt. Wie in früheren Clan-Builder-Modi könnt ihr eine Mischung aus neuen und alten Gesichtern rekrutieren – ja, sogar Gary Buster Holmes. Es ist eine leichte Variation eines Yakuza-Klassikers, aber der natürliche Rhythmus des Kampfes und des Levelns ist leicht zu erfassen.

Grafisch setzt Like a Dragon Gaiden auf die allseits bekannte Engine, die auch schon in den vorherigen Spielen zum Einsatz kam. Somit könnt ihr euch auf ein großartiges Ambiente und super schicke Zwischensequenzen. Auch akustisch bekommt ihr so richtig was auf die Ohren. Während die Karaoke-Songs, der Soundtrack und die japanische Sprachausgabe über jeden Zweifel erhaben sind, kann die englische Vertonung leider nicht mitreden. Der Sprecher von Kiryu ist neu und der neue Sprecher, Youtuber YongYea, ist ein klarer Fall von schlechtestem möglichem Sprecher. Sei es die Line-Delivery oder auch die allgemeinen Nuancen in Kiryus Worten – hier stimmt das Gesamtpaket leider nicht.