Assassin’s Creed Mirage (PS5) Test

Assassin’s Creed Mirage für die PS5 markiert eine spannende Rückkehr zu den Wurzeln der beliebten Serie. Mit einer fesselnden Geschichte, verbessertem Gameplay und atemberaubender Grafik verspricht dieses Spiel, sowohl langjährige Fans als auch Neulinge zu begeistern. Besonders das Setting in Bagdad sieht sehr vielversprechend aus und erinnert an so einige Filme und Spiele, wo Parkour mehr als nur passend ist. Wir haben uns das Spiel genauer angesehen und sind gespannt, was uns Ubisoft so liefert.

Assassin’s Creed Mirage – Eine Zeitreise ins Historische Bagdad

Assassin’s Creed Mirage entführt die Spieler ins 9. Jahrhundert nach Christus, in das pulsierende Herz von Bagdad. Diese Epoche, reich an historischen Ereignissen und kultureller Vielfalt, bildet die perfekte Kulisse für ein Abenteuer im Universum der Assassinen.

Die Geschichte dieses Teils folgt dem jungen Protagonisten Basim, einem Dieb, der zum Assassinen ausgebildet wird. Die narrative Tiefe, kombiniert mit charismatischen Charakteren und unerwarteten Wendungen, hält die Spieler von Anfang bis Ende gefesselt. Ob euch dieses Setting jedoch zusagt, müsst ihr selbst herausfinden. Vielen Spielern, und auch mir hat es gefallen, dennoch wären eventuell ein paar Einblicke in das Gameplay keine schlechte Idee vor dem Kauf.

Das Spiel besinnt sich auf die Kernmechaniken der Serie: Stealth und Parkour. Die Beweglichkeit des Protagonisten und die detaillierten, vertikalen Umgebungen bieten zahlreiche Möglichkeiten für verdecktes Vorgehen und spektakuläre Fluchten. Dies haben sich viele Fans der Reihe gewünscht und genau dieser Aspekt steckt im Fokus. Zwar gibt es auch Raufbolde, wie mich, die lieber draufprügeln. Das ist zwar nicht immer so gut möglich, aber definitiv auch kein Problem. Wer an dieser Stelle auf das altbekannte Unity hofft, wird hier nicht das finden, was er sucht. Ubisoft hat wirklich viel daran gearbeitet, um es passend für alle zu machen. Nur ein Unity in Bagdad ist es noch nicht.

Der Kampf in diesem Teil fühlt sich frisch und dynamisch an. Mit einem überarbeiteten Kampfsystem, das sowohl Geschick als auch Strategie erfordert, werden die Auseinandersetzungen intensiver und belohnender. Zusätzlich bietet das Spiel eine Vielzahl von Nebenmissionen und Herausforderungen, die die Welt lebendig und spannend machen.

Auf der PS5 zeigt das neueste Assasin’s Creed seine grafische Stärke. Die detaillierte Darstellung von Bagdad, kombiniert mit den beeindruckenden Lichteffekten und Texturen, sorgt für ein immersives Erlebnis. Jede Szene, von belebten Marktplätzen bis zu versteckten Gassen, ist ein visuelles Fest. Mein PC hätte an dieser Stelle definitiv schlapp gemacht, also überlegt euch gut, für welches Gerät ihr es kauft.

Der Soundtrack des Spiels unterstreicht das historische Ambiente und trägt zur atmosphärischen Tiefe bei. Die Soundeffekte, von den Geräuschen des städtischen Lebens bis hin zu den Klängen des Kampfes, sind sorgfältig abgestimmt und verstärken das Eintauchen in die Spielwelt. Einzig das deutsche Voiceover war nicht ganz nach meinem Geschmack, da hat gefühlt etwas die Würze gefehlt. Insgesamt ist diese zwar gut, aber wenn ihr es euch selbst anhört, merkt ihr, dass es sich nicht nach Bagdad anhört. Das ist aber schnell verziehen dank OneRepublic.

Assassin’s Creed Mirage – Galerie

Assassin’s Creed Mirage – Tiefe Charakterentwicklung und Motivationen

Assassin’s Creed Mirage zeichnet sich durch seine tiefgehende Charakterentwicklung aus. Basim, als komplexer und facettenreicher Protagonist, durchläuft eine beeindruckende Entwicklung vom einfachen Dieb zum geschickten Assassinen. Seine Hintergrundgeschichte und Motivationen werden geschickt in das Gameplay und die Erzählung eingewoben, was eine emotionale Bindung zum Charakter fördert.

Das Spiel brilliert mit einer ausgeklügelten Erzählweise, die sowohl historische als auch fiktionale Elemente kunstvoll verwebt. Die Dialoge sind gut geschrieben und tragen effektiv zur Atmosphäre und Tiefe der Geschichte bei. Die Interaktionen zwischen den Charakteren sind glaubwürdig und ergänzen das immersive Erlebnis.

Wer sich bei diesem Teil auf einen Multiplayer oder sogar Koop gefreut hat, den müssen wir an der Stelle leider enttäuschen. Ubisoft hat sich strikt gegen diese Punkte entschieden und wollte ein immersives Singleplayererlebnis schaffen. Das finden wir durchaus schade, da es bestimmt Spaß gemacht hätte, mit Freunden durch Bagdad zu laufen.

Assassin’s Creed Mirage bietet ein rundum befriedigendes Spielerlebnis. Die Balance zwischen Story, Gameplay und Erkundung ist hervorragend, und die Liebe zum Detail in jedem Aspekt des Spiels ist beeindruckend. Das Spiel lädt die Spieler ein, sich in die Welt von Bagdad zu vertiefen und alle Geheimnisse und Geschichten zu entdecken.

Dank der Vielzahl an Nebenmissionen und versteckten Gegenständen bietet Mirage einen hohen Wiederspielwert. Spieler werden ermutigt, die Welt zu erkunden und alle Facetten des Spiels zu erleben.

Assassin’s Creed Mirage – Launchtrailer