MotoGP 23 (PS5) Test

MotoGP 23 ist das neueste Aushängeschild in der langjährigen MotoGP-Videospielreihe. In diesem Jahr möchten die Entwickler mit dem realistischen Gameplay und einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten neue Maßstäbe in der Welt der Motorradrennspiele setzen.Ob erfahrener Veteran der Serie oder Neuling: MotoGP 23 soll für jeden etwas bieten. Mit einer Vielzahl von Spielmodi, darunter ein umfangreicher Karrieremodus und ein aufregender Online-Multiplayer-Modus, gibt es immer neue Herausforderungen und Ziele zu erreichen. Mehr dazu erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Moto GP23 – Aufstieg zur Spitze

Die Karriere im Spiel hat sich größtenteils nicht verändert. Das Karrieremenü wurde übersichtlicher gestaltet, behält aber im Großen und Ganzen die bekannten Funktionen. Zu Beginn der Karriere startet man in der Moto3-Klasse, die als Einstiegspunkt dient. Die Motorräder in dieser Klasse sind einfacher zu handhaben und ermöglichen es den Spielern, sich mit den neuen Mechaniken vertraut zu machen und ihren zukünftigen Weg in der MotoGP-Welt zu bestimmen. Eine der spannendsten Neuerungen sind die sogenannten “Turning Points”. Das sind entscheidende Momente in der Karriere, die den Weg des Spielers beeinflussen und zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Soziale Interaktionen spielen ebenfalls eine Rolle und beeinflussen Rivalitäten und Anerkennungen, was wiederum die Interaktionen mit anderen Fahrern und Herstellern beeinflusst. Eine gute Anerkennung kann zu Vorteilen führen, wie zum Beispiel der Einstellung durch einen Hersteller oder Rabatten beim Beitritt zu ihnen.

Die Karriere in MotoGP 23 ist also nicht nur eine Reihe von Rennen, sondern eine dynamische Erfahrung, die von den Entscheidungen und Leistungen des Spielers geprägt wird. Es ist ein spannender Modus, der sowohl für MotoGP-Veteranen als auch für Neulinge in der Serie interessant sein dürfte.

MotoGP 23 – Unterstützung für Einsteiger

Eine bemerkenswerte Neuerung ist das Neural Aid System, das dem Spieler bei Bremsen, Handling und Beschleunigung unterstützt. Je nach Einstellung übernimmt es einen Teil der Fahrzeugkontrolle. Mit voll aktivierten neuronalen Hilfen spielt sich das Spiel praktisch von selbst. Diese Funktion mag Einsteigern helfen, doch ihr tatsächlicher Einfluss auf das Spielgeschehen sollte nicht überbewertet werden. Die Neuerungen in Bezug auf das Wetter und die Kampagne haben einen spürbaren Einfluss auf das Spielerlebnis.

Dynamische Wetterveränderungen während eines Rennens sind ein großer Fortschritt im Vergleich zu den früheren Ablegern der Videospielreihe und erfordern mehr Geschick und strategisches Denken auf der Strecke. Eine der bemerkenswerten Neuerungen in MotoGP 23 ist das “Flag-to-Flag”-Rennsystem. Bei wechselndem Wetter während des Rennens können die Spieler in die Boxengasse fahren, um ihre Motorräder zu wechseln. Wenn das Rennen trocken beginnt und dann zu nass wechselt (und umgekehrt), können die Fahrer ein neues Motorrad auswählen, das speziell für die wechselnden Bedingungen eingerichtet ist. Dies fügt dem Spiel eine zusätzliche strategische Komponente hinzu und macht das Rennen noch realistischer und dynamischer.

MotoGP 23 – Erobere die Rennstrecken auf der ganzen Welt

MotoGP 23 bietet auch einen Online-Multiplayer-Modus mit Ranglistenspielen, bei dem wir die Möglichkeit haben gegen Gegner mit ähnlichen Fähigkeiten anzutreten. Es gibt auch einen lokalen Zwei-Spieler-Splitscreen-Multiplayer-Modus, der es uns ermöglicht, zusammen auf der gleichen Konsole zu spielen.Der Online-Multiplayer-Modus von MotoGP 23 hat einige bemerkenswerte Funktionen. Erstmals in der MotoGP-Spielreihe wird die Ausgabe 2023 fünf Multiplayer-Ränge zum Durchlaufen bieten.

Die Entwickler des Spiels haben beschrieben, wie es funktionieren wird. “Alle Level, einschließlich Platin, aber nicht Legende, werden drei verschiedene Unterlevel haben”, sagte der Executive Producer und Creative Director des Titels, Michele Caletti. “Es gibt viel Granularität innerhalb der verschiedenen Level und dann gibt es ‘Legende’, die einzigartig ist. Es gibt viel Raum zum Hochleveln.”Dieses System hilft dabei, Spieler des gleichen Levels im selben Match zu platzieren, erklärte Stefano Zanaboni, Lead Game Designer für MotoGP 23.

“Wir möchten, dass die Spieler dieses neue Feature von MotoGP genießen und es mit fantastischen Rennen erkunden.” Bisher wurde ein solches System in der von Milestone entwickelten Serie nicht implementiert. Es gab öffentliche und private Lobbys, aber keine Möglichkeit, gegen ähnlich qualifizierte Fahrer zu fahren, außer man trat einer unabhängig organisierten Liga bei.