Mega Man Battle Network Legacy Collection (PC) Test

Die Mega Man Battle Network Legacy Collection ist für Fans der Reihe ein Licht am Horizont. Nachdem seit der Nintendo DS Ära kein Battle Network Spiel mehr erschienen ist, haben sich viele Spieler zusammengetan und private Turniere durchgeführt, um die Community am Leben zu erhalten. Zwar ist das definitiv toll, aber sehr umständlich. Mit der Legacy Collection hat die lange Warterei ein Ende, denn es gibt alle 6 Spiele der Reihe nun auf den neuen Konsolen. Dazu kommt, dass ihr erstmalig Zugriff auf alle Battle Chips (auch die Japan exklusiven habt) und Multiplayer! Wie sich das alte Spiel auf der aktuellen Generation macht, erfahrt ihr hier.

Mega Man Battle Network Legacy Collection – Ein Held kehrt zurück

Mega Man Battle Network spielt in der fernen Zukunft, in der die Netzwerktechnologie floriert. Jeder trägt ein fortschrittliches Gerät in seiner Tasche mit sich herum, das PET genannt wird und verschiedene Aufgaben wie das Versenden von E-Mails und das Tätigen von Telefonanrufen erledigen kann, aber vor allem das Net Navi der Personen beherbergt. Ein Net Navi ist eine künstliche Intelligenz, die als Vertreter einer Person in der digitalen Welt des Internets agiert, die hier als ein navigierbarer, physischer Raum realisiert wird. Klingt ein bisschen, wie die heutigen Smartphones mit Siri, Alexa und Google, doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die Viren im Internet nehmen die Form von Monstern an, die von Netbattlers (Navi und Menschen Paaren) in Schach gehalten werden müssen.

Jedes Spiel folgt den Abenteuern von Lan Hikari und seinem Navi, Mega Man.EXE, die in verschiedene Verschwörungen verwickelt werden, um die Welt zu retten. Die Erzählungen sind in der Regel in eine Reihe von kleinen Handlungsbögen unterteilt, die irgendwie mit Lans Schulleben verknüpft sind und die jeweils in einem Kampf gegen ein anderes mächtiges Netz-Navi ausarten sowie die Gesamthandlung ein Stück weiter voranbringen. Obwohl die Spiele dazu neigen, sich ein wenig zu sehr auf die “Macht der Freundschaft” zu verlassen, steckt im Kern der Geschichte dennoch viel Herzblut.

Die Beziehung zwischen Lan und Mega Man ist über alle sechs Spiele hinweg besonders gut ausgearbeitet, und die Kernbesetzung an unterstützenden Freunden und Verbündeten verleiht der Geschichte im Laufe der Entwicklung eine schöne Struktur. Ob es nun die etwas feindselige Freundschaft zwischen Lan und seinem besten Freund Dex oder die subtile Romanze zwischen ihm und Mayl ist, es gibt viele großartige charakterliche Momente, die die Geschichte menschlich machen.

Mega Man Battle Network Legacy Collection – Ab ins Internet!

Das Gameplay von Battle Network folgt einer RPG-ähnlichen Struktur, in der du entweder als Lan oder als Mega Man isometrische Welten erkundest. So ziemlich alles, was mit Technologie zu tun hat, kann angeschlossen werden, und viele Geräte sind direkt mit dem Internet verbunden, das wie ein großer Super-Dungeon wirkt, den man im Laufe der Geschichte immer mehr aufdeckt. In Anlehnung an die Designphilosophie der klassischen Mega Man-Spiele erhält auch der Bösewicht jedes Handlungsbogens seinen eigenen thematischen Dungeon, der in der Regel Rätsel und Umweltgefahren enthält, die zu seinem Aussehen passen. Blast Man zum Beispiel herrscht über ein Gebiet, in dem Feuerstürme aus jeder Richtung und zu jeder Zeit kommen können. Überall sind Stahlwürfel platziert, hinter denen man sich verstecken kann, wenn man einen Feuersturm kommen sieht, und man nimmt Schaden, wenn man nicht rechtzeitig in Deckung gehen kann.

Hin und wieder stößt man auch auf Abschnitte des Dungeons, die Informationen oder Aktionen von Lans Seite in der realen Welt erfordern. Zum Beispiel ist der Kerker von Flash Man anfangs zu dunkel, als dass Mega Man irgendetwas sehen könnte, sodass Lan gelegentlich in einen nahe gelegenen Raum laufen muss, um einen Lichtschalter zu betätigen. Das gibt Lan zwar etwas zu tun, kann sich aber manchmal etwas gezwungen anfühlen, obwohl wir es zu schätzen wissen, dass die Dungeons in der Regel betonen, dass das Duo als Team agiert und nicht nur Mega Man die ganze schwere Arbeit macht.

Die Kämpfe in Mega Man Battle Network basieren auf einem innovativen Ansatz für Action und Deckbau, der mit Ausnahme von One Step From Eden in keinem anderen Spiel oder einer anderen Serie seither zu finden war. Die Kämpfe werden nach dem Zufallsprinzip ausgelöst und führen Sie auf ein 6×3-großes Schlachtfeld, dessen rechte Hälfte von Viren bevölkert werden kann, während die linke Hälfte für Mega Man reserviert ist. Bevor der Kampf beginnt, werden fünf Kampfchips – die Angriffe oder Unterstützungsaktionen darstellen, die du ausführen kannst – zufällig aus dem Chip-Ordner ausgewählt und dir zur Auswahl vorgelegt, obwohl die Chancen ziemlich gut stehen, dass du nur zwei oder drei auf einmal auswählen kannst. Jeder Chip ist mit einem alphabetischen Code versehen, und du kannst nur Chips auswählen, die entweder Duplikate voneinander sind oder einen gemeinsamen alphabetischen Code haben.

Sobald du deine Auswahl getroffen hast, wechselst du in die Aktionsphase des Kampfes, in der du dich geschickt zwischen den Feldern auf dem Raster bewegen musst, um gegnerischen Angriffen auszuweichen und dich für effektive Schüsse auf deine Feinde aufzustellen. Mega Man verfügt über seinen treuen Megabuster, mit dem er seine Gegner abschießen kann. Dieser kann aufgeladen werden, um einen noch schädlicheren Schuss abzugeben, obwohl Chips immer deine Hauptschadensquelle sein werden. Während der Aktionsphase füllt sich im Laufe einiger Sekunden eine Leiste am oberen Bildschirmrand; ist sie voll, kannst du das Menü aufrufen, um weitere Chips auszuwählen und den Zyklus zu wiederholen.

In der Praxis ist dieses Kampfsystem nach wie vor ein brillantes und dynamisches Mittel, vor allem, wenn man bedenkt, dass es eine relativ hohe Fertigkeitsgrenze hat. In späteren Spielen kannst du zum Beispiel einen Gegenangriff ausführen, wenn du es schaffst, deinenGegnern während der Aufziehanimation seines Angriffs Schaden zuzufügen, wodurch dieser an Ort und Stelle eingefroren wird und der Schaden deines nächsten Angriffs verdoppelt wird. Und obwohl es schwierig ist, einen Chip-Ordner zu bauen, der einfach nicht funktioniert, ist es sehr wichtig, Decks zu bauen, die Synergien zwischen Chip-Codes und Elementar-Typen nutzen, neben eher technischen Überlegungen wie dem Timing von Animationen. Der Aufbau eines richtigen Chip-Ordners ist also eine interessante Übung, die sich auch immer wieder erneuert, wenn man langsam eine größere Sammlung von Hunderten von Chips anhäuft.

Mega Man Battle Network Legacy Collection – Tiefgreifendes Kampfsystem

Obwohl die durchschnittliche Virusbegegnung eure Fähigkeiten nicht übermäßig fordern, gibt es dennoch viele interessante Möglichkeiten, wie eure Feinde mit der Spielmechanik umgehen. Ein Feind greift zum Beispiel an, indem er eine Zeitbombe an einer zufälligen Stelle auf eurer Seite des Schlachtfelds platziert, so dass Mega Man sie zerstören muss, bevor sie seine ganze Seite zerstört. Ein anderer Feind kann auf eurer Seite des Feldes Löcher erzeugen, die eure Fähigkeit einschränken, anderen gegnerischen Angriffen auszuweichen. Jeder Endgegner hat auch seine eigenen Gimmicks und Elementarangriffe, z. B. müssen ihr euch hinter Barrieren auf dem Schlachtfeld versteckt, um einem direktionalen Superangriff auszuweichen.

Je nach Spiel gibt es auch zusätzliche Mechanismen, die das Kampfsystem noch weiter ausbauen. Battle Network 5 führt Befreiungsmissionen ein, die einen SRPG-ähnlichen Modus zur Rückeroberung bestimmter Bereiche des Internets von Terroristen bieten. In Battle Network 6 hingegen könnet ihr im Kampf “Beast Out” wählen und Mega Man in eine Halbbestienversion seiner selbst verwandeln, die weitaus mehr Schaden anrichtet, obwohl ihr dabei Gefahr lauft, die Kontrolle zu verlieren und Chips und Angriffe zufällig einzusetzen. Wir haben es zu schätzen gewusst, wie die Entwickler dieses Kampfsystem mit jedem weiteren Teil weiterentwickelt hat. Es hat nie seinen eigentlichen Reiz verloren, aber jedes Spiel bringt einige interessante neue Ideen ein, die es wirklich in sich haben.

Der einzige wirkliche Nachteil dieses Kampfsystems ist, dass die Rate der zufälligen Begegnungen ein wenig zu hoch ist. Oftmals versucht man, in einem Dungeon ein Rätsel zu lösen, nur um alle paar Sekunden von einer weiteren Gruppe leicht zu besiegender Viren unterbrochen zu werden. Die Kämpfe dauern in der Regel nicht länger als 30 Sekunden und in der Regel sogar weniger als 10 Sekunden, aber es kann trotzdem immer wieder ein Ärgernis sein. Capcom hat bei dieser Neuauflage keine Möglichkeit vorgesehen, die Kampfgeschwindigkeit zu verringern, aber es hat sich als sinnvoll erwiesen, einen “Buster MAX”-Modus einzubauen, in dem der Megabuster das Hundertfache seines normalen Schadens pro ungeladenem Schuss verursacht. Dieser Modus lässt sich jederzeit ein- oder ausschalten und er macht so gut wie jeden Gegner oder Bosskampf trivial, was eine gute Lösung für diejenigen sein kann, die die Spiele schnell durchspielen wollen.

Jede bisherige Mega Man-Kollektion hatte einen neuen zusätzlichen Modus, um das Paket abzurunden, und Capcom hat das auch hier beibehalten, indem es einen vollwertigen Online-Modus für den Tausch mit Chips und Online-Kämpfe eingebaut hat. Bei den Kämpfen kann man entweder im Gelegenheits- oder im Ranglistenmodus spielen und Regeln festlegen, z. B. ob Patch-Karten erlaubt sind oder ob der Verlierer dem Gewinner einen Kampfchip aushändigen muss. Es gab bereits vor diesem Spiel eine große Battle Network Community, aber dank der Collection hat nun jeder die Chance Online gegen andere antreten zu können.

Was die Präsentation betrifft, so haben diese Spiele den Test der Zeit recht gut überstanden und sehen auch heute noch gut aus. Obwohl die Oberwelt und die Erkundungsabschnitte ab dem vierten Spiel einen spürbaren Rückgang auf einen einfacheren Grafikstil hinnehmen mussten, haben die futuristischen Umgebungen und digitalen Landschaften dennoch einen unverwechselbaren und eindrucksvollen Look, während die Virendesigns sowohl einprägsam als auch kreativ sind. Außerdem gibt es auch verschiedene Optionen zum Ändern der Bildschirmgröße, zum Auswählen verschiedener thematischer Rahmen oder zum Hinzufügen eines (groben) Glättungsfilters, fall dich die gezackten Pixelkanten stören, was dir ein ordentliches Maß an Kontrolle darüber gibt, wie diese Spiele beim Spielen aussehen sollen.

Mega Man Battle Network Legacy Collection – Menge Inhalt in einem Spiel

90 Description Es ist klar, dass viel Mühe und Liebe in die Mega Man Battle Network Legacy Collection geflossen ist. Entsprechend bietet dieses Remaster mehr für euer Geld, als viele andere Spiele, ein gutes Beispiel hierfür ist Pokémon. Jeder wird seinen Favoriten haben, aber die Mega Man Battle Network-Reihe ist während ihrer gesamten Laufzeit bemerkenswert konsistent geblieben, was nicht zuletzt an dem innovativen Kampfsystem und den charmanten Storylines liegt, die in jedem Teil vorhanden sind. Wenn ihr ein Fan von Mega Man seid und diese Spiele noch nicht ausprobiert habt, solltet ihr euch dieses Spiel auf jeden Fall zulegen. Falls ihr keine Fans von ihm seid, ist es auch kein Problem, denn das Spiel bietet eine ziemlich einzigartige Erfahrung. Positives Ausgezeichnetes Kampfsystem

Unglaublich viel Inhalt für den Preis

Charmante Geschichte und Charaktere

Online-Tausch und Kämpfe geben dem Titel weiter frischen Wind Negatives Die zufälligen Kämpfe können einen durchaus über die Zeit nerven

Was relational für einige nicht so gut gealtert ist, dürfte die Musik des Spiels sein. Ich habe in diesem Fall einen Nostalgietrip erlebt, dennoch könnte der schöne Sound des altmodischen Game Boy Advance für einige durchaus nervig sein.

Als zusätzlichen Inhalt hat Capcom eine umfangreiche Galerie mit Werbe- und Konzeptzeichnungen für jedes Spiel sowie eine Musikgalerie mit Originalstücken und einigen Remixen beigefügt. Außerdem können die exklusiven japanischen Patch-Karten (wie eine alte Version von amiibo) jetzt über ein Menü in jedem Spiel “eingescannt” werden, um einige hilfreiche Goodies zu erhalten, und sogar die Nebeninhalte, die mit Konamis Boktai-Serie verbunden sind, wurden hier aufgenommen. Nichts davon ist wirklich spielverändernd, aber es zeigt, dass Capcom die Extrameile gegangen ist, um sicherzustellen, dass die alten Spiele auf die vollständigste Art und Weise präsentiert werden. Das hätten wir uns auch bei dem letzten Pokemon Remake gewünscht.

Für diejenigen, die wirklich süchtig werden, gibt es eine ganze Menge Inhalt zu erkunden. Jedes Spiel kann in etwa 20 Stunden durchgespielt werden, aber man kann diese Zahl leicht verdreifachen, wenn man alle Inhalte sehen und jeden Eintrag vollständig abschließen möchte. Manchmal kann das ein bisschen anstrengend sein – bei Battle Network 4 muss man das ganze Spiel dreimal durchspielen, bevor man alles freischalten kann -, aber die meisten der Inhalte nach dem Spiel sind ziemlich fesselnd. Die Jagd nach allen geheimen Chips, um deine Bibliothek zu vervollständigen, das Lösen von Rätsel und brutale Superboss-Kämpfe sind hier an der Tagesordnung und bieten eine Menge zusätzlicher Herausforderungen für diejenigen, denen die Geschichte von Mega Man zu einfach war.