Turtle Beach Atom Controller (Hardware) Test

Der Turtle Beach Atom Controller für das iPhone ist ein neues Zubehör, das speziell dafür entwickelt wurde, das mobile Gaming-Erlebnis auf Apple-Geräten zu revolutionieren. In einer Welt, in der mobile Spiele immer populärer werden, bietet der Atom Controller eine interessante Möglichkeit, das Spielerlebnis zu verbessern und zu erweitern. In diesem ausführlichen Review werden wir die verschiedenen Aspekte des Turtle Beach Atom Controllers untersuchen, von seinem Design und seiner Funktionalität bis hin zu seiner Performance und Benutzerfreundlichkeit.

Turtle Beach Atom Controller – Mobile Gaming mal anders

Der Turtle Beach Atom Controller präsentiert sich in einem kompakten und ästhetisch ansprechenden Design, der aus zwei Controllern besteht. Die Bauweise wirkt im ersten Moment fragil, ist aber sehr solide und on top liegt der Controller liegt erstaunlich gut in der Hand, obwohl dieser aus zwei Teilen besteht. Das sorgt natürlich für ein angenehmes Spielerlebnis sorgt. Dieser Controller ist zudem nicht nur leicht, sondern kommt idealerweise auch mit einer kleinen Tasche, damit ihr euren neuen Begleiter überall mitnehmen könnt. Das moderne Aussehen und die hochwertige Verarbeitung des gesamten Controllers passt definitiv zu Apple, nur hätten wir uns da auch eine breitere Farbpalette, wie bei Android gewünscht.

In Bezug auf die Funktionalität bietet der Turtle Beach Atom Controller eine umfassende Steuerung für eine breite Palette von iPhone-Spielen. Er verfügt über alle Standardtasten, die man von einem modernen Controller erwartet, einschließlich Analogsticks, Aktionstasten und Schultertasten. Die Verbindung zum iPhone erfolgt dabei über Bluetooth, was eine schnelle und einfache Einrichtung ermöglicht.

Wir haben den Controller ausgepackt, kurz eingeschaltet und auf Suche gestellt. Siehe da, wir haben ihn sofort gefunden, verbunden und wurden mit den LED-Lämpchen der einzelnen Seiten zusätzlich benachrichtigt, dass das erfolgreich war. Nachdem das erledigt war, kam die große Frage, ob der Controller passen für ein iPhone Pro Max, mit bzw. ohne Hülle passt. Zu unserem Erstaunen klappte es ohne Hülle super und ist auch absolut nicht wackelig. Mit einer dicken Hülle dagegen passt es auch, aber ist durch die immense Größe ein kleines bisschen wackelig, aber das sehen wir nicht so kritisch. Die meisten Mobile-Gamer würden vermutlich nicht noch eine fette Hülle auf so ein Flagschiff kleistern.

In der Praxis zeigt der Turtle Beach Atom Controller eine beeindruckende Performance. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Tasten und Sticks ist super, was besonders bei schnellen Spielen wie Rennspielen oder Shootern wichtig ist. Die ergonomische Gestaltung des Controllers sorgt dafür, dass auch längere Spielsessions komfortabel bleiben. Ein weiteres Highlight ist die Batterieleistung des Controllers, die lange Spielzeiten ohne ständiges Aufladen ermöglicht. Wir haben nämlich auch mal GTA San Andreas, welches kürzlich von Netflix veröffentlicht wurde, getestet und waren erstaunt.

Die Verbindung war nahtlos und wir konnten direkt loslegen. Auch die Performance, Anpassung des Layouts an unseren Controller lief ohne Probleme und hat uns letztes Wochenende viele Stunden mit Spaß versorgt!

Turtle Beach Atom Controller – Premiumqualität verlangt seinen Preis

Ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung des Turtle Beach Atom Controllers ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Controller ist in einer Preisklasse angesiedelt, die ihn durchaus als Premium-Produkt positioniert. Für diesen Preis bietet er eine hochwertige Verarbeitung, ausgezeichnete Funktionalität und eine zuverlässige Leistung. Für ernsthafte mobile Gamer, die bereit sind, in ihr Spielerlebnis zu investieren, repräsentiert der Atom Controller einen guten Wert. Allerdings könnte der Preis für Gelegenheitsspieler oder diejenigen, die nur gelegentlich mobile Spiele spielen, etwas abschreckend sein.

Bedenkt also, dass das Produkt sich an mobile Gamer richtet, die eine ernsthaftere und immersivere Spielerfahrung auf ihrem iPhone suchen. Er ist ideal für Spiele, die eine präzisere Steuerung erfordern, wie First-Person-Shooter, Rennspiele oder komplexe Strategietitel. Der Controller ist auch eine hervorragende Wahl für diejenigen, die längere Spielsessions bevorzugen und dabei Komfort und Kontrolle wünschen. Dennoch sei auch gesagt, rechertiert die Spiele die ihr spielen wollt damit, denn die Liste ist nicht extrem lang. Zwar sind viele bekannte und gute Titel bei, aber als Beispiel geht League of Legends Wild Rift nicht. Android hat dort den Vorteil Buttons an Bildschirmpositionen zu mappen, welchen iOS leider nicht hat.

Insgesamt macht der Turtle Beach Atom Controller dennoch einen sehr positiven Eindruck. Im Vergleich zu anderen verfügbaren mobilen Controllern positioniert er sich als eine hochwertige Option, die speziell auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Spieler zugeschnitten ist. Seine Fähigkeit, das mobile Gaming-Erlebnis wesentlich zu verbessern, macht ihn zu einer attraktiven Wahl für jeden iPhone-Benutzer, der nach einem ordentlichen Controller sucht.

