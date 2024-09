The Jackbox Naughty Pack (PC) Test

The Jackbox Naughty Pack ist eine neue Sammlung von drei frechen Party-Spielen für Erwachsene von Jackbox Games. Nach einer Dekade erfolgreicher Jackbox Party Packs wagt sich der Entwickler nun erstmals in den Bereich der nicht jugendfreien Spiele vor. Mit anzüglichen Zeichenaufgaben, schlüpfrigen Rätseln und zweideutigen Diskussionen verspricht The Jackbox Naughty Pack einen unterhaltsamen Spieleabend mit Freunden – solange alle Beteiligten volljährig sind und über den nötigen Humor verfügen. Wie der Titel bei uns und unseren Freunden ankam, erfahrt ihr im folgenden Test.

The Jackbox Naughty Pack – Kleiner aber feiner?

Wir hatten bereits auf der gamescom 2024 das Glück, das neue Naughty Pack kurz anzuspielen. Dort hatten wir durchaus unseren Spaß mit den drei „versauten“ Spielen, der jedoch durch den kurzen Termin schnell wieder zu Ende war.

Entsprechend haben wir uns nochmal die Spiele genauer und mit Freunden angesehen, damit wir euch verraten können, ob die Naughty Packs wirklch etwas drauf haben. Was den meisten als Erstes auffallen dürfte ist, dass es sich hierbei nur um drei Spiele handelt, die es so zum Teil bereits gibt. Dazu kommt, dass das Paket 21,69 € kosten soll, wobei es sich normalerweise um fünf Spiele handelt.

Das hat zwar bei der Community im ersten Moment für Unmut gesorgt, wir haben und dennoch gefreut, da das Konzept durchaus witzig klingt. Spielen lässt sich dieses Pack genauso wie die anderen. Ein Spieler besitzt The Jackbox Naughty Pack und alle können dann entsprechend per Smartphone oder anderen Geräten, die einen Browser haben einsteigen.

Wie bereits gesagt, gibt es zwei der drei Spiele bereits, nur dass ein paar Features hinzugefügt wurden und es nun etwas versauter ist. Neu dagegen ist Let me Finish, aber dazu erklären wir euch im Verlauf des Testberichts mehr. Hierfür schauen wir uns alle Spiele einmal im Detail an.

Dirty Drawful: Kreativ-Chaos der besonderen Art

Das Highlight des Jackbox Naughty Packs ist zweifelsohne Dirty Drawful, eine freizügige Variante des beliebten Zeichen-Klassikers. Statt harmloser Strichmännchen sind hier die Spieler gefordert, die abstrusesten und anzüglichsten Motive zu Papier bzw. Smartphone zu bringen. Die Aufgabenstellungen reichen dabei von „Zeichne eine Reise zum Zentrum meines Pos“ bis hin zu „Spinat-Artischocken-Schwanz“.

Anschließend müssen die Mitspieler erraten, welcher absurde Titel zu den skurrilen Kritzeleien passt. Hier ist Kreativität gefragt, denn je überzeugender die gefälschten Antworten, desto mehr Punkte gibt es zu holen. Dirty Drawful bringt garantiert jeden zum Lachen und ist das perfekte Spiel, um den Abend in Schwung zu bringen. Dank neuer Funktionen wie einer Undo-Taste und weniger US-lastigen Prompts macht das Kritzeln jetzt noch mehr Spaß.

Einzig was hier natürlich wegfällt ist, dass es hier keine wirklichen „Überraschungen“ mehr gibt. Denn beim normalen Drawful erwartet ihr keine Penise oder andere Dinge, im Normalfall zumindest. Hier geht der Überraschungseffekt etwas verloren, wodurch einige Spieler durchaus auch früher die Lust darauf verlieren.

Fakin‘ It All Night Long: Wer ist der beste Bluffer?

Fakin‘ It All Night Long ist eine schlüpfrige Version des Spiels aus Jackbox Party Pack 3. Ziel ist es, den „Faker“ in der Gruppe zu entlarven, der als einziger die Aufgabenstellung auf seinem Smartphone nicht sieht.

Basierend auf den Reaktionen und Gesten der anderen Spieler muss er versuchen, nicht aufzufliegen und stattdessen jemand anderen als Faker zu beschuldigen. Was das Ganze pikant macht, sind die reifen Themen der Aufgaben.

Wer würde nicht gerne wissen, wer von den Anwesenden schon mal in der Öffentlichkeit die Hosen heruntergelassen hat? Fakin‘ It lebt natürlich vom Zusammenspiel vor Ort und eignet sich weniger für Online-Partys. Dennoch sorgt es mit den richtigen Freunden für viele Lacher und witzige Diskussionen. Gleichzeitig solltet ihr doch überlegen, wem ihr was mitteilt. Nicht das es am Ende des Abends Ärger gibt.

Let Me Finish: Finde die witzigsten Antworten

Das dritte Spiel im Bunde ist Let Me Finish, ein neues Frage-Antwort-Format im Stile von Quiplash. Die Spieler sehen ein Bild, z.B. einen Satz Schraubenzieher, und müssen sich überlegen, welcher davon wohl früher als Dildo gedient hat. Oder welche Kartoffel in einer polygamen Beziehung lebt. Oder welche Avocado besonders schnell erregt ist.

Zwar sind die Bilder selbst harmlos, doch die Antworten gehen schnell unter die Gürtellinie. Hier sind Schlagfertigkeit, Wortgewandtheit und eine ordentliche Portion Fäkalhumor gefragt. Allerdings fühlen sich manche Fragen etwas gezwungen und konstruiert an. Let Me Finish hat spaßige Momente, reicht aber nicht ganz an die Genialität der anderen beiden Spiele heran. Besonders hier ist es schwierig zu sagen, ob das Spiel etwas für alle Mitglieder ist, oder nicht.

The Jackbox Naughty Pack – Versauter Spaß oder doch eher kleines DLC

The Jackbox Naughty Pack ist durchaus eine willkommene Abwechslung für alle, die bei den regulären Jackbox-Spielen schon immer unter vorgehaltener Hand gekichert haben. Die drei Spiele wissen mit frechem Humor und kreativen Aufgaben zu unterhalten, auch wenn nicht jeder Witz gut und manche sogar sehr stumpf sind.

Insbesondere Dirty Drawful und Fakin‘ It haben uns Spaß gemacht, vorausgesetzt ihr spielt mit den richtigen Leuten. Schlussendlich haben wir uns dennoch etwas mehr Mut bei der Umsetzung des „Naughty“-Konzepts gewünscht. Es werden z. B. auch die Charaktere zensiert, obwohl alle Anwesenden über 18 Jahre alt sind. Außerdem wirken manche Fragen unnötig aufgesetzt und nicht wirklich schlüpfrig.

Hier hat The Jackbox Naughty Pack noch gut Luft nach oben. Auch der Umfang mit nur drei statt der üblichen fünf Spiele ist etwas mau, zumal Let Me Finish der schwächste Titel ist. Unterm Strich bietet The Jackbox Naughty Pack aber genügend Inhalte für viele unterhaltsame Erwachsenen-Spieleabende.

Wenn man mit ein paar Peinlichkeiten und derben Sprüchen leben kann, bekommt man hier ein lustiges Party-Spiel, das in der richtigen Gruppe für Lacher und angeregte Diskussionen sorgt. Für Jackbox-Fans und Freunde des gepflegten Fäkalhumors ist The Jackbox Naughty Pack unserer Meinung nach einen Blick wert.

