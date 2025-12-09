OBSBOT Tiny 2 Lite (Hardware) Test

Ihr seid auf der Suche nach einer Webcam, die mehr kann, als einfach nur Bild zeigen? Dann haben wir etwas für euch, was sich flexibel für Streaming, Videocalls, Content-Creation oder Online-Meetings eignet. Die OBSBOT Tiny 2 Lite kommt genau mit solchen Ambitionen daher. Mit 4K-Auflösung, KI-gestütztem Auto-Tracking, PTZ-Funktion (Pan, Tilt, Zoom) und Mikrofon ausgerüstet, verspricht sie Vielseitigkeit und Komfort und das zu einem Preis, der sie für viele attraktiv macht. Ich habe sie am PC ausprobiert, um zu checken, wie gut sie wirklich funktioniert. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Test.

OBSBOT Tiny 2 Lite – Klein aber fein

Die Tiny 2 Lite ist ein kleines Wunderwerk und liefert Videos in bis zu 4K bei 30 FPSoder in Full HD mit 60 FPS ab. Damit zählt sie zu den Webcams, die für hochwertige Videoaufnahmen oder Streaming geeignet sind, sei es Streaming, Video-Content oder hochwertige Videochats. Das Sichtfeld (Field of View) liegt bei rund 79,4 Grad, womit dieses kleine Gerät alles Mögliche aufnehmen kann.

Besonders interessant ist, dass die Kamera einen eingebauten Gimbal hat, die automatisch schwenkt, neigt und zoomt. Das Auto-Tracking verfolgt dich mit jederzeit und du bleibst im Bild, auch wenn du dich bewegst oder das Szenario im Stream wechseln soll. Dabei habt ihr auch einiges an Modi zur Verfügung z. B. Tracking des Oberkörpers, Nahaufnahme, Zoom-Modus, Hand- oder Gestensteuerung. Damit eignet sich die Tiny 2 Lite nicht nur für statische Webcamsituationen, sondern auch für dynamische Setups, Streaming, Präsentationen, Tutorials oder Content-Creation, bei denen du dich bewegst.

Die Software, die OBSBOT anbietet, erlaubt Einstellung von PTZ-Positionen, Belichtung, Autofokus und weiteren Bildparameter, das macht sie flexibel und anpassbar. Die Einrichtung erfolgt über USB-C (meist mit Adapter auf USB-A im Lieferumfang) und funktioniert plattformübergreifend (Windows, macOS etc.). Wir müssen jedoch gestehen, dass die hauseigene Software bei der Meet SE besser und mit weniger Abstürzen funktioniert hat. Trotzdem immer noch ein gutes Erlebnis.

In der Praxis liefert die Tiny 2 Lite ein gutes Bild mit vielen Details. Farben wirken natürlich und die Schärfe ist hoch, was vor allem bei 4K-Aufnahmen auffällt. Besonders bei Streaming oder Videoaufnahmen merkt man, dass die Kamera ihre 4K-Fähigkeiten nutzt. Details sind sauber, der Bildausschnitt bleibt bei Bewegungen stabil und das Tracking funktioniert flüssig. Es sei jedoch gesagt auch in Full HD ist die Qualität in Calls sehr gut, sogar so gut, dass jedes Katzenhaar sichtbar wird.

Low-Light- und HDR-Modus machen die Webcam alltagstauglich, auch bei weniger idealer Beleuchtung bleibt das Bild brauchbar. Allerdings sollte man realistisch sein. Für professionelle Filmproduktionen ersetzt sie keine Kamera mit großem Sensor und Objektiv. Der Sensor ist eher kompakt, was Limits bei Tiefenschärfe mit sich bringen kann.

OBSBOT Tiny 2 Lite – Galerie

OBSBOT Tiny 2 Lite – Viele Features, aber nicht ganz perfekt

Die Tiny 2 Lite bringt eingebaute Mikrofone mit Noise-Reduction mit sich, welche praktisch für Videocalls oder spontane Aufnahmen sind. Es ist zwar prinzipiell brauchbar, aber ist vermutlich kein Ersatz für ein dediziertes Mikrofon, aber für Calls reicht es meist aus.

Die Webcam ist kompakt, leicht montierbar und kommt mit USB-C Kabel und USB-A Adapter, das macht den Anschluss unkompliziert. Dank Gimbal-Mount lässt sie sich direkt am Monitor befestigen oder alternativ auf einem Stativ verwenden, was Flexibilität bei Setup und Ausrichtung gibt.

Die Software bietet viele Einstellungsmöglichkeiten, darunter PTZ-Presets, Zoom, Autofokus, Gestensteuerung, Bildanpassungen. Dadurch passt ihr Kamera-Verhalten leicht an eure Bedürfnisse an. Der Auto-Tracking-Modus funktioniert in vielen Szenarien überzeugend, allerdings hatten wir mit der Software auch ein paar Abstütze und Bugs.

Für Streaming, Videokonferenzen, Tutorials oder Online-Lehre ist die OBSBOT Tiny 2 Lite damit ein sehr flexibles und komfortables Werkzeug. Gerade wenn ihr häufig zwischen Sitzen, Stehen oder Bewegung wechselt, merkt ihr den Vorteil gegenüber statischen Webcams immens.

OBSBOT Tiny 2 Lite – Technische Übersicht

Kategorie Details Auflösung 4K bei 30 fps, 1080p bei 60 fps Sensor 1/2 Zoll CMOS Sensor Sichtfeld (FOV) ca. 79,4 Grad Fokus / Autofokus KI-gestützt, schneller Autofokus PTZ-Funktionen Motorisierte Pan-Tilt-Zoom Einheit (Gimbal) Auto-Tracking KI-basiert, Gesichts- und Körpertracking, mehrere Modi Zoom Digitaler Zoom (bis zu 4x) Belichtung & HDR Automatische Belichtung + Low-Light Optimierung Mikrofone Dual-Omnidirektionale Mikrofone mit Noise Reduction Steuerung Software (OBSBOT App), Gestensteuerung, Presets Anschluss USB-C (mit USB-A Adapter) Montage Monitorclip, Stativgewinde Kompatibilität Windows, macOS, Streaming Software (OBS, Teams, Zoom usw.) Besondere Features KI-Tracking, PTZ Gimbal, Preset-Positionen, Gestensteuerung Gewicht ca. 150 g (ohne Montageclip) Preisbereich Rund 170–190 Euro (je nach Händler)

OBSBOT Tiny 2 Lite – Vorstellung der Tiny 2 Lite

OBSBOT Tiny 2 Lite – Häufig gestellte Fragen (FAQ)