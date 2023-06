Puzzle Bobble Everybubble (Switch) Test

Puzzle Bobble Everybubble! ist der neueste Release in der langjährigen Serie, und größtenteils ist es gelungen, das Besondere des Spiels beizubehalten und gleichzeitig ein paar willkommene Wendungen hinzuzufügen. Insbesondere der Koop-Modus dürfte langjährige Fans dieser Spielreihe besonders freuen. Für den Nintendo Switch exklusiven Titel heißt es nämlich ab jetzt, mit Freunden spielt es sich besser. Ob das auch so in den anderen Bereichen des Spiels so beibehalten werden konnte, erfahrt ihr in unserem folgenden Test.

Puzzle Bobble Everybubble – Trefft die Rasselbande

Die Geschichte von Puzzle Bobble Everybubble! ist unglaublich albern, denn im Grunde versuchen Bub und Bob, die kleineren Bewohner der Regenbogeninseln zu retten, nachdem die niedlichen Biester gelernt haben, wie man Blasen pustet. Natürlich sind diese Chibi-Versionen von Bub nicht für diese Fähigkeit verantwortlich, also schießen sie ihre Seifenblasen überall hin, während sie auf ihrem Weg alle möglichen Viecher wie Chack’n einfangen.

Während du spielst, schaltest du Charaktere für den VS-Modus sowie Einträge im Erinnerungsalbum frei, was immer lohnend ist. Ich finde es auch toll, dass man die Story-Abschnitte jederzeit wiederholen kann, um die volle Punktzahl zu erreichen. Zu dem Duo gesellen sich Peb und Pab, die weiblichen Versionen von Bub und Bob, und die Dialoge zwischen ihnen sind urkomisch, vor allem, wenn sie vergessen, was sie eigentlich tun sollen, und einfach nur Spaß miteinander haben wollen.



Der Hauptmodus von Puzzle Bobble Everybubble! ist Story, in dem bis zu 4 Freunde zusammenarbeiten können, während sie versuchen, die vielen Rätsel der Regenbogeninseln zu lösen. Diese befinden sich in verschiedenen Bereichen der Karte, wobei jeder Bereich 15 Stufen sowie 10 EX-Stufen enthält, die optional und schwieriger sind. Während du die ersten Gebiete meisterst, lernst du den Umgang mit den Spezialblasen. Wenn du die Hauptstufen in einem Gebiet abgeschlossen hast, bekommst du einen lustigen Epilog zu sehen und erhältst Zugang zum nächsten Gebiet. Wenn du einfach nur eine hohe Punktzahl erreichen willst, kannst du jederzeit den Turm des Barons herausfordern, der sich in der Mitte der Karte befindet und wie ein Überlebensmodus funktioniert.

Puzzle Bobble Everybubble – Spaß außerhalb der Story

Wenn du genug von deinen Freunden hast und ein wenig Wettkampfspaß genießen willst, gibt es natürlich den VS-Modus. Hier kann man entweder online mit Ranglisten- oder Passwort-Matches sowie lokale Matches genießen, was cool ist, aber ich wünschte, man könnte 4 Spieler gegeneinander antreten lassen, weil man nur die Wahl zwischen 1-on-1 oder 2-on-2 hat, was ein bisschen enttäuschend ist. Nichtsdestotrotz macht es Spaß, gegen Freunde anzutreten, vor allem, wenn man schnell genug ist, um seine Freunde einen Haufen Blasen in den Weg zu werfen, während dessen Spiel schnell zu Ende ist.



Zu guter Letzt bietet Puzzle Bobble Everybubble! mit Puzzle Bobble VS Space Invaders einen sehr lustigen Spezialmodus. In diesem Modus arbeitet man mit Freunden zusammen und versucht, Blasen zu werfen, die die Eindringlinge enthalten. Ich fand das Gameplay anfangs sehr einfach, aber als ich merkte, dass man Blasen werfen kann, um das feindliche Feuer in der Luft zu stoppen, war ich von der reaktionsbasierten Formel ziemlich angetan.

Obwohl ich alle Möglichkeiten, mit Freunden zu spielen, sehr schätze, muss ich zugeben, dass ich einige der Modi und Mechanismen vermisse, die in früheren Puzzle-Bobble-Spielen enthalten waren, sodass dies keineswegs ein umfassender Höhepunkt der Serie ist. Der Multiplayer ist in der Hinsicht gut, aber leider noch nicht so weit, wie er sein könnte. Schließlich gibt es für die Switch auch weitere Titel mit bis zu 8 Spielern gleichzeitig.

Puzzle Bobble Everybubble! stellt eine großartige Rückkehr der kultigen Serie dar. Es mag ein paar Fehltritte bei einigen kleineren Gameplay-Elementen geben, aber was hier geboten wird, ist immer noch eine großartige Sammlung von Sprengspaß, den man leicht mit Freunden genießen kann. Daher ist der Titel definitiv mehr für Koop-Runden oder zum Abschalten geeignet.

Puzzle Bobble Everybubble! – Trailer