PowerA FUSION Pro (Switch) Test

Der PowerA Fusion Pro Controller für die Nintendo Switch ist ein Produkt, das versucht, die Kluft zwischen erschwinglichen Drittanbieter-Optionen und dem Premium-Standard des offiziellen Nintendo Switch Pro Controllers zu überbrücken. Mit erweiterten Anpassungsfunktionen und einem robusten Design richtet sich dieser Controller an Spieler, die mehr von ihrem Gaming-Erlebnis erwarten. In diesem ausführlichen Review werden wir die verschiedenen Facetten des PowerA FUSION Pro beleuchten, von seinem Design und Funktionalität bis hin zur allgemeinen Spielerfahrung.

PowerA FUSION Pro – Das braucht ein guter Controller

Zuerst müssen wir den FUSION Pro Controller auspacken. Dieser kommt in einer Hardcase in dem der Controller ist sowie einiges an Zubehör. Dazu zählt ein zweites Cover des Controllers in Weiß, extra Thumbsticks als Ersatz sowie mit einer anderen Passform und hochwertigen extra Buttons für die Rückseite, die ihr abnehmen könnt, falls ihr diese nicht benötigt. Mit knapp 90-100 € macht dieser Controller schon beim Auspacken eine Ansage, die kein Controller für die Switch, den wir bis jetzt getestet haben, machen konnte.

Der PowerA Fusion Pro setzt auf ein auffälliges Design, das sofort ins Auge sticht. Mit einem größeren und schwereren Körper als der Standard Switch Pro Controller bietet er ein solides und hochwertiges Gefühl. Die ergonomische Form und die gummierten Griffe sorgen für einen angenehmen und rutschfesten Halt, was insbesondere bei langen Gaming-Sessions vorteilhaft ist. Sein modernes Aussehen kombiniert mit der robusten Bauweise verleiht ihm einen professionellen Touch, auch für Kompetitive-Spieler.

Eine der Hauptstärken des PowerA Fusion Pro ist seine hohe Anpassungsfähigkeit. Der Controller verfügt über anpassbare Rücktasten, die für verschiedene Spielstile konfiguriert werden können, was ihn für kompetitive Spieler besonders attraktiv macht. Außerdem bietet er eine Vielzahl von Thumbsticks und ein hochwertiges D-Pad. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Spielern, ihre Spielerfahrung zu personalisieren und kann in bestimmten Spielen einen deutlichen Vorteil bieten.

In Bezug auf die Performance zeigt der PowerA FUSION Pro ordentliche Ergebnisse. Nach kurzem herumprobieren (wir hatten aus Versehen den Wired Mode an), haben wir den Controller mit der Switch verbunden und konnten in Super Smash Bros. Ultimate einsteigen. Im Wireless als auch Wired Mode hat das zocken wirklich gut geklappt. Letzteres würden wir jedoch präferieren, wenn wir uns mal lokal oder online mit anderen Messen müssen und es wirklich ums Ganze geht. Dennoch hat der Controller keine Hall-Effect Sticks, was auf lange Dauer vermutlich zum Stick-Drift führen könnte. Aber ohne zu modden, gibt es zumindest in Deutschland direkt kaum andere Optionen.

PowerA FUSION Pro – Galerie

PowerA FUSION Pro – Besser als der Nintendo Pro Controller?

Ein entscheidender Faktor für kabellose Controller ist zudem die Akkulaufzeit. Der PowerA FUSION Pro bietet eine solide Akkuleistung, die den meisten Nutzern ermöglicht, mehrere Tage ohne erneutes Aufladen zu spielen. Dies ist besonders beeindruckend, wenn man die zusätzlichen Funktionen des Controllers berücksichtigt. Die Konnektivität via Bluetooth ist in der Regel zuverlässig und hat auch am PC ohne Probleme funktioniert.

In Relation zu anderen Controllern ist dieser teurer als viele andere Drittanbieter-Controller. Dennoch liegt dieser gerade mal 20 – 30 € über dem offiziellen Nintendo Switch Pro Controller. Im Vergleich zu gewissen Special Editions ist der Preisunterschied sogar noch kleiner. Angesichts seiner Anpassungsfunktionen und des robusten Designs könnte er für Spieler, die einen hochwertigen, aber dennoch recht preisgünstigeren Controller suchen, eine gute Wahl sein (in Relation zu teuren PS5 „Pro“ und XBox „Elite“ Controllern). Das könnte Kompetitive-Spieler besonders ansprechen, falls es mal kein GameCube Controller sein soll.

Jedoch gibt es auch in dieser Preisklasse leichte Abstriche, die wirklich nur der Pro Controller von Nintendo selbst besitzt. Dazu zählen einmal das HD-Rumble sowie der Klassiker der amiibo-Support (NFC). Das ist nicht unbedingt für jeden Spieler wichtig und könnte entsprechend wegen den ganzen anderen positiven Aspekten der Controller der Wahl sein.

Der PowerA FUSION Pro für die Nintendo Switch ist ein ambitionierter Controller, der versucht, Premium-Funktionen zu einem erschwinglicheren Preis anzubieten. Er besticht durch sein anpassbares Design und seine ergonomische Bauweise, hat aber gleichzeitig kann er nicht 1:1, was der Nintendo Pro Controller und hat leider auch keine Hall-Effect-Sticks.

PowerA FUSION Pro Wireless Controller – Trailer