PowerA Controller (Switch) Gewinnspiel

Es ist fast wieder so weit, der Weihnachtsmann kommt bald vorbei. Um euch die Wartezeit etwas zu versüßen, haben wir einige Gewinnspiele für euch vorbereitet, die besonders Nintendo-Fans erfreuen dürfte. Insgesamt könnt ihr eins von drei Paketen gewinnen, die randvoll mit unseren vorgestellten PowerA Controllern sind.

PowerA Controller – 1 von 3 Paketen für euch!

Um an unserem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr einmal das unten stehende Formular ausfüllen. Dafür müsst ihr uns nur verraten, welchen Controller von PowerA ihr am wahrscheinlichsten kaufen würdet. Wired, Wireless, FUSION Pro oder darf es doch was ganz anderes sein?

Mögliche Designs seht ihr in der folgenden Galerie. PowerA hat zahlreiche coole Designs mit Mario, Bowser, Beach, Yoshi und mehr. Mit etwas Glück könnt ihr auch ein Paket von PowerA gewinnen, wo nicht nur Controller, sondern auch Accessoires und Süßigkeiten enthalten sind.

PowerA Controller Gewinnspiel – Verschiedene Designs

Wireless Controller für Nintendo Switch – Trailer

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 18.12.2023 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!