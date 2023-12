Super Mario RPG (Switch) – Gewinnspiel

Weihnachten rückt immer näher, aber wir sind noch nicht fertig mit den Gewinnspielen für 2023. Denn wir haben nicht nur Super Mario RPG für die Nintendo Switch getestet, sondern auch ein paar Weihnachtspakete für euch vorbereitet. Diese beinhalten nicht nur das Spiel Super Mario RPG, sondern auch passendes Merchandise und Süßigkeiten, damit ihr euch über die Feiertage entspannt mit Proviant zurücklehnen und etwas Neues zocken könnt.

Super Mario RPG – Alle guten Dinge sind drei!

Damit die Chance auf das Spiel auch direkt höher sind, haben wir insgesamt drei Pakete für euch vorbereitet! Also wartet nicht lange und lasst uns im Formular wissen, wer euer Lieblingscharakter aus dem Super Mario RPG ist. Wer sich nicht sicher ist, kann sich auch unten den Trailer nochmal ansehen.

Super Mario RPG – Trailer

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 20.12.2023 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!