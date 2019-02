0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Knapp 4 Jahre haben Friend & Foe an dem Action-Adventure Vane gearbeitet, bei dem es komplett um Erkundungen und Rätsel geht. Ja nur Erkunden und Rätsel, keine Kämpfe, kein Aufrüsten oder Loot. Das Entwicklerteam aus Tokio (Japan) hat sich von Spielen wie ICO und Journey inspirieren lassen. Wir sind gespannt, ob das Abenteuer um den Gestaltwandler sich so rauh und beunruhigend spielt, wie die Entwickler sagen. Mehr dazu erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Vane – Ein kleiner Start für Veteranen ?

Das Erstlingswerk des Entwicklerteams Friend & Foe hat sich als Aufgabe gesetzt, mit Ihrem Erkundungsspiel keine festgeschriebene Story zu erzählen, um dem Spieler Raum zum Interpretieren und Träumen zu lassen. Dieses trauen wir den Jungs auch durchaus zu. Immerhin haben Sie einzeln auch schon an Werken gearbeitet wie Battlefield 3, Bionic Commando, Killzone und The Last Guardian. Dieses Abenteuer erinnert durchaus an Landschaften aus ICO oder Journey mit tiefen Schluchten, sowie versandeten Ruinen. Zwar kann dies im Detail nicht mit den Vorbildern mithalten, aber die Unity-Engine inszeniert zuerst ansehnliche Kulissen.

Vane – Das Kind und der Rabe

Zu Beginn startet man in einem unwirklichen, ausgestorbenem Land als Krähe. Als Krähe kann man sich so richtig frei fühlen. Man kann imposante Manöver fliegen, ein Sturzflug einleiten, oder sich einfach vom Wind tragen lassen um die Freiheit zu genießen. Der Spieler kann mit der Krähe landen und auf dem Boden umher trippeln. Wenn man ganz nah aus der Verfolgerperspektive heran geht sieht das Gefieder dieses Vogels bemerkenswert aus. Was ist denn überhaupt das Ziel des spiels? Worum geht es? Man hört keinen Erzähler, bekommt keine Quest oder muss nicht irgendwelche Texte oder Schriften finden. Hierdurch erkennt man deutlich die Inspiration an Journey, denn es gibt lediglich die Landschaft, die Hinweise auf mögliche Interaktionen gibt durch ein Aufblitzen aus der Entfernung.

An solchen Orten kann man auf einer Windfahne landen und durch einen Krähenruf andere Artgenossen versammeln. Diese stoßen dann das Gestell so um, dass die Fahne in eine Richtung flattert. In diesem Zentrum befindet sich ein größerer Turm der etwas im Inneren verbirgt. Der Spieler kann mehrere Krähenschwärme dorthin lotsen. Durch vereinte Kraft und Gewicht lässt sich der funkelnde Schatz befreien. Damit wird am Boden ein magisches Feuer entfacht, wodurch man sich von einer Krähe in einen Jungen verwandelt. Ab sofort kann man wie bei ICO laufen, springen, klettern und Hebel ziehen. Ebenfalls kann man sich beim Fall aus großen Höhen wieder in eine Krähe verwandeln. Das klingt nach viel Spaß, doch leider hinken Technik, mangelndes Storytelling und Spieldesign den großen Vorbildern deutlich hinterher.

Leider gibt es starke Framedrops, und flackernde Bildteilchen die gerade bei diesem Spiel ziemlich lästig sind und die Landschaft in eine visuelle Unruhe bringt. Auch die imposanten Wettereffekte, wie starker Wind oder auch Gewitter, können nicht über diese Fehler hinweg täuschen. Zudem ist es sehr merkwürdig, dass gerade im letzten Drittel des Abenteuers die Levelstreckung sehr monoton und langatmig wird.