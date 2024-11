Red Dead Redemption (PC) Test

Nach 14 langen Jahren hat Rockstar Red Dead Redemption endlich für den PC neu aufgelegt. Für viele von uns ist es eine nostalgische Reise, für andere der erste Kontakt mit einer legendären Welt. Der Wilde Westen wird erneut zum Leben erweckt – aber hält das Spiel, was es verspricht, oder trügt die Erinnerung an glorreiche Zeiten? Rockstar bringt uns mit John Marston zurück in eine Welt des Zwiespalts, der Moral und der rauen Landschaften, aber es ist mehr als nur ein simples Remaster. Was also hat diese Version zu bieten?

Red Dead Redemption – Ein Klassiker in neuem Gewand

Zurück im Jahr 2010 setzte Red Dead Redemption neue Maßstäbe für Open-World-Spiele. Wir wurden in eine riesige, lebendige Welt geworfen, die uns grenzenlose Freiheit bot. Die PC-Version hält diesen Spirit lebendig, bringt aber neue visuelle Optionen mit. Auflösungen bis 4K, Unterstützung für Breitbildformate und flüssige Frameraten – technisch wurde einiges getan. Dennoch zeigt sich das Alter des Spiels an vielen Stellen. Texturen und Animationen wirken manchmal hölzern, vor allem, wenn man moderne Spiele gewohnt ist. Dennoch, wenn die Sonne untergeht und das Licht die Landschaft streift, fängt Red Dead Redemption noch immer diesen magischen Moment ein, der uns in den Bann zieht. Der Westen lebt – mit all seinen rauen Kanten und seiner ursprünglichen Schönheit.

Die PC-Version bietet eine Vielzahl an grafischen Einstellungen, darunter DLSS und FSR. Wer auf moderne Hardware setzt, wird von den flüssigen Bildern profitieren. Die Schatten, das dynamische Licht und die Details wurden verbessert. Trotzdem bleibt die Frage, ob mehr möglich gewesen wäre. Es gibt Momente, in denen die Welt lebendig wirkt, als ob sie uns an jeder Ecke etwas Neues erzählen möchte, und dann solche, in denen die Grenzen dieser Neuauflage sichtbar werden.

Red Dead Redemption – Eine emotionale Reise

Die Geschichte von John Marston ist zeitlos. Als ehemaliger Outlaw, der gezwungen ist, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, kämpft er darum, seine Familie zu schützen. Marston ist nicht der typische Held. Er bewegt sich zwischen moralischen Grauzonen, und seine Entscheidungen spiegeln das wider. Rockstar gelingt es, eine mitreißende Erzählung zu schaffen, die durch starke Charaktere und emotionale Tiefe überzeugt. Doch sind wir ehrlich: Manches wirkt aus heutiger Sicht klischeehaft. Marston, der harte Cowboy mit dem weichen Kern, ist eine Figur, die in vielen Western vorkommt. Dennoch – es funktioniert, weil wir mit ihm mitleiden, hoffen und kämpfen.

Die Nebencharaktere sind vielseitig und bieten teils skurrile, teils berührende Geschichten. Von mexikanischen Revolutionären bis hin zu zwielichtigen Banditen, die Welt steckt voller Persönlichkeiten. Allerdings gibt es Momente, in denen die Geschichte etwas den Faden verliert. Wir werden in emotionale Szenen gezogen, nur um dann plötzlich mit banalen Aufgaben konfrontiert zu werden. Es bleibt ein ständiges Wechselspiel zwischen Intensität und Leerlauf.

Red Dead Redemption – Der technische Sprung und die Grenzen des Ports

Die Portierung auf den PC wurde vom britischen Studio Double Eleven durchgeführt. Das Team hat solide Arbeit geleistet, aber die Limitierungen des Originalspiels lassen sich nicht leugnen. Die Steuerung mit Maus und Tastatur ist gelungen, jedoch erfordert das Sprinten ständiges Tippen, was auf Dauer ermüdend sein kann. Ein Controller bietet oft die angenehmere Spielerfahrung. Technisch gibt es viele Anpassungsmöglichkeiten, doch die Hürden, die der Rockstar-Launcher und die zusätzlichen DRM-Schichten mit sich bringen, sorgen für unnötige Frustration. Warum muss es so kompliziert sein, ein Spiel zu starten, das wir längst besitzen?

Performance-technisch läuft das Spiel auf moderner Hardware flüssig. Es gibt weniger LOD-Übergänge und geringeres Pop-in. Die Schatten wurden überarbeitet, und die Darstellung ist weicher und detaillierter als im Original. Die Möglichkeit, mit verschiedenen Upscaling-Optionen wie DLSS zu arbeiten, sorgt für ein schärferes Bild. Doch wer das Spiel zum ersten Mal erlebt, wird die Unterschiede vielleicht gar nicht bemerken. Letztlich bleibt es ein Spagat zwischen Modernisierung und dem Erhalt des Originalcharakters.

Red Dead Redemption – Atmosphäre, Freiheit und Details

Es gibt nur wenige Spiele, die mit einer so eindringlichen Atmosphäre überzeugen. Die musikalische Untermalung, das Rauschen des Windes und die zufälligen Begegnungen mit anderen Charakteren machen die Welt lebendig. Plötzlich stolpern wir über einen Überfall, einen verletzten Reisenden oder werden zu einem Duell herausgefordert. Das Spiel lässt uns eintauchen und die Rolle des Helden oder Antihelden spielen, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Der moralische Spielraum gibt uns Freiheit, doch das System dahinter ist nicht perfekt. Unsere Entscheidungen werden verfolgt, doch am Ende bleibt das Spiel immer ein wenig vorhersehbar. Es gibt keine wirklich gravierenden Konsequenzen, und das nimmt etwas von der Immersion.

Die Nebenaufgaben und Freizeitaktivitäten wie Poker, Duelle oder das Sammeln von Pflanzen bieten zusätzliche Tiefe. Für diejenigen, die alles erleben wollen, bietet das Spiel unzählige Stunden voller kleiner Geschichten und Herausforderungen. Doch mit der Zeit können diese Aufgaben repetitiv wirken. Das Gefühl, eine große, lebendige Welt zu erkunden, bleibt trotzdem stark.

Red Dead Redemption – Preis-Leistungs-Verhältnis und die Frage nach dem Wert

50 Euro für ein Spiel, das mehr als ein Jahrzehnt alt ist – eine heikle Frage. Für Neulinge, die John Marstons Geschichte zum ersten Mal erleben, bietet die PC-Version die beste Möglichkeit. Die Verbesserungen sind spürbar, aber für Veteranen stellt sich die Frage, ob der Preis gerechtfertigt ist. Rockstar hätte hier großzügiger sein können. Dennoch bleibt das Erlebnis für viele ein lohnendes, wenn auch kostspieliges Nostalgieerlebnis. Die Liebe zum Detail, die emotionalen Momente und die einzigartige Atmosphäre des Spiels machen es zu etwas Besonderem.

Red Dead Redemption – Multiplayer und die fehlenden Inhalte

Ein kleiner Wermutstropfen: Die PC-Version von Red Dead Redemption bietet keinen Zugriff auf den ursprünglichen Multiplayer-Modus. Für viele Fans des Originals, die in den kooperativen oder kompetitiven Modi viel Zeit verbracht haben, ist dies eine Enttäuschung. Die Gründe hierfür mögen verständlich sein, aber es hinterlässt einen kleinen Schatten auf dem ansonsten gelungenen Gesamtpaket. Der enthaltene DLC „Undead Nightmare“ bringt jedoch zusätzlichen Spielspaß und gibt uns die Möglichkeit, gegen Zombiehorden zu kämpfen – ein spaßiges und verrücktes Abenteuer, das dem düsteren Grundton des Hauptspiels entgegenwirkt.