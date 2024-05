Mario vs. Donkey Kong (Switch) Test

Die ikonische Rivalität zwischen Mario und Donkey Kong aus den 80er Jahren ist wieder da! Das legendäre Aufeinandertreffen, das in der Game Boy Advance-Ära begann, kehrt in überarbeiteter Form auf die Nintendo Switch zurück. Mit Mario vs. Donkey Kong können Spieler erneut in die Rolle des beliebten Klempners schlüpfen und die von Donkey Kong entführten Mini-Mario-Figuren zurückholen. Das Remake besticht durch eine komplett überarbeitete Grafik, neue Gameplay-Elemente und einen Koop-Modus für zwei Spieler. Wir haben uns das Spiel genauer angeschaut. Zu guter Letzt habt ihr sogar selbst die Chance eins von zwei Examplaren zu gewinnnen, aber dazu später mehr.

Mario vs. Donkey Kong – Affentheater in der Spielzeugfabrik

Das Mario vs. Donkey Kong-Remake ist durchaus eine gelungene Neuauflage des Game Boy Advance-Klassikers. Denn Nintendo hat bei der Überarbeitung ganze Arbeit geleistet. Die Grafik erstrahlt in einem modernen Gewand, behält aber dennoch den Charme des Originals bei. Die Levels sind liebevoll gestaltet und strotzen nur so vor Details. Auch der Sound wurde überarbeitet und sorgt für die passende Untermalung. Entsprechend wirkt das Spiel von Anfang an, als ob rundum viel gemacht wurde, um das Nostalgie-Gefühl auf die Nintendo Switch zu übertragen.

Jedoch sorgen in Mario vs. Donkey Kong Puzzle- und Jump-’n‘-Run-Elemente nur für ein kurzweiliges Spielerlebnis. In den kompakten Leveln müssen Spieler nämlich ihr Geschick unter Beweis stellen und die Miniatur-Marios aus den Klauen von Donkey Kong befreien. Dazu gilt es die Umgebung genau zu untersuchen, den Verstand zu nutzen und mithilfe von Marios Fähigkeiten Hindernisse zu überwinden.

Wichtig zu erwähnen ist auch, dass ihr hierbei nur ein Leben habt. Werdet ihr also einmal falsch getroffen vom Gegner oder bewegt euch einmal nicht richtig, dann ist Ende. Entsprechend ist das Gameplay dieses Titels nicht für jeden etwas. Daran hat Nintendo aber im Remake gedacht und entsprechend auch einen etwas einfacheren Modus eingebaut, wodurch ihr insgesamt fünfmal getroffen werden könnt und dann zum letzten Checkpoint zurückgesetzt werden. Somit trifft dieses „Retrogame“ auch moderne Standards.

Entsprechend ist auch eine präzise Steuerung für so einen Titel wichtig, die zwar meistens gut ist, aber irgendwie auch nicht so perfekt wie in anderen Mario-Titeln. Denn ab und zu erwischt uns doch mal ein Gegner, bei denen wir 100 % sicher waren, dass das nicht hätte passieren dürfen.

Mario vs. Donkey Kong – Galerie

Mario vs. Donkey Kong – Kurzweiliger Spaß mit Extras

Heutzutage muss man sagen, dass Remake nicht immer Remake ist. Hier wurde aber wirklich viel getan. Neben der Grafik, dem Sound und der Möglichkeit das Spiel etwas „einfacher“ zu stellen, gibt es auch einige neue Level und Mechaniken, die diesen Titel durchaus interessanter machen, als den ursprünglichen Release.

On top wurde sogar ein Koop-Modus hinzugefügt, bei dem ihr mit einem weiteren Freund spielen könnt. Das sorgt für doppelten Spielspaß und eröffnet neue Möglichkeiten, knifflige Passagen zu überwinden. Schade ist nur, dass es keine speziell auf den Koop-Modus zugeschnittenen Levels gibt. Diese Person, die mit euch spielt, übernimmt dann die Rolle von Toad. Falls es sich um eueren Mitspieler jedoch um einen unerfahrenen Spieler handelt, hat Nintendo nicht ganz mitgedacht. Denn hier könnt ihr nur im normalen Modus spielen, statt dem etwas leichteren Modus. Das ist durchaus ärgerlich, falls z. B. mal das jüngere Kind mitmacht.

Ein Highlight sind noch die Mini-Marios, die nicht nur niedlich aussehen, sondern auch eine wichtige Rolle spielen. In speziellen Levels unterstützen die zuvor geretteten Figuren Mario dabei, Buchstabenboxen einzusammeln. Das ist natürlich schön zu sehen, dass die Kleinen auch einen Sinn haben, in Relation zu Peach.

Mit insgesamt 138 Leveln, die sich auf 8 Welten mit je 8 Leveln verteilen, bietet Mario vs. Donkey Kong einiges an Umfang, in Relation zum ursprünglichen Spiel. Allerdings sind die meisten Levels recht kurz, sodass man das Spiel sogar in ca. 6 Stunden durchspielen kann. Für Perfektionisten und Trophäen-Sammler gibt es aber noch jede Menge Extras und Geheimnisse zu entdecken. Die meisten werden dagegen nur ein paar schöne, aber kurze Spielstunden haben. Daher solltet ihr ggf. etwas warten, wenn euch die 50 € für ein Remake nicht zusagen.

Mario vs. Donkey Kong – Übersichtstrailer

Mario vs. Donkey Kong – FAQ