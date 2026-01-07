Aethermancer (PC) Test

Aethermancer ist ein innovatives Indie-Spiel, das Monster-Taming, Roguelite-Mechaniken und strategische, rundenbasierte Kämpfe in einem charmanten, pixeligen Abenteuer vereint. Das Spiel befindet sich seit Kurzem im Early Access auf Steam und ist daher bislang nicht final. Eure Aufgabe ist es, in die Rolle eines mystischen Aethermancers zu schlüpfen und kämpft euch dabei durch die gefährlichen Fractured Ruins, während ihr ein Team aus gefangenen Kreaturen zusammenstellt und weiterentwickelt. Wie dieser Indie-Titel so ist, erfahrt ihr hier.

Aethermancer – Direkt ins Abenteuer

Aethermancer beginnt ohne großes Drumherum, denn ihr wacht in einer Welt auf, die von einer mysteriösen Verderbnis namens Void bedroht wird. Als Aethermancer hast du die seltene Fähigkeit, magische Monster einzufangen und ihre Seelen zu nutzen, um dich und deine Gefährten zu stärken. Die Story dient hier eher als atmosphärischer Rahmen, der Fokus liegt jedoch klar auf Gameplay, Progression und strategischer Tiefe.

In vielen Elementen erinnert Aethermancer an klassische Monster-Sammelspiele, doch hier verschmilzt dieses System mit typischen Roguelite-Mechaniken. Sobald du eine Monsterkreatur im Kampf besiegt hast, kannst du ihre Essenz sammeln und sie deinem Team hinzufügen. Deine Partymitglieder kämpfen im rundenbasierten 3-gegen-3-System, bei dem jede Aktion Elementarenergien kontrolliert und Ressourcen wie Aether verwaltet werden müssen. Jeder Kampf stellt dich vor neue taktische Entscheidungen. Sollst du angreifen, defensiv spielen, debuffen oder Buffs setzen? Diese strategische Tiefe hebt das Spiel über viele andere Genre-Vertreter hinaus.

Ein zentrales Element ist die Art und Weise, wie Monster auch durch Niederlagen stärker werden. Stirbt ein Monster im Kampf, verschwindet es zwar dauerhaft aus deiner aktiven Gruppe, doch seine Seele kann am Shrine wiederbelebt werden, wobei es mit neuen Fähigkeiten zurückkehrt. Das motiviert zum erneuten Start, da jeder Run dir mehr Auswahlmöglichkeiten und stärkere Optionen bietet.

In Aethermancer wirst du oft damit konfrontiert, Läufe zu starten, zu sterben und das Gelernte beim nächsten Versuch anzuwenden. Die Fractured Ruins ändern sich bei jedem Besuch, was den Wiederspielwert enorm steigert. Zwischen den Runs gibt es ein Basislager (Pilgrim’s Rest), wo du Ressourcen wie Gold und Aether investieren kannst, um dauerhafte Boni freizuschalten: bessere Tränke, stärkere Monster-Seelen, mehr Lebenspunkte oder neue Skillverzweigungen. Dieser Prozess gibt dem Roguelite-Loop ein spürbares Fortschrittsgefühl, das über einzelne Runs hinaus belohnt.

Aethermancer – Galerie

Aethermancer – Nicht immer einfach

Allerdings ist der Fortschritt nicht immer glatt. Einige Runs werden leicht durch lange Kämpfe oder schlecht erklärte Mechaniken ausgebremst. Besonders neue Spieler könnten zunächst von der Fülle an Elementen, Status-Effekten und Strategien überwältigt werden, da Text und Effekte häufig komplex erklärt sind.

Das Spiel präsentiert sich in einem liebenswerten 2D-Pixelstil mit sehr charismatischen Animationen. Die Monster und Umgebungen wirken detailliert und abwechslungsreich, wobei jeder Bereich eigene visuelle Akzente setzt. Spieler, die Wert auf Pixelkunst legen, finden hier eine gelungene Welt, die trotz einfacher Grafik lebendig wirkt.

Soundtechnisch bietet Aethermancer stimmige musikalische Untermalung und passende Effekte, die das strategische Kampfgefühl unterstützen, auch wenn sie selten „mitreißend“ oder epochal sind. Insgesamt trägt der audiovisuelle Stil stark zur Atmosphäre bei und unterstreicht den Mix aus düsterer Roguelite-Anmutung und fantasievoller Monster-Fantasie.

Da Aethermancer derzeit im Early Access ist, fühlt sich das Spiel stellenweise noch nicht vollständig ausgeglichen an. Denn einige Kämpfe sind zu lang oder zäh, besonders wenn Mechaniken wie Corruption Einfluss auf die Ressourcen und HP-Regeneration deiner Monster nehmen. Ebenso gibt es noch kleinere UI-Unstimmigkeiten oder fehlende Qualität-of-Life-Features, die aber bereits adressiert werden sollen, etwa durch Update-Patches mit schnellerer Kampfgeschwindigkeit oder anpassbarer Steuerung.

Trotz dieser Baustellen beeindruckt die strategische Tiefe in Kombination mit dem Progressionssystem – sowohl das Aufbaugefühl zwischen den Runs als auch die Vielfalt der Monster-Fähigkeiten werden regelmäßig positiv hervorgehoben.

Aethermancer – Trailer

Aethermancer – Häufig gestellte Fragen (FAQ)