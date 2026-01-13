QCY MeloBuds N70 (Hardware) Test

Mit den QCY MeloBuds N70 bringt die Marke ihre neue True-Wireless-Earbuds-Generation auf den Markt, die Leistung und Komfort zu einem sehr attraktiven Preis bündeln. Trotz eines Preises deutlich unter vielen Premium-Modellen bieten sie Adaptive Active Noise Cancelling (bis zu 56 dB), Hi-Res-Wireless-Audio mit LDAC-Support, Bluetooth 6.0 und bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit im Gesamtpaket. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Testbericht.

QCY MeloBuds N70 – Budget-Kopfhörer die es in sich haben

Die QCY MeloBuds N70 setzen direkt dort an, wo viele Budget-Earbuds aufhören. Sie packen Technologien in ihr kompaktes Gehäuse, die man sonst eher in höherpreisigen Modellen findet. Beim ersten Aufsetzen fällt die leichte Bauform positiv auf, die selbst nach mehreren Stunden bequem bleibt, was beim Testen am PC einen echten Vorteil darstellt. Sei es dabei etwa beim Arbeiten, beim Filmeschauen oder beim Casual-Gaming. Die Verarbeitung wirkt solide, das Ladeetui ist kompakt und lässt sich ohne Probleme in einer Tasche transportieren.

Soundtechnisch überraschen die MeloBuds N70 im Alltag mit einer ausgewogenen Wiedergabe. QCY kombiniert einen dynamischen Ring-Treiber mit einem MEMS-Hochtöner, was zu einem breiten Frequenzbereich und klarer Detailwiedergabe führt. Bass ist präsent, Mitten und Höhen wirken relativ klar und offen. Ein deutlicher Vorteil gegenüber vielen günstigen In-Ear-Modellen. Der unterstützte LDAC-Codec sorgt dabei über kompatible Zuspieler für deutlich mehr Auflösung und Detailtreue als klassische Bluetooth-Codecs, was sich besonders beim Musikhören bemerkbar macht.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse ist das adaptive Active Noise Cancelling (ANC). Denn normalerweise kosten Kopfhörer mit diesem Feature viel Geld. Die Geräuschunterdrückung ist zwar nicht perfekt auf Premium-Niveau, aber für den Preis sehr respektabel und trägt zu einem immersiveren Audio-Erlebnis bei.

Die Akkulaufzeit ist ein weiteres Plus bei diesen Kopfhörern. Laut Hersteller sind bis zu rund 10 Stunden Wiedergabe pro Ladung möglich, und mit dem Ladeetui sogar insgesamt bis zu etwa 50 Stunden, was wir durchaus bestätigen können. Lange Sessions etwa bei Musik, Podcasts oder Video-Streaming sind problemlos möglich, ohne ständig an die nächste Stromquelle denken zu müssen. Außerdem ist auch kabelloses Laden integriert, was im Alltag sehr komfortabel ist und bei dem Preis wirklich selten ist.

QCY MeloBuds N70 – Galerie

Beim Thema Konnektivität setzt QCY auf Bluetooth 6.0, was eine stabile und schnelle Verbindung verspricht. In unserem Test war die Verbindung zum PC (via Bluetooth-Adapter) zuverlässig, ohne spürbare Aussetzer oder Verzögerungen. Auch das Umschalten zwischen zwei verbundenen Geräten funktionierte solide, was praktisch ist, wenn du etwa gleichzeitig PC und Smartphone nutzt. Einzig die App, die bei Smartphones dabei nötig ist, war wirklich nervig. Denn ohne diese klappt das mit dem Verbinden nicht so ganz bei mobilen Geräten.

Die Bedienung über Touchflächen am Ohrhörer ist weitgehend intuitiv, auch wenn manche Funktionen ein wenig Einarbeitung erfordern, etwa ANC-Modi oder EQ-Anpassungen, die sich über die QCY-App konfigurieren lassen. Die App an sich ist funktional, aber nach aktuellem Stand etwas umständlich aufgebaut und verlangt bei jedem Einsatz Berechtigungen, die nicht jeder Nutzer gern vergeben möchte.

Klanglich stechen Musik und Multimedia bei den MeloBuds N70 definitiv hervor. In Spielen oder Videos war die Synchronität zwischen Ton und Bild durchweg stabil, und der Klang vermittelte ein solides, räumliches Gefühl, auch wenn bei extrem hohen Lautstärken der Bass nicht ganz mit Premium-Modellen mithalten kann. Doch angesichts des Preis-Leistungs-Verhältnisses wirkt das Gesamtpaket stimmig und angenehm ausgewogen.

Insgesamt vermittelt der Test den Eindruck eines runden Alltags-Audio-Geräts, das viele Bereiche abdeckt.

QCY MeloBuds N70 – Trailer

QCY MeloBuds N70 – Häufig gestellte Fragen (FAQ)