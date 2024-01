Just Dance 2024 (Switch) Test

Just Dance 2024 von Ubisoft ist die Tradition des Jahres, welche einer der unterhaltsamsten und aktivsten Spielereihen fortführt. Mit einer bunten Mischung aus aktuellen Hits und zeitlosen Klassikern bietet das Spiel eine vielseitige Palette an Tanzherausforderungen für Spieler aller Altersgruppen. Just Dance 2024 ist nicht nur ein Spiel, sondern auch ein soziales Erlebnis, das Menschen zusammenbringt und zur Bewegung motiviert. Entsprechend seid ihr gewappnet für Sport und Spielspaß. In diesem Testbericht tauchen wir in die Features, die Trackliste und die Spielmechanik ein, um zu bewerten, ob der neueste Ableger der Reihe den Rhythmus im Blut hat.

Just Dance 2024 – Bleibt den Wurzeln treu

Wie bereits angedeutet, bleibt Just Dance 2024 seinen Wurzeln treu und konzentriert sich darauf, eine intuitive und spaßige Tanzerfahrung zu bieten. Die Bewegungserkennung der Nintendo Switch Joy-Con Controller wird dabei ordentlich genutzt, um die Tanzbewegungen der Spieler so gut es geht zu erfassen. Einer meiner alten Joy Con’s hat sich dabei zwar nicht so gut angestellt, aber zum Glück hatte ich noch einige weitere.

Als relativ neuer Spieler der Reihe bin ich dabei schnell ins Spiel gekommen, da das Menü wirklich simpel aufgebaut ist. Währenddessen dürften erfahrene Tänzer die Freiheit und Reaktionsfähigkeit der Steuerung zu schätzen wissen. Denn mit anderen Konsolen könnt ihr keine Joy-Con’s benutzen, sondern euer gegebenenfalls teures Smartphone.

Das hat bei der Community leider auch zu großem Frust geführt, welchen wir im Test nicht nachvollziehen konnten, denn Joy-Con’s und Smartphone haben super funktioniert. Bei der Just Dance Controller App, soll es dennoch bei vielen Probleme geben. Aber reden wir doch mal weiter über die positiven Aspekte

Eine der größten Stärken von Just Dance ist traditionell seine vielfältige Trackliste. Just Dance 2024 enttäuscht auch hier nicht. Mit über 40 neuen Songs deckt das Spiel ein breites Spektrum an Genres und Epochen ab, von aktuellen Chartstürmern bis hin zu zeitlosen Tanzklassikern. Besonders hervorzuheben ist die Bemühung des Spiels, globale Hits zu integrieren, was die kulturelle Vielfalt und die weltweite Anziehungskraft des Spiels unterstreicht.

Somit habt ihr nicht nur Englisch, Deutsch und Spanisch, sondern auch Koreanisch, wie z. B. BTS. Neben dem klassischen Tanzmodus gibt es auch „neue“ Spielvarianten, die das Spielerlebnis erweitern und für Abwechslung sorgen. Dazu gehören der Sweat-Modus, der die Kalorien zählt, die ihr während des Tanzens verbrennt, und der Coop-Modus, in dem Spieler zusammenarbeiten, um hohe Punktzahlen zu erreichen.

Just Dance 2024 bringt eine Explosion von Farben und Kreativität auf den Bildschirm. Die lebendigen und oft surreal anmutenden Hintergründe zu jedem Lied schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die perfekt zum jeweiligen Song passt. Die Charakterdesigns sind vielfältig und stilvoll, mit einer Reihe von Outfits und Looks, die von futuristisch bis klassisch reichen.

Die Menüs sind klar und benutzerfreundlich gestaltet, was die Navigation durch die zahlreichen Songs und Modi zu einem Kinderspiel macht. Obwohl es keine radikalen Änderungen im Grafikstil gibt, sorgen die glatten Animationen und die helle Farbpalette für ein ästhetisch ansprechendes Erlebnis, das Spieler jeden Alters anspricht.

Just Dance 2024 – Galerie

Just Dance 2024 – Keine Evolution dieses Jahr

Eines der Highlights von Just Dance 2024 ist die verstärkte Integration von Online-Features und Community-Aspekten. Der World Dance Floor, ein Online-Multiplayer-Modus, ermöglicht es Spielern aus der ganzen Welt, sich in Tanzwettbewerben zu messen. Diese Live-Events sind dynamisch und passen sich den Fähigkeiten der Spieler an, was für eine stets herausfordernde und unterhaltsame Erfahrung sorgt. Zusätzlich ermöglicht das Spiel die Erstellung und das Teilen eigener Playlists, was den Wiederspielwert erhöht und die Community dazu anregt, ihre Lieblingstracks zu teilen und zu entdecken.

Dennoch ist das Spiel Just Dance 2024 nur eine Erweiterung der Version aus dem Jahre 2023 und bringt somit nicht viel Neues. Auch benötigt ihr ein Just Dance+ Abo, um alle auf Songs zuzugreifen, die vor eurer Version veröffentlicht wurden. Das ist zumindest jährlich durchaus nervig. Denn ihr braucht nicht nur das neue Spiel, sondern auch wieder ein Abo, aber diesmal für den neuen Titel.

Aber Just Dance 2024 macht trotzdem viel gut, denn es legt großen Wert auf Zugänglichkeit. Mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, klaren Anleitungen und einem benutzerfreundlichen Interface können Spieler aller Altersgruppen und Fähigkeiten teilnehmen. Das Spiel bietet zudem regelmäßige Updates und saisonale Events, die neue Songs und Herausforderungen einführen. Diese fortlaufende Unterstützung und Erweiterung des Inhalts gewährleisten, dass das Spiel auch lange nach dem ersten Kauf frisch und ansprechend bleibt.

Zudem sind die Anpassungsmöglichkeiten für Avatare und die Integration sozialer Medien Aspekte, die den Spielern mehr Möglichkeiten geben, ihre Erfahrungen zu personalisieren und zu teilen.

Just Dance 2024 – Trailer