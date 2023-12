NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS (PS5) Test

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS für die PlayStation 5 ist das neueste Spiel in der langjährigen Naruto Spielreihe und verspricht, Fans sowohl des ursprünglichen Naruto-Universums als auch des Nachfolgers Boruto zu begeistern. Dieses Spiel soll Charaktere und Geschichten beider Serien vereinen und zielt darauf ab, ein umfassendes Ninja-Erlebnis zu bieten. In diesem Review werden wir die verschiedenen Aspekte des Spiels unter die Lupe nehmen, von der Story und den Charakteren über das Gameplay bis hin zur grafischen Darstellung. Als entsprechende Naruto sowie Boruto Fans sind wir definitv sehr gespannt.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS – Eine Verbindung zweier Generationen?

Das Kernstück von NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sollte die Verbindung zwischen den Geschichten von Naruto und Boruto sein. Das dachten wir zumindest sehr lange, alleine vom Namen her. In der Praxis gibt es zwei „Geschichten“. Einmal wird Naruto’s Geschichte in mehreren Kapiteln sehr schnell zusammengefasst. Dabei ist das Geschehen nicht sonderlich spannend, da viele Bilder, mit Effekten und Sounds geschmückt sind, sondern auch, da es unmöglich ist so schnell alles zusammenzufassen. Entsprechend fühlt sich die Geschichte eher halbgar an. Einige wollten zwar nicht mehr in einer freien Welt herumlaufen, da es nicht genug zu tun gab, aber diese Option ist auch noch nicht der richtige Ansatz

Bei der zweiten Story, wo wir neue oder zumindest Boruto Action erwartet haben, gab es dann auch einen ziemlich starken Kampf zu Beginn. Sehr angetan haben wir auch noch mehr erwartet, um dann relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht zu werden. Denn dieser Modus dreht sich nur darum, dass Boruto in einer VR-Welt ist und ihr quasi viel mit euren Lieblingscharakteren kämpft. Das ist irgendwie nicht ganz, was wir und viele anderen Fans sich vorgestellt haben. Aber es gibt ja auch andere Aspekte, die wir noch nicht angesprochen haben.

Das Gameplay von NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS bleibt den Wurzeln der Serie treu und bietet schnelle, actionreiche Ninja-Kämpfe. Spieler können aus einem umfangreichen Pool von Charakteren wählen, wobei jeder seine einzigartigen Fähigkeiten und Jutsus besitzt. Die Kämpfe sind dynamisch und erfordern eine Mischung aus Geschick, Strategie und Timing. Besonders hervorzuheben ist das Kampfsystem, das es den Spielern erlaubt, nahtlos zwischen Charakteren zu wechseln, was zu spektakulären Kombinationen und Taktiken führt.

Dennoch müssen wir auch sagen, dass sich das Gameplay nicht wirklich viel in den zahlreichen Jahren geändert hat. Dieses Mal wurde sogar der Kampf deutlich vereinfacht, in mehreren Aspekten. Einmal könnt ihr einstellen, dass das mehrmalige Drücken von Knöpfen gewisse Combos automatisiert, was Neulinge vermutlich den Start in diese Welt vereinfacht. Andererseits sammelt ihr deutlich schneller Chakra, was im insgesamt zu einem deutlich schnelleren Kampf führt, statt nur ein Geduldsspielchen zu sein.

Aber mal von den Schattenseiten abgesehen, glänzt NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS auf der PS5 mit beeindruckender Grafik. Die Charaktermodelle sind detailliert und lebensecht, und die Kampfareale sind lebendig und farbenfroh gestaltet. Die visuelle Ästhetik fängt den Geist der Anime-Serie perfekt ein. Der Soundtrack und die Soundeffekte ergänzen das visuelle Erlebnis, wobei die dynamische Musik die Intensität der Kämpfe unterstreicht und die authentische Synchronisation die Persönlichkeit der Charaktere hervorhebt.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS – Galerie

Ein wesentlicher Aspekt von NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS ist das Online-Multiplayer-Erlebnis. Dass nicht alle bekannten Modi direkt ab Tag 1 verfügbar sind, ist uns etwas schleierhaft. Dazu zählen auch von Spielern angepasste Modi, was für sehr viele ein wichtiger Faktor sein dürfte. Entsprechend sind wir auch von diesem Modus nicht wirklich angetan, vor allem weil wir auch wie einige andere Verbindungsabbrüche hatten.

Eine Langzeitmotivation in NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS gibt es bedingt, es gibt viel zu sehen und auch einiges was ihr freischalten könnt. Dazu zählen Farben und Skins, die ihr für gewisse Herausforderungen erhaltet. Als hingeworfenes Beispiel erhalte keinen Schaden mit Kakashi gegen Boruto. Das wird einige zumindest erstmal bei Laune halten, aber was dann?

Wir erwarten noch ein fettes Update, welches hoffentlich den Multiplayer deutlich ausbessert, da dieser aktuell nicht wirklich besonders ist. Zudem haben wir in NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS eine riesige Auswahl an Ninjas erwartet, wie noch nie zuvor. Das stimmt zwar teils, aber oftmals sind es nur „Skins“ mit den gleichen Fähigkeiten und einem etwas anderen Aussehen. Dafür, dass Bandai Namco so große Töne gespuckt hat, ist dieses Spiel leider fern ab von dem, was ich erwartet habe. Klar, Spaß macht es trotzdem und es hat mir auch Freude bereitet es einige Stunden zu zocken. Aber entweder muss ein Update her oder der volle Preis ist definitiv nicht gerechtfertigt.

Abgesehen erwarten uns noch einige DLC’s, daher werde ich das Spiel zumindest noch verfolgen, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Genauso, wie bei unserem Helden Naruto!

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS – Trailer