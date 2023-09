Bandai Namco @ Gamescom

Während meines Besuchs auf der diesjährigen Gamescom war ich bei Bandai Namco. Dort wurde mir eine Präsentation von mehreren Spielen gezeigt. Hier sind die interessantesten Spiele im Überblick.

Bandai Namco – Tekken 8

Der Rekordhalter für die am längsten dauernde Geschichte in einer Spielreihe geht in die nächste Runde: Tekken 8. In diesem Titel steht der Showdown zwischen Vater Kazuya Mishima und Sohn Jin Kazama im Mittelpunkt. Dabei kommt nun die Unreal Engine 5 zum Einsatz, wodurch jeder Charakter unglaublich gut und detailliert ausschaut. Die Kämpfe wirken zudem noch intensiver. Hinzu kommt eine neue Spielmechanik: das “Heat System”. Dieses belohnt Aggressivität und macht sie zur Taktik. Basierend darauf erhalten alle Charaktere neue Fähigkeiten und Bewegungen. Neben den bekannten Kultcharakteren kehrt auch Jun Kazama nach über 20 Jahren als spielbarer Charakter zurück.

Tekken 8 wird am 26. Januar 2024 für die PS5, Xbox Series X/S und Steam veröffentlicht.

Bandai Namco – Tekken 8 Screenshots

Bandai Namco – Tekken 8 Overview Trailer

Bandai Namco – Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Mit Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections folgt nun der nächste Teil der erfolgreichen Ultimate Ninja Storm-Reihe. Mit mehr als 130 spielbaren Charakteren hat es bisher den größten Kader der Reihe, somit sollte für jeden etwas dabei sein. Du kannst deine Charaktere anpassen und nach deinem Geschmack mit den verschiedensten Gegenständen personalisieren. Das Spiel erzählt zudem die gesamte Geschichte von Naruto und Naruto Shippuden mit ausgewählten Kämpfen und Szenen aus dem Anime. Dazu kommt eine eigens für das Spiel verfasste Geschichte, die während der Ereignisse von Boruto spielt.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections wird am 17. November 2023 für alle Plattformen erscheinen.

Bandai Namco – Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Screenshots

Bandai Namco – Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Release Trailer

Bandai Namco – Sand Land

Das Action-RPG Sand Land basiert auf dem beliebten Manga von Akira Toriyama, dem Schöpfer von Dragonball und Dr. Slump. Es spielt in einer Welt, in der sowohl Dämonen als auch Menschen unter Wassermangel leiden. In diesem Spiel übernehmen wir die Rolle des Dämonenprinzen Belzebub, der gemeinsam mit seinen Freunden auf der Suche nach einer legendären Wasserquelle in der Wüste ist. Dabei können wir Belzebubs übernatürliche Kräfte und eine Vielzahl an unterschiedlichen Fahrzeugen nutzen, um uns gegen Feinde zu behaupten und die weite, offene Welt von Sand Land zu erkunden.

Obwohl noch kein offizieller Veröffentlichungstermin genannt wurde, ist geplant, dass Sand Land für die Plattformen PS4/5, Xbox Series X/S und PC erscheinen wird.

Bandai Namco – Sand Land Screenshots

Bandai Namco – Sand Land Reveal Trailer

Bandai Namco – Little Nightmares 3

In Little Nightmares 3 begleiten wir die Figuren Low und Alone auf ihrer Reise durch die mysteriöse Spirale, eine Welt voller unheimlicher Orte und Monster im Nirgendwo. Zum ersten Mal haben wir die Möglichkeit, diesen Albtraum im Online-Koop-Modus mit einem Freund oder einer Freundin zu erkunden. Natürlich ist es auch möglich, alleine mit der KI zu spielen. Low ist mit einer Fliegerbrille und einem Schraubenschlüssel ausgestattet, während Alone eine Rabenmaske und einen Bogen trägt. Die beiden Charaktere unterstützen sich gegenseitig, indem sie ihre Werkzeuge einsetzen, um gemeinsam Feinde zu besiegen, Rätsel zu lösen und die Schrecken, die auf sie lauern, zu überstehen.

Der Release von Little Nightmares 3 ist für das Jahr 2024 geplant und wird auf allen Plattformen verfügbar sein.

Bandai Namco – Little Nightmares 3 Screenshots