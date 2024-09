Wer gerne Koop-Spiele mit seinen Freunden spielt, wird an Orcs Must Die! die letzten Jahre nicht vorbeigekommen sein. Nachdem die Reihe bereits drei sehr erfolgreiche Teile auf den Markt gebracht hat und eine Online-Version, die gemischte Gefühle bei der Community ausgelöst hat, geht es zurück zu den Anfängen, nur besser! Wir durften Deathtrap bereits auf der gamescom 2024 anspielen und sind bereits sehr gespannt, euch davon zu berichten.

Orcs Must Die! Deathtrap – Die Entwickler hören euch!

Auf der gamescom 2024 hatten wir die Chance den neuesten Teil der Reihe anzuspielen und wir könnten glücklicher nicht sein. Als langjährige Fans der Reihe, waren wir genauso gespannt, wie ihr, was es denn neues gibt.

Hier können wir sagen, dass die Entwickler euch erhören und quasi das Spiel vom Konzept alles gleich ist, aber auch komplett verändert. Keine Sorge, das meinen wir nicht negativ, denn es erwartet euch das klassische „Tower-Defense“-Konzept wie zuvor, mit neuen Gegnern, mehr Fallen und natürlich auch neuen Charakteren. Entsprechend gibt es bereits so einige neue Inhalte, die es zu entdecken gibt.

Das ist aber nicht alles, denn drumherum wurde auch viel verändert. Es gibt nämlich statt eines langweiligen Menüs einen Hub. Dort könnt ihr alleine oder mit bis zu drei Freunden alles für eure Missionen vorbereiten von Charakterauswahl bis hin zu euren Fallen, Upgrades und co. Das macht das Spiel durchaus viel angenehmer anzusehen und ihr habt auch in der Zwischenzeit etwas zu tun.

Wie ihr vermutlich bereits gelesen habt, gibt es jetzt endlich auch die Möglichkeit, mit bis zu vier Spielern gleichzeitig zu spielen. Das ist ein Feature, was wir lange vermisst haben und es ist endlich da. Entsprechend wird auch die Schwierigkeit der Wellen angepasst, aber in unserem Durchgang war das vollkommen in Ordnung. Für Leute, die es gerne wirklich knackig mögen, gibt es sogar noch weitere Möglichkeiten, die Wellen zu verstärken, ganz nach dem Motto „High Risk, High Reward“.

Orcs Must Die! Deathtrap – Galerie

Obwohl in den ganzen Bildern und Videos, die aktuell rum kursieren, kein Max, der Hauptcharakter der Reihe, zu sehen ist, wissen wir, dass dieser noch kommen wird. Genauso sieht es mit der Unterstützung für die PlayStation aus. Aktuell wir noch nicht viel darüber gesprochen, aber je näher der Release im ersten Quartal 2025 rückt, desto mehr Informationen werden wir vermutlich erhalten.

Zwischenfazit

Obwohl wir nur eine Runde gespielt haben, wurden wir als Vierertruppe direkt in den Bann des neuen Teils eingesogen. Dementsprechend sind wir uns sicher, dass Deathtrap ein voller Erfolg wird, mit neuen Charakteren, vielen verbesserten Features und Aspekten, welche die Community bereits lange wollte. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf den Release von Orcs Must Die! Deathtrap und können es kaum erwarten davon zu berichten!

Wenn ihr es auch nicht mehr erwarten könnt, dann solltet ihr definitiv das Spiel auf eure Wunschliste packen!

Orcs Must Die! Deathtrap – Announce Trailer