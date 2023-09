Jackbox Party Pack 10 (PC) @ gamescom Hands-On

Jackbox Games ist wieder mal mit einem neuen Teil zurück, dem Jackbox Party Pack 10 und wir könnten nicht aufgeregter sein, denn wir haben es schon angezockt! Auf der gamescom waren die Kollegen von Jackbox Games so nett und haben uns zwei von insgesamt fünf Spielen zocken lassen und wir verraten euch in diesem Hands-On unsere ersten Eindrücke!

Jackbox Party Pack 10 – Ein Spaß für alle!

Zuerst durften wir uns die Fortsetzung eines Klassikers ansehen, dabei handelt es sich um Tee K.O. 2. In diesem Spiel geht es darum, witzige T-Shirts zu erstellen, in dem ihr Dinge zeichnet und euch dazu passende Sprüche ausdenkt. Am Ende entscheiden dann alle zusammen, welche Kombinationen an Sprüchen und Logos das Rennen machen. Hier wurden viele Features eingefügt, die beim Zeichnen und dem Erstellen der Sprüche helfen, damit ihr am Ende mit einem fantastischen T-Shirt dasteht.

Meins konnte zwar leider am Ende des Spiels nicht gewonnen, dennoch kamen so viele witzige T-Shirts bei herum, dass ich fast die Cola ausgespuckt hab. Was auch ziemlich cool ist, ihr könnt eure liebsten Stücke sogar drucken lassen und in echt tragen, falls ihr mal ein Meisterwerk am Ende des Tages kreiert.

Das war aber noch lange nicht alles, denn wir haben auch den ersten Versuch von Jackbox Games in die Musikbranche ausporobiert. Mit Dodo Re Mi spielt ihr verschiedenste Instrumente, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, um eine hungrige Dschungelpflanze aufzuhalten. Das Konzept ist dabei ähnlich wie bei Guitar Hero, nur dass ihr als Team arbeitet. Das lief auch wirklich gut bei uns, bis zu den letzten Sekunden. Kurz vor knapp haben wir zwar bedauerlicherweise verloren, aber es kam wirklich witzige Musik bei herum, da wir alle komplett unterschiedliche Musikinstrumente hatten.

Alleine für die zwei Spiele lohnt es sich meiner Meinung nach, wieder beim neuesten Titel zuzuschlagen. Da warten aber noch insgesamt drei weitere, die heißen FixyText, Hypnotorious und Timejinx. Damit ihr euch darunter etwas vorstellen könnt, haben wir kurze Videos unten im Beitrag. Erscheinen soll der Spaß im Oktober 2023 für PC, aber das Coole daran ist, ihr braucht nur einen Host, der das Spiel besitzt. Alle anderen können sich einfach per Smartphone oder Browser in das Spiel einklinken. Soweit klingt es nach einem Must-have für Fans von Partyspielen!

Jackbox Party Pack 10 – Screeenshots

Tee K.O. 2 – Trailer

Dodo Re Mi – Trailer

FixyText – Trailer

Timejinx – Trailer