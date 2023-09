Wayfinder @ Gamescom

Während meines Besuches auf der diesjährigen Gamescom hatte ich die Möglichkeit, Wayfinder zu testen. Indem neuen Spiel, von Airship Syndicate, versuchst du das Chaos zurückzudängen und die Menschheit wieder zu vereinen.

Wayfinder – Aus der Finsternis geboren um das Chaos zu bekämpfen

Die Geschichte hinter Wayfinder ist schnell erklärt. Die Welt Evenor ist zertrümmert, und es liegt an den Wayfindern, das Chaos in Schach zu halten. Interessant hierbei ist, dass die Wayfinder selbst aus der Finsternis kommen und geschworen haben, eben diese zurückzudrängen. Dabei können die Spieler aus verschiedenen Charakteren wählen. Für die Zukunft sind noch weitere Charaktere geplant, die ins Spiel integriert werden sollen. Anders als bei herkömmlichen MMOs kann der Spieler, während er im Hub (der Stadt) ist, seinen Charakter jederzeit ändern und muss sich nicht erst abmelden und in ein Hauptmenü zurückkehren.

Im Spiel nutzt ihr eine Kombination von arkaner Magie, mystischer Technologie und ausgeklügelten Waffen. Das Tolle daran ist, dass die Charaktere nicht an bestimmte Waffen oder Rüstungen gebunden sind. So könnt ihr euch einen für euch passenden Spielstil aus Fähigkeiten und Ausrüstung erstellen. So könnt ihr perfekt gerüstet alleine oder mit Freunden Events und Dungeons meistern oder einfach nur die Welt erkunden.

Auch erwähnenswert ist das „Housing“-System. Ihr könnt im Spiel nicht nur Ausrüstung herstellen, sondern auch Einrichtungsgegenstände. Diese könnt ihr in eurer Wohnung platzieren. Neben ihrem ästhetischen Wert bieten die Gegenstände auch diverse Vorteile für euch.

Am 17. August 2023 wurde Wayfinder im Early Access auf der Playstation und bei Steam veröffentlicht. Es sind auch Versionen für andere Plattformen in Planung. Während des Early Access ist eine einmalige Zahlung erforderlich, jedoch wird das Spiel danach als Free-to-Play verfügbar sein.