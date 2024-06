be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White (Hardware) Test

be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White (Hardware) Test

Die be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed White Lüfter versprechen eine hervorragende Kühlleistung bei gleichzeitig geringer Lautstärke – perfekt für anspruchsvolle Gaming-PCs, die nicht nur leistungsstark, sondern auch optisch ansprechend sein sollen. Mit ihrem eleganten weißen Design und der bewährten Qualität von be quiet! wollen sie sowohl Einsteiger als auch erfahrene PC-Enthusiasten überzeugen. In diesem Review nehmen wir die Lüfter genau unter die Lupe und testen, ob sie die hohen Erwartungen erfüllen können.

be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed – Level Up Your Game

Vor kurzem haben wir euch bereits von den be quiet! Pure Wings 3 berichtet. Diese haben sich als solider Standard für PC-Bauer erwiesen, die viel Leistung, bei hoher Qualität sowie leisem Betrieb bieten. Das alles sogar noch zu einem Preis von ca. 10 € der diese Lüfter sehr attraktiv macht. Das liest sich zwar im ersten Moment, als gäbe es nichts Besseres, doch hat be quiet! mit den Silent Wings 4 auch etwas für leistungshungrige PCs und anspruchsvolle Anwendungen parat. Entsprechend sollen diese Lüfter auch lange und effizient bei extremen Bedingungen punkten.

Auch die Silent Wings 4 beeindrucken im ersten Moment mit eurem neuen schicken Design, welches unserer Meinung nach deutlich besser als die vom Vorgänger aussieht. Zusätzlich wurde das Lüfterblatt-Design optimiert, als auch der Abstand zum Rahmen verringert, was den statischen Druck erhöht und die Kühlleistung verbessert.

Somit sind die neuen Silent Wings 4 nicht nur gut anzusehen, sondern in Relation zu den Pure Wings 3 um ein gutes Stück leistungsfähiger. Knapp 1/3 mehr Luftdurchlass und doppelt so viel Luftdruck bietet diese Variante, wodurch auch leistungshungrige Systeme ordentlich gekühlt werden dürften.

In puncto Kühlleistung wissen die be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed voll zu überzeugen. Entsprechend könnt ihr diese auch auf eurem Radiator nutzen, um die CPU noch ein weiteres Stück herunterzukühlen. Da unsere Pure Loop 2 FX aber einen fantastischen Job leistet und die Temperatur beim Zocken auf höchster Leistung die CPU nicht zum Schwitzen gebracht hat, haben wir davon abgesehen.

Als Gehäuselüfter haben wir dagegen direkt zugeschlagen und selber ausprobiert, was uns erwartet.

be quiet! Silent Wings 4 – Galerie

be quiet! Silent Wings 4 – Ab jetzt auch bei uns im Einsatz

Bei unserem System handelt es sich dabei um folgende Spezifikationen:

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D

Mainboard: ASRock B650E Steel Legend WiFi

GPU: NVIDIA RTX 4070S Founders Edition

RAM: G.Skill 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB)

PSU: be quiet! Dark Power 13 850W

AiO: be quiet! PURE LOOP 2 FX (360MM)

Case: Xilence Xilent Gleam

In unserem Fall hatten wir die Light Wings 140mm eingebaut und diese gegen die Silent Wings 4 ausgetauscht. Zwar waren wir entsprechend kein RGB mehr, aber da hat sich doch durchaus was getan.

Der Einbau der Silent Wings hat sich dabei dank der mitgelieferten Zubehörteile sehr einfach gestaltet. Die Push-Pins ermöglichten eine werkzeuglose Montage, alternativ kann man die Lüfter aber auch verschrauben. Zusätzlich sorgt die Gummi-Entkopplung, dass Vibrationen effektiv gedämpft werden. Entsprechend zeigen sich die Lüfter im Betrieb angenehm leise. Selbst bei hohen Drehzahlen um die 1500 U/min sind sie kaum wahrnehmbar.

Erst bei maximaler Drehzahl von 1900 U/min werden die Silent Wings 4 hörbar, bleiben aber immer noch leiser als viele Konkurrenzprodukte. Somit haben wir, ehrlich gesagt den Wechsel kaum bemerkt, bis auf die etwas höre Kühlleistung.

Mit einem Maximum von rund 30 dB und deutlich mehr Leistung als den Pure Wings 3 und Light Wings, sind die Silent Wings durchaus für eine anspruchsvollere Zielgruppe gedacht. Entsprechend sind diese auch etwas höherpreisiger angesiedelt, mit ca. 23 € das Stück.

Die einzigen Aspekte, die uns nur noch fehlen ist, dass die Modi für den leisen bzw. leistungsstarken Betrieb nicht über einen Schalter betätigt werden müssten, als auch die Option für Daisy-Chain. Das hätte die Lüfter wirklich perfekt gemacht.

Jedoch kann die Leistung und die Lautstärke auch hier mal wieder überzeugen! Zudem ist die neue Farboption in Weiß ziemlich ansprechend. Es ist nur die Frage, braucht ihr das oder reicht euer aktuelles Setup, wie bei uns?

be quiet! Silent Wings 4 – Produktpräsentation

be quiet! Silent Wings 4 – FAQ