Bellwright @ Gamescom

Die faszinierende Welt von Bellwright, erschaffen von Donkey Crew, vereint die besten Elemente von Medieval Dynasty, Mount and Blade und RimWorld. Während meiner kurzen Vorschau auf der Gamescom 2023 war ich von dem Gesehenen absolut beeindruckt.

Bellwright – Mein Favorit der Gamescom 2023

In Bellwright liegt euer Ziel darin, eine Rebellion gegen den derzeitigen König zu initiieren. Doch handelt ihr nicht nur, um das Leben der Bevölkerung zu verbessern, sondern auch aus persönlichen Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen werde. Um eine erfolgreiche Rebellion zu starten, müsst ihr zunächst ein kleines Dorf errichten und Bewohner in euer Dorf ziehen lassen. Ihr beginnt bescheiden mit Holzfällern und Jägern und erweitert schließlich eure Siedlung mit Mauern, Wachtürmen, Schmieden und vielem mehr. Bei dem mir gezeigten Material waren bereits etwa 40 Spielstunden vergangen und das Dorf war bereits gut befestigt.

Anfangs erledigt ihr viele Aufgaben selbst, doch später könnt ihr unglaublich viel mit den Bewohnern automatisieren. Dabei könnt ihr die Priorität der Aufgaben für jeden Bewohner individuell einstellen. Jeder Bewohner hat eigene Prioritäten und Tagesabläufe. Indem ihr ihnen folgt, könnt ihr sogar die Handelskreisläufe beobachten. Durch die Personalisierung jedes Bewohners und möglichen Missionen sollt ihr eine Beziehung zu ihnen aufbauen, sodass es schmerzt, wenn einer von ihnen stirbt.

Die Kämpfe in Bellwright sind beeindruckend und es wurde an vieles gedacht. Mit einer Vielzahl von Waffen und Rüstungen könnt ihr euren eigenen Kampfstil wählen und euren Bewohnern unterschiedliche Ausrüstung geben. Hier erkennt man die Verwandtschaft zu Mount and Blade durch das innovative Echtzeit-Kampfsystem und die Befehlsgewalt über euer Gefolge. Zudem orientiert sich das Kämpfen eures eigenen Charakters an Kingdom Come Deliverance oder For Honor. Durch die Bewegungen der Maus oder des Joysticks könnt ihr die Angriffs- oder Blockrichtung bestimmen.

Wenn ihr mal nicht damit beschäftigt seid, euer Dorf aufzubauen, gibt es auch noch viele andere Aktivitäten. Ihr könnt das gesamte Land frei erkunden, zahlreiche Nebenmissionen absolvieren oder Dörfer entdecken. Diese Dörfer könnt ihr vor Banditen oder dem König schützen und neue Bewohner rekrutieren. Wenn ihr solchen Dörfern helft, wirkt sich das oft positiv auf eure eigene Siedlung und die Bedürfnisse eurer Bewohner aus. Es gibt also sowohl innerhalb als auch außerhalb eures Dorfes viel zu tun.

Bellwright soll zunächst im Early Access erscheinen, geplant ist der Dezember 2023. Konsolenversionen sollen später folgen.