Altered Alma @ gamescom (PC) Hands-On

Metroidvania kommen aktuell immer mehr auf den Markt, aber Altered Alma will in diesem Genre definitiv herausstechen. Dieser Titel kombiniert das berüchtigte Genre mit RPG-Elementen, Dating Sim, Pixel-Grafiken und einer packenden Story. Wir durften auf der gamescom bereits ein kleines Hands-On durchführen und wissen zumindest schon mal grob, was uns bei diesem Mix erwartet.

Altered Alma – Metroidvania mal anders

Wir befinden uns im wundervollen Neo-Barcelona. In dieser Stadt erwarten uns böse Jungs, unsere große Liebe und eine wunderschöne Landschaft, die erkundet werden will. Entsprechend hat mich Drew der Senior Producer einfach mal machen lassen und ich durfte das Spiel etwas erkunden.

Eins sei gesagt, bereits jetzt sieht das Spiel wunderschön aus und die zahlreichen Charaktere, die bereits einiges angedeutet haben, haben mein Interesse mehr als geweckt. Leider war nur nicht genug Zeit und der Entwicklungsstand des Spiels noch nicht so weit, dass wir direkt in alles eintauchen konnten, aber genau das, was ihr im unteren Trailer seht, hat uns auch erwartet. Ein packendes und actionreiches Gameplay, coole Fähigkeiten und Bosse, die euch die Hölle heiß machen, sind in diesem Fall nur ein Bruchteil.

Es soll neben Dating Sim Elementen noch einiges mehr verarbeitet werden, was das Spiel zu einem Dauerbrenner machen soll und euch somit die Möglichkeit bietet, es immer wieder zu spielen. Was genau, wissen wir noch nicht, aber auch wie in Dating Sims, gibt es hier viele Möglichkeiten.

Was wir jedoch noch ausprobiert haben, bevor wir zum Boss sind, ist der finale Schlag um gewisse Monster zu besiegen. Dieser ist nämlich bei jedem Monster anders und hier haben sich die Entwickler besonders viel Mühe gegeben. Jedes Mal, wenn ihr einen neuen Gegner ausradiert, könnt ihr das mit einem anderen Execute. Mal haut ihr dem Gegner den Kopf ab, mal wird er zerteilt und viele andere Möglichkeiten kommen auch dazu. Diese Details sind es, die es bemerkbar machen, dass da viel Liebe hinter steckt.

Altered Alma soll Anfang 2024 herauskommen und wir könnten nicht gespannter sein!

Gameplay Screenshots