Pioneers of Pagonia @ Gamescom

Bei Pioneers of Pagonia handelt es sich um ein Aufbauspiel, das von talentierten Entwicklern, die zuvor an der beliebten Siedler-Serie beteiligt waren, kreiert wurde und nun bei Envision Entertainment tätig sind. Auf der Gamescom bekam ich die Möglichkeit, einen ersten, kurzen Einblick in das Spiel zu erhaschen, und ich wurde durch das Gesehene positiv überrascht.

Pioneers of Pagonia – Pioniere in einer magischen Welt

In “Pioneers of Pagonia” sollt ihr die Inseln von Pagonia entdecken und eine große Stadt errichten. Zu Anfang könnt ihr das grobe Aussehen der Insel durch verschiedene Einstellungen festlegen. Dann fangt ihr an, eine kleine Siedlung aufzubauen. Die Gebäude könnt ihr auf jeder ebenen Fläche errichten lassen. Wie sie platziert und mit den Straßen verbunden sind, bleibt ganz euch überlassen. Als kleine Hilfe erhaltet ihr durch kleine Kästchen und Hilfslinien Informationen darüber, wie die Gebäude platziert werden und wie groß sie sind. Durch die Erweiterung der Grenzen kann aus eurer kleinen Siedlung eine große Stadt entstehen.

Für all das benötigt ihr Arbeiter. Die Arbeiter sind unsterblich und im weiteren Verlauf des Spiels können sich tausende von ihnen in eurer Stadt aufhalten. Die wichtigsten Arbeiter sind die Träger, von denen ihr die meisten in der Stadt haben werdet, da sie alle Rohstoffe von einem Ort zum nächsten transportieren. Es wird jedoch auch Krieger, Magier, Entdecker, Köche und viele andere Berufe geben, die eure Bewohner ausüben können.

Es wird über 40 verschiedene Gebäudetypen und mehr als 70 verschiedene Waren geben. Ihr müsst jedoch nicht jede Ware herstellen oder jedes Gebäude unbedingt bauen. Aber wer das volle Potenzial aus seiner Stadt ausschöpfen will, sollte dies tun. “Pioneers of Pagonia” wird am 13. Dezember 2023 im Early Access für den PC verfügbar sein.

Pioneers of Pagonia – Artworks