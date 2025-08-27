Nach dem Erfolg des zeitlosen RPGs Chained Echoes gibt es für Fans eine weitere frohe Botschaft. Mit dem kürzlich erschienen DLC namens „Ashes of Elrant“ knüpfen die Entwickler an die Geschichte an und bringen zahlreiche neue Inhalte mit sich. Darunter erwarten euch Hintergrundgeschichten einiger Charaktere und vieles mehr, doch lohnt sich diese Erweiterung? Das verraten wir euch im folgenden Testbericht.

Chained Echoes: Ashes of Elrant – Das Abenteuer geht weiter

Chained Echoes ist bereits ein wirklich gutes Rollenspiel, wie mein Kollege bereits auf der Nintendo Switch herausfinden durfte. Mit dem DLC “Ashes of Elrant”, das von deck13 spotlight veröffentlicht wurde, wird entsprechend kurz vor dem Ende der Hauptgeschichte angeknüpft und ermöglicht es noch tiefer in das Abenteuer einzutauchen.

Für den Download und das Spielen des DLCs ist ein Account auf der jeweiligen Plattform (z.B. Nintendo, Steam) erforderlich.

Das Schöne ist, ihr werdet direkt in die Action hereingeworfen. Wieso und weshalb wollen wir euch dennoch nicht verraten, um mögliche Spoiler zu vermeiden. Dennoch sagen euch zumindest, dass ihr zeitnah auf magische Art und Weise mit eurer gesamten Truppe nach Elrant teleportiert werden, wo das DLC abspielt. In diesem neuen Ort erwarten euch entsprechend nicht nur neue Abenteuer, sondern auch neue Mechaniken sowie ein neuer spielbarer Charakter.

Allgemein bietet Ashes of Elrant für gerade Mal 9,99 € einen ziemlich großen Umfang, was ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt. Ihr werdet je nach Spielart 8 – 15 Stunden beschäftigt sein und es wurden sogar über 40 neue Gegner, zahlreiche Regionen, Puzzle, Nebenquests und mehr hinzugefügt. Die gesamte Spielzeit des Hauptspiels und des DLCs zusammen beträgt beeindruckende 30 bis 40 Stunden. Dagegen ist jeder Kinofilm absoluter Wucher.

Monster geben euch neben SP jetzt auch noch Party Points (PP) welche benutz werden können, um neue Partyweite Talente zu lernen. Die mit Abstand größte Änderung ist die Überarbeitung des Kristallsystems. Kristalle werden nicht mehr von Kristallressourcen gefunden, sondern werden jetzt von Gegnern als Beute nach dem Kampf gedroppt. Zudem können Kristalle auch nicht mehr gelevelt oder kombiniert werden. Anstelle von Level 1-10 hat jeder Kristall hat jetzt ein fixiertes Stärkelevel und Qualität. Zusätzlich könnt ihr euer eigenes Luftschiff gestalten, was eine weitere spannende Möglichkeit bietet, die Welt von Chained Echoes zu erkunden. Definitiv eine Verbesserung, die wir willkommen heißen.

Beachtet, dass verschiedene Versionen des Spiels und des DLCs für unterschiedliche Plattformen wie Nintendo Switch, PC und PlayStation verfügbar sind. Prüft daher die Kompatibilität, um die passende Version für euer System zu wählen.

Ashes of Elrant – Galerie

Einführung – Was erwartet dich im neuen Kapitel Ashes of Elrant?

Mit „Ashes of Elrant“ öffnet sich ein brandneues Kapitel für alle Fans klassischer 16 bit Rollenspiele. Die Erweiterung entführt dich in eine noch unerforschte Region der Fantasywelt, in der Drachen fast genauso normal sind wie Piloten in mechanischen Anzügen. Dich erwarten nicht nur neue Gebiete voller düsterer Wälder, fliegender Inseln, Gebirgspässe und Wüsten, sondern auch eine Vielzahl frischer Herausforderungen, die das Abenteuer auf ein neues Level heben.

Die Entwickler rund um Matthias Linda haben es geschafft, die Magie des Originals einzufangen und gleichzeitig mit innovativen Mechaniken zu erweitern. Neue Gegner, ein überarbeitetes Kristallsystem und ein zusätzlicher Charakter sorgen dafür, dass sich das Rollenspiel-Erlebnis noch abwechslungsreicher anfühlt. Ob du dein Schwert schwingst, deine Magie kanalisiert oder in deinen Mech steigst – in Ashes of Elrant wartet ein Kontinent voller interessanter Charaktere und fantastischer Landschaften darauf, von dir entdeckt zu werden. Die Erweiterung legt einen starken Fokus auf packende Geschichten und taktische Kämpfe, die dich bis zum letzten Moment fesseln werden.

Ashes of Elrant – Dem Stil treu geblieben

Auch das neue Gebiet, die Länder von Elrant lassen grafisch nichts zu wünschen übrig. Wie bereits aus dem Hauptspiel bekannt ist auch hier eine wundervolle und prägnante Grafik im Pixelstil vorhanden, die die magische Welt von Chained Echoes wunderschön erweitert.

Nicht nur für eure Augen gibt es hier etwas Tolles zu erwarten, sondern auch für unsere Ohren. Insgesamt gibt es im DLC 15 neue Musikstücke, die die Atmosphäre der neuen Welt wundervoll auffangen und musikalisch wiedergeben.

Einige von euch mögen vermutlich direkt loszocken, aber haben eventuell ihre alten Spielstände nicht mehr oder haben das Spiel ursprünglich auf einer anderen Plattform gespielt. Das soll zum Glück kein Problem sein, denn in dieser Erweiterung ist ein vorgefertigter Spielstand vorhanden. Vergesst nur nicht, dass das kein Standalone-DLC ist, das bedeutet, dass ihr erst das Hauptspiel und dann entsprechend auch DLC Ashes of Elrant erwerben müsst. Entsprechend müsst ihr aber nicht mehr alles durchspielen, sondern könnt direkt im DLC anknüpfen.

Auch ist es vermutlich wichtig zu erwähnen, dass ihr das DLC zwar ohne Vorwissen spielen könnt, empfehlen würden wir es dennoch nicht. Es gibt viele Geschichten und Mechaniken, die euch sonst enthalten bleiben und den Spielspaß trüben würden.

Chained Echoes – Ashes of Elrant DLC – Release Trailer

Gibt es neue Charaktere in Ashes of Elrant?

Ja, es erwartet euch insgesamt ein neuer Charakter. Wer es ist und wie ihr ihn bekommt, wollen wir dennoch nicht verraten.

Ist das DLC für Spieler geeignet, die Chained Echoes nicht gespielt haben?

Ja, aber wir empfehlen stark Chained Echoes zuerst zu spielen, damit die Storyerweiterung vom DLC voll zur Geltung kommt.

Muss ich einen neuen Spielstand anfangen, falls ich auf einer anderen Plattform spiele?

Nein, das DLC kommt mit einem bereits fertigem Spielstand, der direkt anknüpft. Ihr könnt jedoch auch euren alten Speicherstand nutzen.