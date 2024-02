In der schnelllebigen Welt des PC-Gamings, wo jede Komponente zählt, um das ultimative Spielerlebnis zu gewährleisten, spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Ein überhitzter Prozessor kann nicht nur die Performance beeinträchtigen, sondern auch die Lebensdauer des Systems verkürzen. In diesem Kontext stellt der bequiet! Dark Rock Pro 5 eine beeindruckende Lösung dar.

Als Nachfolger einer langen Reihe renommierter Kühler verspricht dieser CPU-Kühler, durch seine verbesserte Kühlleistung und sein geräuschminimierendes Design, die Herzen von Enthusiasten zu erobern. In diesem Review nehmen wir diesen Kühler genauer unter die Lupe und untersuchen, ob er den hohen Erwartungen gerecht wird. Wir werden dabei auf Installation, Leistung und das Preis-Leistungs-Verhältnis eingehen und somit ein umfassendes Bild dieses hochmodernen CPU-Kühlers zeichnen. On top vergleichen wir diesen mit dem be quiet! Dark Rock Elite.

be quiet! Dark Rock Pro 5 – Los geht’s an den Kühler!

Die Installation eines CPU-Kühlers kann oft eine Herausforderung darstellen, besonders wenn es um High-End-Modelle mit umfangreichen Kühlsystemen geht. Der bequiet! Dark Rock Pro 5 nimmt sich dieser Herausforderung an und bietet ein Montagesystem, das auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Mit einer detaillierten, schrittweisen Anleitung und einem vollständigen Satz von Montagematerialien, die für die meisten aktuellen Intel- und AMD-Sockel passend sind, gestaltet sich die Installation des Dark Rock Pro 5 überraschend unkompliziert. Obwohl der Kühler aufgrund seiner Größe zunächst einschüchternd wirken mag, ermöglicht das durchdachte Design eine reibungslose Einrichtung im PC-Gehäuse.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Installation ist die Kompatibilität mit anderen Systemkomponenten. Der Dark Rock Pro 5 ist so konzipiert, dass er genügend Freiraum für RAM-Module bietet, auch für solche mit größeren Heatspreadern. Diese Überlegung zur Kompatibilität stellt sicher, dass Nutzer nicht zwischen leistungsstarker Kühlung und High-End-Speichermodulen wählen müssen, ein Balanceakt, der bei weniger durchdachten Designs oft erforderlich ist. Das kann nämlich durchaus der Fall sein beim Dark Rock Elite, was ihr definitiv im Hinterkopf behalten solltet.

Damit ihr es aber auch noch einfacher habt, hat be quiet! sogar ein Installationsvideo hochgeladen, welches bis ins Detail die Installation mit den verschiedenen Sockeln aufzeigt.

Installation: Dark Rock Pro 5 (AMD AM5 / AM4, Intel LGA 1700)

Die Leistung des bequiet! Dark Rock Pro 5 ist dort, wo er wirklich glänzt. Mit einer beeindruckenden Anzahl von Heatpipes und einem großen, doppeltürmigen Kühlkörper maximiert dieser Kühler die Wärmeableitung und hält die CPU-Temperaturen auch unter intensiver Last niedrig. Diese Effizienz in der Kühlleistung bedeutet, dass Gamer ihre Prozessoren übertakten können, um zusätzliche Leistung zu erzielen, ohne sich Sorgen über Überhitzung machen zu müssen. Der Dark Rock Pro 5 ist somit nicht nur eine Wahl für den durchschnittlichen Nutzer, sondern auch für Enthusiasten, die das Maximum aus ihrem System herausholen möchten.

Bei unseren Tests, wofür wir einen AMD 5 3600X benutzt habe, war der CPU-Kühler mit 60° und knapp 45 dB bei voller Leistung ein kleines bisschen heißer als der Dark Rock Elite, aber dafür auch ein wenig leiser. In Relation ist das bei voller Last schon mal ein gutes Zeichen. Im normalen Betrieb und im Quiet-Mode tun sich die beiden CPU-Kühler dagegen wenig. Insgesamt schneidet der Dark Rock Pro 5 dort ein bisschen schlechter als der Dark Rock Elite ab, aber wir reden dann von 2-3° sowie auch 3-4 dB, was wirklich kein großer Unterschied ist. Schlussendlich tun sich beide Geräte nicht viel, bis auf das Design, der Preis und der Platz.

be quiet! Dark Rock Pro 5 – Galerie

be quiet! Dark Rock Pro 5 – Ist der seinen Vorgängern gerecht?

Neben der ordentlichen Kühlleistung ist der Dark Rock Pro 5 auch für seinen leisen Betrieb bekannt. bequiet! hat seinen Ruf auf dem Markt durch die Entwicklung von Produkten, die sowohl effizient als auch flüsterleise sind, gefestigt. Der Dark Rock Pro 5 setzt diese Tradition fort, indem er leistungsstarke, geräuscharme Lüfter verwendet, die selbst bei maximaler Drehzahl kaum hörbar sind. Die gemessenen 45 dB, die wir bei voller Leistung gemessen hatten, entstanden während das Gehäuse offen war und variieren somit nach Gehäuse.

Bei der Betrachtung des Preis-Leistungs-Verhältnisses steht der bequiet! Dark Rock Pro 5 in einem Markt, der von einer Vielzahl von Kühlungsoptionen gesättigt ist, in einem interessanten Licht. Angesichts seiner Kühlleistung und des nahezu geräuschlosen Betriebs könnte man erwarten, dass dieser Kühler eine Investition darstellt. Doch der Dark Rock Pro 5 positioniert sich preislich so, dass er für ernsthafte PC-Bauer und Gamer, die Wert auf Qualität legen, zugänglich bleibt. Während es günstigere Optionen gibt, bietet der Dark Rock Pro 5 ein überzeugendes Argument für die Investition in eine überlegene Kühlleistung und Langlebigkeit, was ihn zu einer weisen Entscheidung für diejenigen macht, die ihre Systeme unter intensiven Bedingungen betreiben möchten.

Das Design des Dark Rock Pro 5 ist ein weiterer Bereich, in dem bequiet! keine Kompromisse eingegangen ist. Mit seinem charakteristischen schwarzen Finish und der hochwertigen Ästhetik passt der Kühler perfekt in jedes System, besonders in solche, die einen schlanken, professionellen Look anstreben. Die Aufmerksamkeit für Details, von der Qualität der Materialien bis hin zur Präzision der Verarbeitung, unterstreicht die Positionierung des Dark Rock Pro 5 als Top-End-Produkt. Das visuelle Erscheinungsbild ist nicht nur eine Frage der Eitelkeit; es spiegelt auch die Verpflichtung von be quiet! wider, Produkte zu entwickeln, die sowohl funktional als auch visuell ansprechend sind.

be quiet! Dark Rock Pro 5 – Produktvorstellung

be quiet! Dark Rock Pro 5 – FAQ