Dragons Dogma 2 (PlayStation 5) Test

Fast 12 Jahre nach dem Release des gefeierten Vorgängers schickt uns Capcom erneut in die fantastische Welt von Dragon’s Dogma. Mit Dragon’s Dogma 2 erwartet uns ein bildgewaltiges Action-Rollenspiel voller spannender Kämpfe, einer fesselnden Story und jeder Menge Erkundungsmöglichkeiten. Wir haben uns als „Erweckter“ ins Abenteuer gestürzt und verraten euch in unserem Review, ob sich der Trip in diese Welt auch auf PS5 lohnt.

Dragons Dogma 2 – Eine Welt voller Gefahren und Wunder

Schon die ersten Spielminuten machen klar: Dragon’s Dogma 2 entführt uns in eine lebendige, atmosphärische Fantasy-Welt. Dichte Wälder, verschneite Bergpässe und düstere Ruinen warten nur darauf, erkundet zu werden. Dabei setzt Capcom auf der PS5 voll auf die Power der neuen Konsolengeneration. Die in 4K und HDR erstrahlende Grafik beeindruckt mit einem unglaublichen Detailreichtum. Von den Charaktermodellen bis hin zu den Texturen der Umgebung wirkt alles wie aus einem Guss.

Vor allem die dynamischen Tag-Nacht-Wechsel und Wettereffekte tragen viel zur dichten Atmosphäre bei. Egal ob Regenschauer oder Sonnenschein, die Beleuchtung passt sich nahtlos an und taucht die ohnehin schon beeindruckende Spielwelt in immer neue, stimmungsvolle Lichtstimmungen. Leider trüben hin und wieder Ruckler und Slowdowns den positiven Gesamteindruck ein wenig. Gerade wenn viele Gegner und Effekte den Bildschirm fluten, kommt selbst die PS5 ins Schwitzen und die Framerate sackt spürbar ab. Hier besteht definitiv noch Optimierungsbedarf. Ein Patch, der die Performance stabilisiert, wäre wünschenswert.

Das wohl größte Highlight von Dragon’s Dogma 2 sind aber die Kämpfe. Wie schon im Vorgänger setzt Capcom voll auf ein Echtzeit-Kampfsystem. Und das hat es in sich! Schwerthiebe donnern wuchtig auf die Gegner ein, Pfeile zischen nur so durch die Luft und Zauber entfesseln ein wahres Effektgewitter auf dem Bildschirm. Dabei kommt es nicht nur auf schnelle Reflexe, sondern auch auf taktisches Geschick an. Größere Gegner wie Oger oder Zyklopen müssen erst mal erklommen werden, um an ihre Schwachpunkte zu gelangen. Oder ihr nutzt die Umgebung clever aus, um sie in Fallen zu locken.

Die schiere Anzahl an Möglichkeiten, Kämpfe anzugehen, ist schon beeindruckend. Das erinnert schon stark an die Dark Souls-Reihe. Unterstützt werdet ihr dabei von euren treuen Vasallen, den Pawns. Diese KI-gesteuerten Begleiter stehen euch mit Rat und Tat zur Seite, heilen, zaubern und kämpfen an eurer Seite. Ihr könnt sie nach euren Wünschen gestalten und ausrüsten. Und dank dem verbesserten Pawn-System fühlen sie sich noch nützlicher und eigenständiger an als im Vorgänger, zumindest meistens. Ab und zu sorgen die Gefährten auch mal für ein oder zwei Tode.

Apropos Gestaltungsmöglichkeiten: Auch euer eigener Charakter lässt sich bis ins kleinste Detail anpassen. Angefangen beim Aussehen über die Klasse bis hin zu den Fertigkeiten habt ihr alle Freiheiten. Das überarbeitete Klassensystem mit den sogenannten Vocations ist dabei ein echtes Highlight. Ob nahkampfstarker Krieger, flinker Streuner oder mächtiger Magier – für jeden Spielstil ist etwas dabei.

Und dank der Möglichkeit, jederzeit die Klasse zu wechseln und Fähigkeiten zu kombinieren, werden Kämpfe nie langweilig. Auch das Crafting- und Ausrüstungssystem motiviert zum Experimentieren. Unzählige Waffen, Rüstungen und Items wollen gesammelt, hergestellt und verbessert werden. Vor allem die seltenen Ausrüstungsgegenstände, die man nur von besiegten Bossen erhält, sind echte Schmuckstücke und ändern spürbar eure Kampfkraft.

Dragons Dogma 2 – Fesselnde Story mit Höhen und Tiefen

Kommen wir zur Story: Wie schon der Vorgänger, schickt uns auch Dragon’s Dogma 2 auf eine epische Heldenreise. Als Erweckter, dessen Herz von einem Drachen gestohlen wurde, müssen wir unser Schicksal erfüllen und die Bestie zur Strecke bringen. Klingt erstmal nach Standard-Fantasy, entpuppt sich aber schnell als deutlich vielschichtiger.

Vor allem die Welt und ihre Charaktere sind toll ausgearbeitet und glaubwürdig inszeniert. Egal ob Hauptquests oder Nebenmissionen, die Geschichten der Bewohner wissen zu fesseln. Dabei wird geschickt mit Entscheidungsfreiheit und Konsequenzen gespielt. Eure Taten haben spürbare Auswirkungen auf den Verlauf der Handlung. Leider hat die Story auch ein paar Längen und kann gerade im Mittelteil etwas zäh werden. Aber dafür entschädigen die vielen Überraschungen, Wendungen und die toll inszenierten Bosskämpfe.

Ein Wermutstropfen sind bedauerlicherweise die recht häufigen Bugs und technischen Probleme. Pop-Ups, Ruckler, Abstürze – Dragons Dogma 2 läuft auf PS5 noch nicht ganz rund. Gerade in den Städten oder bei vielen Gegnern auf dem Bildschirm kommt es immer wieder zu Performanceeinbrüchen und Bildfehlern. Auch die teils hakelige Steuerung und das etwas umständliche Menü trüben den Spielspaß ein wenig. Hier merkt man deutlich, dass Dragon’s Dogma 2 kein AAA-Budget hatte und in einigen Bereichen etwas altbacken wirkt. Capcom ist aber bereits fleißig am Patchen und hat Besserung gelobt. Hoffentlich werden die gröbsten Schnitzer bald ausgebügelt.

Zum Schluss noch ein Lob für den wirklich guten Sound von Dragon’s Dogma 2. Capcom hat sich für den orchestralen Soundtrack diesmal zwar leider nicht die Dienste von Komponist Tadayoshi Makino gesichert – aber trotzdem dürft ihr euch wundervoller Musik erfreuen. Auch die Soundeffekte wissen zu gefallen, doch eine deutsche Vertonung wird es vermutlich nicht geben. Dafür klingen Schwerthiebe, Zauber und Monstergebrüll wuchtig und basslastig. Entsprechend passen auch die Stimmen der Charaktere hervorragend und verleihen der Welt noch mehr Glaubwürdigkeit, solange ihr es auch in Englisch mögt. Da lässt sich nur sagen, dass ihr euch selbst ein Bild davon machen müsst.

