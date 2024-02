In der Welt des Gamings ist die Leistung des Prozessors ebenso wichtig wie die Grafikkarte. Eine leistungsstarke CPU kann jedoch erhebliche Mengen an Wärme generieren, die ohne angemessene Kühlung zu Leistungseinbußen oder sogar Schäden führen können. Hier spielt der CPU-Kühler eine entscheidende Rolle. Der bequiet! Dark Rock Elite ist ein Produkt, das in diesem Bereich hohe Erwartungen weckt. Mit dem Ruf, eine Kombination aus exzellenter Kühlleistung und nahezu geräuschlosem Betrieb zu bieten, richtet sich dieser Kühler an Gamer und PC-Enthusiasten, die das Maximum aus ihrem System herausholen wollen, ohne Kompromisse bei der Lautstärke eingehen zu müssen oder auf eine Wasserkühlung wechseln zu müssen. In diesem Review werfen wir einen detaillierten Blick auf den bequiet! Dark Rock Elite, analysieren seine Installation, Leistung und das Preis-Leistungs-Verhältnis, um festzustellen, ob er den Anforderungen anspruchsvoller Nutzer gerecht wird.

be quiet! Dark Rock Elite – Eiszeit mit RGB?

Der erste Schritt nach dem Kauf eines CPU-Kühlers ist die Installation. Der bequiet! Dark Rock Elite zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Design aus, das die Montage vereinfacht. Das beiliegende Montagematerial ist für eine Vielzahl von Sockeln geeignet, darunter die gängigen Optionen von Intel (LGA 1700 sowie einige mehr) und AMD (AM5 / AM4), was den Kühler zu einer vielseitigen Wahl für unterschiedlichste Systemkonfigurationen macht. Die detaillierte Anleitung führt Schritt für Schritt durch den Installationsprozess, wodurch auch weniger erfahrene Nutzer in der Lage sein sollten, den Kühler ohne größere Probleme zu installieren.

Falls ihr trotzdem Schwierigkeiten haben solltet den CPU-Kühler an eure Intel oder AMD CPU zu bekommen, dann könnt ihr euch auch hier das Video von be quiet! selbst ansehen. Dieses erläutert sehr gut für beide Anbieter, wie der Einbau funktioniert und da alles dabei ist, ist auch jeder auf demselben Stand.

Installation: Dark Rock Elite (AMD AM5 / AM4, Intel LGA 1700)

Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist die Kompatibilität mit anderen Komponenten des Systems, insbesondere mit dem Arbeitsspeicher und dem Motherboard. Der bequiet! Dark Rock Elite ist so konzipiert, dass er ausreichend Platz für hohe RAM-Module lässt und nicht mit anderen Elementen auf dem Motherboard kollidiert. Diese durchdachte Gestaltung gewährleistet, dass der Kühler in den meisten Gaming-PCs problemlos Platz findet, ohne dass Abstriche bei der Auswahl der Komponenten gemacht werden müssen, solange das Gehäuse nicht zu klein ist. Aber selbst da hat be quiet Alternativen wie den be quiet Shadow Rock Slim 2.

Die primäre Aufgabe eines CPU-Kühlers ist es, die Temperatur des Prozessors effektiv zu senken, und der bequiet! Dark Rock Elite meistert diese Herausforderung mit Bravour. Durch den Einsatz von hochleistungsfähigen Heatpipes und einem großzügig dimensionierten Kühlkörper kann dieser Kühler auch unter intensiver Last eine hervorragende Kühlleistung bieten. Die Temperatur wird effektiv gesenkt, was zu einer stabileren Leistung und längeren Lebensdauer der CPU beiträgt. Entsprechend könnt ihr den Lüfter auf per Regler auf Performance stellen, damit dieser seine 2000 RPM heraushaut.

Der Name bequiet! steht für leise Betriebsgeräusche, und der Dark Rock Elite hält, was dieser Name verspricht. Selbst bei voller Drehzahl der Lüfter bleibt der Geräuschpegel erstaunlich niedrig mit knapp 50dB, was vor allem Nutzer ansprechen wird, die Wert auf einen leisen Betrieb legen. Diese Eigenschaft macht den Kühler nicht nur für Gaming-PCs, sondern auch für Arbeitsumgebungen geeignet, in denen Lärm minimiert werden soll.

Nochmal um Quiet-Mode des Lüfters, da hatten wir eine Lautstärke von knapp 40 dB bei voller Last unseres AMD 3600X. Zur Verteidigung, das war mit offenem Gehäuse, sobald ihr also ein schönes Gehäuse, welches Schall isoliert habt, ist selbst das auch kein Problem mehr. Somit ist bei diesem CPU-Kühler auch definitiv das Versprechen gehalten.

be quiet Dark Rock Elite – Galerie

be quiet Dark Rock Elite – Investition, die sich lohnt?

Jetzt stellt sich die Frage, die Installation ist top, der Geräuschpegel auch, aber wird unsere CPU gebraten oder läuft es gut? Bei voller Last hat unsere CPU 59° erreicht und somit keine Rekorde geschlagen, doch genug Leistung aufgebracht unser System ordentlich zu kühlen. Somit sei zumindest jetzt schon gesagt, hierbei handelt es sich nicht um die beste Kühlleistung, aber ein gutes Gesamtpaket, was angenehme Installation, leisen Geräuschpegel und gute Leistung vereint.

Ein weiterer entscheidender Faktor bei der Auswahl des richtigen CPU-Kühlers ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der bequiet! Dark Rock Elite mag auf den ersten Blick als eine Investition erscheinen, insbesondere im Vergleich zu einigen anderen Modellen auf dem Markt. Jedoch rechtfertigt die Kombination der genannten Aspekte und der hochwertigen Verarbeitung den Preis. Ausschließlich eine Sache hatte uns bei der Verarbeitung verwirrt. Die magnetische Plastikabdeckung ist aus Plastik statt Metall, was theoretisch sogar noch besser Wärme leiten müsste. Dennoch sind wir sehr zufrieden mit dem CPU-Kühler.

be quiet! Dark Rock Elite – Trailer

