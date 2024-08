ENDORFY LIV Plus Wireless (Hardware) Test

Die ENDORFY LIV Plus Wireless Gaming Maus ist ein neues, innovatives Peripheriegerät, das speziell für Gamer entwickelt wurde, die Wert auf Präzision und Flexibilität legen. Mit einem Preis von rund 100 Euro positioniert sich die Maus im mittleren bis oberen Preissegment und verspricht eine Vielzahl von Funktionen, darunter eine kabellose Verbindung, einen hochpräzisen Sensor und anpassbare RGB-Beleuchtung. In diesem Review werden wir die verschiedenen Aspekte der ENDORFY LIV Plus Wireless beleuchten, um zu verstehen, ob sie den hohen Erwartungen gerecht wird und wie sie sich im Vergleich zu anderen Gaming-Mäusen schlägt.

ENDORFY LIV Plus Wireless – Geiles Gesamtpaket!

ENDORFY hat sich mit der LIV Plus Wireless einige Probleme zur Brust genommen, von der einige Gamer vermutlich ordentlich genervt waren. Obwohl heute jede Maus ein Ladekabel dabei hat, wird das Laden trotzdem vergessen. Bei Headsets z. B. hat es SteelSeries mit dem Arctis Nova Pro Wireless sehr schön gelöst, welches zwei Akkus hat, wovon einer immer geladen wird.

Hier wurde es aber auch gut angegangen und ihr müsst dafür zum Glück nicht 300 € tief in die Tasche greifen. Mit ca. 100 € seid ihr aktuell dabei und erhaltet nicht nur eine Wireless Maus, sondern auch eine Dockingstation, welche eure Maus kabellos aufladen kann. Für diesen Preis ist das wirklich erstaunlich.

Somit haben wir die Ladestation an dem PC angeschlossen, mit dem entsprechenden Dongle und konnten auch direkt loslegen. Die Software ist in dem Fall nicht nötig, um loszulegen. Wir haben diese installiert, aber verraten später mehr dazu.

Kommen wir erstmal zur Leistung der ENDORFY LIV Plus Wireless Gaming Maus. Mit dem hochpräzisen PixArt PAW3370 Sensor ausgestattet, erreicht das Gerät nämlich eine maximale Auflösung von 26.000 DPI und hat eine Polling-Rate von bis zu 1000 Hz. Somit steckt in dieser Maus ziemlich viel Power, falls ihr diese benötigt. Wir haben uns bei ca. 6000 DPI eingependelt, da uns alles darüber viel zu schnell war. Dennoch haben wir uns dank der Maus nichtsdestotrotz in Shootern und anderen Spielen verbessert und das ziemlich schnell nach der Eingewöhnung.

Der Grund für angenehmere Gaming-Sessions und eine bessere Leistung ist nämlich das Design der Maus. Diese sitzt nicht nur gut in der Hand, sondern ist auch mit gerade mal 69 Gramm extrem leicht. Wir hatten vorher die Logitech G502 X Plus in Nutzung und wussten gar nicht, wie viel diese 40 Gramm weniger ausmachen können. Auf einen ganzen Tag gesehen und je nach Spiel bzw. Aufgabe macht es nämlich durchaus viel aus.

Diese Spezifikationen stellen sicher, dass die Maus nicht nur vielseitig ist, sondern auch bei schnellen Bewegungen und abrupten Richtungswechseln seine Arbeit ordentlich erledigt.

ENDORFY LIV Plus Wireless – Galerie

ENDORFY LIV Plus Wireless – Leicht und luftig

Wie bereits erwähnt kann die ENDORFY LIV Plus Wireless ordentlich etwas für seinen Preis und liegt dabei gut in der Hand. Uns hat zudem das leichte Gewicht überrascht und sich auch positiv auf unsere Hand ausgewirkt, die schon länger Probleme mit Mäusen hatte.

Dennoch gibt es noch ein paar Punkte, die ihr bezüglich des Designs wissen solltet. Denn die Maus ist, was die Tasten und das Gehäuse angeht, durchaus minimalistisch gehalten. Links, Rechts, zwei Seitentasten, eine DPI-Taste und das Mausrad mit Klickfunktion stehen euch insgesamt zur Verfügung und können, falls nötig auch in der Software angepasst werden. Uns hat hier ein bisschen die Option gefehlt, dass das Mausrad sich frei bewegen kann, aber das ist nicht unbedingt ein Dealbreaker.

Haustierbesitzer dagegen werden vermutlich schon lange hellhörig geworden sein, wenn sie das Design sehen. Zwar ist das Gewicht gering und das Design schick, insbesondere mit dem eingebauten RGB, doch mit zwei Katzen als Mitbewohner sieht die Maus schnell mal aus wie ein Brutnest für Vögel. An der Stelle empfiehlt sich als, wer Haustiere hat, sollte ggf. auch in eine Packung Druckluftspray und Ohrenstäbchen investieren, da es in so einem Fall nicht unbedingt optimal ist. Außerdem könnte es auch weitläufig mit schwitzigen Händen ein Problem geben, aber das zeigt sich vermutlich erst auf lange Sicht. Da hat Turtle Beach mit seiner neuen Burst II Air ein Stück die Nase vorne, aber kommt ohne Charging Dock oder RGB.

Mittlerweile haben wir aber auch die Software zahlreiche Male angesprochen und müssen sagen, sie ist durchaus minimalistisch. Ihr könnt ein paar Einstellungen machen, wie Profile erstellen für eure DPI und Hz-Rate, Makros erstellen und euer RGB einstellen. Das war es dann auch schon und bei diesen wenigen Aspekten ist uns auch ein kleiner Bug bezüglich des Eintippens der DPI in den Einstellungen aufgefallen. Zwar lässt sich der Regler mit der Maus bewegen, aber das Feld daneben zum Eintippen des Wertes funktioniert nicht. Schlimm ist das nicht, nur durchaus etwas nervig.

Somit kommen wir auch zum letzten Aspekt dieser Maus, der Konnektivität. Hier glänzt die Maus nämlich noch einmal, da ihr insgesamt drei Optionen habt. Ihr könnt die Maus kabellos per 2,4-Ghz-Modus und dem Dongle nutzen, als auch per Bluetooth und kabelgebunden. In unserer Testzeit von knapp einem Monat lief die Maus hervorragend im kabellosen Modus und uns ist dabei keine Verzögerung oder derartiges aufgefallen. Wer jedoch möchte, kann zur Sicherheit auch die kabelgebundene Variante nutzen.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature der ENDORFY LIV Plus Wireless ist die lange Akkulaufzeit. Die Maus ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku ausgestattet, der nach vollständiger Aufladung bis zu 160 Stunden durchhält. Wir haben uns zwar dabei erwischt, die Maus ein paar Tage nicht zu laden, dennoch ist das kein Problem. Wir haben die Maus auf die Charging Dock gestellt, haben uns einen Kaffee gemacht und als wir wieder da waren, hat der Akku auch schon für den kompletten Tag gereicht.

Dafür das wir vorher noch nie eine ENDORFY Maus hatten müssen wir gestehen sind wir sichtlich überrascht. Für den Preis erhaltet ihr eine ziemlich gute Gaming-Maus, die nicht nur viel mit sich bringt, sondern auch sehr schick in vielen Gaming Setups aussieht, sei es beim Nutzen oder auf der Charging Dock.

ENDORFY LIV Plus Wireless – Trailer

ENDORFY LIV Plus Wireless – FAQ