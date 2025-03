Am 10. März feiern wir den offiziellen Mar10 Day – und was wäre passender, als diesen besonderen Tag mit einem tollen Gewinnspiel zu feiern? Gemeinsam mit euch wollen wir die Reifen quietschen lassen und verlosen deshalb ein Carrera 2,4 GHz ferngesteuertes Mario Kart Pipe Kart mit Luigi drin!

Carrera – Mario Kart Gewinnspiel

Wer träumt nicht davon, Mario Kart im echten Leben zu spielen? Mit dem ferngesteuerten Carrera Mario Kart kannst du genau das erleben: Das Fahrzeug ist detailgetreu gestaltet, bietet eine präzise Steuerung und ermöglicht dir spannende Rennen im Wohnzimmer oder draußen mit Freunden.

Falls ihr euch selber einmal die tolle Auswahl ansehen wollt, findet ihr diese hier. Außerdem haben wir sogar einen Testbericht zum Bumble V Yoshi von Carrera, der uns durchaus gefallen hat.

Carrera – Mario Kart – Galerie

Carrera – Mario Kart – Gewinnspiel

Mario Kart RC – Trailer

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 14.03.2025 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg und einen fantastischen Mar10 Day! 🍀🎮