Trials Rising. Trials ist bereits seit längerem ein Spiel, welches sich prima allein und mit Freunden zocken lässt. Mit Trials Fusion erscheint nach knapp fünf Jahren Ruhe der neueste Teil aus dem Hause Ubisoft. Wir haben für euch das Spiel getestet und sind öfter vom Bike gefallen, als ihr zählen könnt. Doch das macht uns nichts! Warum verraten wir euch im folgenden Test!

Trials Rising – Nerven aus Stahl

Es ist so weit, nach langjährigem Warten gibt es Nachschub für die aktuelle Konsolengeneration. Diesmal gibt es erstmalig die Trials Reihe auch auf der Nintendo Switch! Dazu kommen wir aber später.

In Trials Rising erstellen wir uns zuerst einen Fahrer. Zu Beginn gibt es für den Fahrer nicht viele Anpassungsmöglichkeiten. Jedoch gleichen die Entwickler es mit vielen Gegenständen im späteren Verlauf des Spiels aus. Die Gegenstände könnt ihr für euren Fahrer oder Bike verwenden. Bevor wir aber dahin kommen, gibt es eine ausführliche Anlernphase.

Ihr werdet nämlich nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern erhaltet ein gründliches Tutorial. Das ist auch bitter nötig bei Leuten wie mir, die gefühlt ein Stück Beton auf das Gaspedal werfen. Denn es ist nicht nur wichtig hier und da Mal Gas zu geben, sondern auch mit nach vorne oder hinten lehnen Kontrolle über das Bike zu gewinnen.

Je mehr ihr spielt desto höher steigt euer Level und ihr schaltet neue Bike und Ausrüstungskisten frei, die ihr auch für Spielwährung kaufen könnt. Somit gelangt ihr über Zeit an neues Aussehen für euch und euer Bike.

Es gibt zwar auch die Möglichkeit, wie in Rainbow Six Siege Klamotten zu kaufen, doch wie viel es kostet konnten wir vor Veröffentlichung nicht erfahren. Das gleiche war mit dem Multiplayer, denn vor Release lies sich schlecht eine acht Spieler Partie erstellen.

Trials Rising – Perfektion ist eine Sucht

Immer und immer wieder haue ich auf das Touchpad meines PS4 Controllers, weil ich einfach nicht mit einer Bronze oder Silber Trophäe nach Hause will. Und das machte das Spiel für mich aus. „Nur“ mal kurz ein Level gab es eigentlich nicht, denn ich habe die meisten solange durchgehämmert, bis ich eine Spitzenzeit hatte.

Die Jagd nach einem guten Rang hat aber ein Ende genommen, sobald es zum Party Modus geht. Dieser ist mit Freunden immer wieder ein Genuss. Denn da geht es nicht mehr um den Ehrgeiz, sondern um witzige Regeln, die man mit Freunden aufstellt, um Spaß zu haben.

Wie bereits gesagt gibt es außer Einzelspieler und dem Party Modus noch die Multiplayer Variante, welche vor dem Release nicht genug Spieler hatte, als ich es versuchen wollte. Auch den privaten Multiplayer gab es jetzt noch nicht, doch der sollte auch in Kürze verfügbar sein.

Was es aber auf jeden Fall schon gab ist der Streckeneditor. Hier lässt sich eine eigene Strecke erstellen, die wir hochladen können, damit wir und andere sie befahren können. Super Sache bei so einem Spiel, besonders bei der Auswahl an Gegenständen, doch ist es schon etwas unhandlich mit Controller. Am PC wäre mir das deutlich lieber.

Selbst die Nintendo Switch Version von Trials Rising lässt nichts zu wünschen übrig. Auf der portablen Heimkonsole lässt sich das Spiel genauso gut zuhause, wie unterwegs genießen. Einschließlich bei der Grafik werden Spieler die vorher auf einer PS4 oder Xbox gespielt haben etwas meckern, doch das sollte eigentlich kein Manko sein.

Wer wirklich meckern möchte, darf sich höchstens beim „Schwierigkeitsgrad“ auslassen, das hat aber hauptsächlich mit der Ausdauer der Spieler zu tun. Das Spiel ist nämlich hart, aber gerecht!