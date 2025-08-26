Gold Gold Adventure Gold (PC) Test

Mit Gold Gold Adventure Gold bringt das kleine Entwicklerstudio Can Can Can a Man ein erfrischend anderes Konzept auf den PC. Seit dem 31. Juli 2025 befindet sich der Titel im Early Access auf Steam und verspricht, Spielerinnen und Spieler in eine Mischung aus Stadtaufbau, RPG-Abenteuer und skurriler Fantasy-Simulation zu entführen. Schon die ersten Minuten machen deutlich, dass es hier nicht um klassische Heldenreisen geht, sondern vielmehr übernimmt man die Rolle eines gierigen Gott-Wesens, das eine Stadt um ein Dungeon errichtet, Abenteurer losschickt und dabei vor allem eines im Sinn hat: Gold, Gold und noch mehr Gold.

Gold Gold Adventure Gold – Ein interessanter Mix

Das Besondere an Gold Gold Adventure Gold ist die ungewöhnliche Kombination verschiedener Genres. Während klassische City-Builder wie Anno oder Banished den Spieler direkte Kontrolle über Produktion und Infrastruktur geben, setzt dieser Titel auf ein indirektes Steuersystem. Man errichtet Gebäude, sorgt für die notwendige Grundversorgung und legt einen Steuersatz fest. Abenteurer ziehen daraufhin selbstständig los, nehmen Quests an, bekämpfen Monster und bringen Beute zurück, die wiederum für Einnahmen sorgt. Dadurch entsteht ein faszinierender Kreislauf, der gleichermaßen strategisches Denken wie geduldige Beobachtung erfordert.

Optisch besticht das Spiel durch seinen handgezeichneten, leicht grotesken Stil. Die Figuren erinnern an eine Mischung aus niedlichen Comic-Designs und schwarzem Humor, was der Welt einen ganz eigenen Charme verleiht. Besonders die Interaktion mit dem sogenannten Gottbestie, dem mysteriösen Wesen, das man verkörpert, fällt ins Auge, dass dieses kann nicht nur gestreichelt und gepflegt werden, sondern ist auch ein humorvoller Ankerpunkt, der die ungewöhnliche Mischung aus niedlich und makaber perfekt unterstreicht. Erinnern tut Gold Gold Adventure Gold dabei stark an Spiele wie Cult of the Lamb, Majesty oder auch Black & White.

Spielerisch sorgt der indirekte Kontrollansatz für einige Höhen und Tiefen. Einerseits ist es spannend, die Abenteurer frei handeln zu lassen und zu beobachten, wie sie Monster besiegen oder Ressourcen sammeln. Andererseits kann die KI in der aktuellen Early-Access-Version noch für Frust sorgen. In unserem Fall ignorieren unsere Helden unsere Aufträge, verhalten sich unlogisch oder treffen Entscheidungen, die nicht im Sinne des Spielers sind. Besonders sobald Schaden aus der Ferne kommt oder unterschiedliche Ebenen vorhanden sind, wissen unsere Charaktere einfach nicht weiter.

Wer jedoch bereit ist, darüber hinwegzusehen, entdeckt eine charmante Simulation, die bewusst mit Spielererwartungen spielt.

Gold Gold Adventure Gold – Galerie

Gold Gold Adventure Gold – Noch nicht da, wo es sein sollte

Inhaltlich merkt man dem Spiel noch leider deutlich seinen Entwicklungsstand an. Zwar gibt es bereits ein solides Fundament aus Gebäuden, Quests und Einheiten, doch die Abwechslung bleibt nach einigen Stunden auf der Strecke. Hier versprechen die Entwickler Nachschub. Denn auf Steam ist bereits von zusätzlichen Einheiten, neuen Gebäudetypen und einer größeren Questvielfalt die Rede. Auch das Balancing soll angepasst werden, um das Wirtschaftssystem langfristig stabil und herausfordernd zu gestalten. Die aktive Einbindung der Community über Discord zeigt zudem, dass das Entwicklerteam offen für Feedback ist und das Projekt langfristig betreuen möchte.

Dennoch finden wir, dass der aktuelle Preis von über 20 € zumindest für den Stand, wie wir ihn gespielt haben, nicht gerechtfertigt ist. Spaß und Potenzial sind vorhanden, dennoch nicht von langer Dauer.

Die Atmosphäre des Spiels lebt stark von der Präsentation. Neben der Grafik ist es vor allem der Humor, der hängen bleibt. Der Fokus auf Gold, die überzeichneten Abenteurer und das ständige Spiel mit Gier und Absurdität verleihen Gold Gold Adventure Gold eine eigene Identität. Dabei entsteht eine Mischung aus entspannendem Beobachten und spannenden Eingriffen, wenn etwa eine neue Monsterbedrohung auftaucht oder die Ressourcen knapp werden. Auch wenn das Spiel noch nicht den Content-Umfang eines vollwertigen Releases hat, vermittelt es schon jetzt eine klare Vision und viel Potenzial.

Gold Gold Adventure Gold – Reveal Trailer

Gold Gold Adventure Gold – Häufig gestellte Fragen (FAQ)