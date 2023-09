ININ Games @ gamescom Hands-On

Dieses Jahr ist ININ Games wieder auf der gamescom und hat uns insgesamt vier tolle Titel vorbereitet. Zuletzt hatten wir das gute Puzzle Bobble Everybubble aus dem Hause und hatten sehr viel Spaß damit. Was euch diesmal erwartet, seht ihr in den folgenden Zeilen.

ININ Games – Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2

Nach einem erfolgreichen ersten Teil ist das bekannte Duo zurück. Diesmal ist ihre Mission ein Dorf in Afrika zu retten und sich selbst wieder auf den Weg in die Heimat zu machen. Natürlich, wäre es nicht Bud Spencer und Terence Hill, wenn alles nach Plan laufen würde. Entsprechend erwartet euch viel Action allein, mit einem Freund im Ko-Op Modus oder ordentlich Partyspaß mit bis zu vier Spielern.

Die Entwickler haben natürlich auf die Community gehört und entsprechend einiges nachgebessert und somit gibt es Verbesserungen im Kampfsystem und es kann nun auch wirklich alles eine Waffe sein. Erscheinen tut der Titel am 22. September 2023 für PC, Xbox, PS4, PS5 und Nintendo Switch für 19,99 € digital oder als physische Edition für 34,99 €.

ININ Games – Irem Collection Volume 1

Für Retro-Gaming-Enthusiasten, die nach einer neuen Herausforderung suchen, haben wir etwas Besonderes: Die Image-Fight-Serie und X-Multiply gehören zu den absoluten Klassikern im Shoot ’em up-Genre und dürfen in keiner Sammlung fehlen. Ursprünglich in der Blütezeit der Arcade-Spiele veröffentlicht, sind diese Spiele zu wahren Kult-Klassikern für Retro-Gaming-Fans geworden. Diese erscheinen am 21. November 2023 für Xbox, PS4, PS5 und Nintendo Switch und durften euch einen Haufen Spaß einfahren, da diese Titel gut überarbeitet worden sind, um Neueinsteigern und Veteranen eine tolle Zeit zu bieten.

ININ Games – Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III

Die Fortsetzung von Rainbow Islands und der dritte Teil der legendären Bubble Bobble-Serie, Parasol Stars, lassen die Magie der 1990er Jahre wieder aufleben, die weltweit Fans begeisterte. Parasol Stars feiert nun sein Comeback auf modernen Konsolen. Wer ein Stück Gaming-Geschichte mit den ikonischen Charakteren von TAITO und ihren faszinierenden Sonnenschirmen erleben will, ist hier mehr als richtig. Diese knuffigen Charaktere bringen euch insgesamt zehn Welten dir ihr erkunden könnt. Erscheinen soll der Titel am Ende des Jahres 2023 für Xbox, PS4, PS5 und Nintendo Switch für einen wirklich guten Preis von 9,99 €.

ININ Games – Air Twister

Das legendäre Meisterwerk von Yu Suzuki, Air Twister, feiert sein Debüt auf Konsolen und dem PC. Gleich seinen äußerst erfolgreichen früheren Hits wie der Space Harrier-Serie hat Yu Suzuki erneut eine lebendige, vielfältige und äußerst kreative Welt geschaffen, die von einem actiongeladenen Gameplay durchdrungen ist. Wer also wirklich Bock auf einen Rail Shooter im 3D Stil hat, der für Anfänger bis Veteranen geeignet ist, wird hier eine wunderschöne Antwort finden. Es erwarten euch zahlreiche Modi und ein packendes Gamesplay, welches euch Tage lang an den Bildschirm fesseln wird.

Verfügbar ist der Titel ab dem 10. November 2023 für PC, Xbox , PS4, PS5 und Nintendo Switch für 24,99 € digital bzw. 29,99 €, falls es doch die physische Variante sein darf.