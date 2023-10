Pioneers of Pagonia Demo (PC)

Das neue Spiel vom Siedler-Erfinder, Volker Wertich, hat jetzt eine kostenlose Demo auf Steam verfügbar. Die Rede ist von Pioneers of Pagonia. Wir haben für euch einen kurzen Blick auf die Demo geworfen und sagen euch, was alles so drin ist.

Pioneers of Pagonia – Ein Einblick in die Demo

Eine Demo zeigt natürlich nie alles vom Spiel. So ist es auch bei Pioneers of Pagonia. Neutrale oder feindliche KI um den Kampf, die Magie oder die Handelswirtschaft zu zeigen fehlt hier. Hier bleibt man bei den grundsätzlichen Dingen, die Pioneers of Pagonia ausmachen. Der Aufbau seiner Stadt, Transportrouten der Ressourcen und das Erweitern seines Gebiets.

Man merkt direkt zu Anfang des Spiels, dass es ein richtig großes Wusel-Spiel wird. In der Demo fängt man direkt mit 500 Bewohner an seine Siedlung zu bauen. Um mehr Bewohner zu erhalten, muss man Wohnhäuser und Tavernen für Nahrung bauen. Doch benötigen Bewohner nur Nahrung zur Vermehrung und können nicht verhungern. Im Allgemeinen können Bewohner nicht eines natürlichen Todes sterben. Daneben gibt es noch viele andere Gebäude für Abbau und Produktion, wie die klassischen Gebäude für den Abbau für Stein und Holz, deren Weiterverarbeitung und noch viele mehr. Insgesamt wird es mehr als 40 Gebäude geben, die man bauen kann.

Zudem gibt es auch viele Ressourcen. Es wird gut 70 verschiedene Ressourcen geben, welche entweder gesammelt oder hergestellt werden. Doch benötigt man bei weitem nicht alle. Dies ist vor allem bei den Lebensmitteln so. Rein theoretisch kann man seine ganze Bevölkerung nur mit Brot ernähren und Gemüse oder Fleisch komplett weglassen. Aber für das Auge ist es wesentlich schöner, wenn man verschiedene Gemüse produziert, und Fleisch erjagt. Bestimmt könnte das auch für den Handel nützlich sein.

Die Demo von Pioneers of Pagonia ist schon wunderbar anzusehen. Jedes Gebäude ist toll gestaltet und viele bieten auch kleine Animationen, wie sie Dinge herstellen. Die KI verhält sich im Großen und Ganzen sehr vernünftig und man kann viel automatisch laufen lassen. Natürlich kann man aber auch viele Einstellungen machen. Wie zum Beispiel, welche Ressourcen priorisiert hergestellt werden sollen oder welche Orte bewacht und in welche Richtung man seine Stadt ausbreiten möchte. Das Einzige negative ist, dass sehr leicht Stau beim Transport von Gegenständen entstehen kann. Aber hier hilft es, wenn man seine Straßen und Gebäude clever platziert und sich nicht davor scheut auch mal was umzustrukturieren.

Die Demo zeigt einen guten Einblick in Pioneers of Pagonia und macht auch Lust auf mehr. Ich fand es richtig schlimm an die Grenze der Demo zu stoßen und freue mich auf den Release am 13. Dezember 2023. Wer ein Fan der früheren Siedler-Spiele ist, sollte einen Blick auf die kostenlose Demo werfen und dann für sich entscheiden. Doch wer auf Aufbau- und Wusel-Spiele steht, lege ich Pioneers of Pagonia ans Herz.

Pioneers of Pagonia – Artworks