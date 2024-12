Glorious O 2 Mini Wireless (Hardware) Test

Die Glorious O 2 Mini Wireless ist die kleine Variante der ultraleichten O 2 Gaming-Maus, die darauf abzielt, die Grenzen des Möglichen in Sachen Gewicht und Präzision auf ein neues Level zu bringen. Mit einem sagenhaften Gewicht von nur 58 Gramm und modernster Sensortechnologie will Glorious erneut zeigen, warum die Marke bei Enthusiasten und Gamern so beliebt ist. In diesem umfassenden Test werfen wir einen detaillierten Blick auf die Maus und zeigen euch, ob sie die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Glorious O 2 Mini Wireless – Minimalistisch und alles Wichtige dabei

Glorious hat uns bereits mit der GMMK 3 HE Tastatur gezeigt, was die neue Produktreihe alles kann. Der große Knackpunkt für uns damals war, insbesondere der Preis, aber bei den Mäusen von Glorious sieht das ganz anders aus. Hier ist der Preis deutlich moderater. Aktuell gibt es die O 2 Mini Wireless, als auch die normale Größe für ca. 89 €. Bevor wir euch aber verraten, ob sich der Preis lohnt, schauen wir uns die Maus etwas genauer an.

Allgemein zeigt sich die Glorious O 2 Mini Wireless in einem minimalistischen Design, das Funktionalität und Ästhetik sehr gut vereint. Das durchlöcherte Gehäuse reduziert nicht nur das Gewicht auf beeindruckende 58 Gramm, sondern sorgt auch für eine hervorragende Luftzirkulation. Für Leute mit schwitzigen Händen dürfte das sehr angenehm sein und gleichzeitig sind die Löcher nicht so riesig sind, wie z. B. bei der ENDORFY LIV Plus Wireless. Im Allgemeinen ein großer Vorteil, nur wenn mal etwas Flüssiges reinkippt oder die Katze ihren Kopf dagegen haut, wird es mit dem putzen schwierig.

Nichtsdestotrotz gefällt uns die Maus sehr gut und das liegt nicht nur daran, dass wir die passende Tastatur dazu im Test haben, sondern weil bei unseren Key Caps und der Maus das gleiche matte Weiß verwendet wurde. Somit fühlen sich Maus und Tastatur 1 zu 1 gleich an, was wir glatten Oberflächen sehr bevorzugen. Ihr müsst euch zudem nicht, wie in unserem Test an der Farbe Weiß festnageln, denn das Ganze gibt es auch in mattem Schwarz, genau wie die Tastatur.

Ergonomisch ist die O 2 Mini Wireless primär für Rechtshänder konzipiert, da sich die Tasten auf der linken Seite befinden. Dennoch ist die Maus sonst symmetrisch gehalten und dank ihrer kompakten Form, passt sie sich gut unserer relativ großen Hand angenehm. Vermutlich wäre diese Maus auch perfekt für einige Linkshänder.

Trotz der geringen Größe bietet die O 2 Mini einen sicheren Griff, was besonders bei präzisen Bewegungen in Ego-Shootern oder Echtzeit-Strategiespielen von Vorteil ist. Die Verarbeitungsqualität lässt da keine Wünsche offen. Jede Kante ist präzise gearbeitet, die Tasten sitzen millimetergenau und zeigen keinerlei Spiel. Auch das Mausrad überzeugt mit einem definierten, taktilen Feedback, das versehentliches Scrollen verhindert.

Glorious O 2 Mini Wireless – Galerie

Glorious O 2 Mini Wireless – Preisleistung stimmt durchaus

Das Herzstück der Glorious O 2 Mini Wireless ist der hochpräzise Sensor. Mit einer beeindruckenden Auflösung von bis zu 26.000 DPI und einer Abtastrate von 1.000 Hz bietet er eine Präzision, die die viele Spieler begeistern wird.

In kompetitiven Spielen wie Counter-Strike: Global Offensive oder Valorant macht sich die präzise Sensorik unmittelbar bemerkbar – Bewegungen werden pixel-genau umgesetzt. Die Maus unterstützt verschiedene Polling-Raten von 125 Hz bis 1.000 Hz, was Spielern die Möglichkeit gibt, die Maus optimal auf ihre individuellen Bedürfnisse einzustellen. Wichtig ist auch die Konsistenz der Tracking-Performance. Selbst bei extremen Bewegungen bleibt der Sensor stabil und zeigt keine Aussetzer oder unerwünschte Beschleunigungseffekte.

Einzig die Software, die uns auch bei der Tastatur gestört hatte, zeigt mal wieder, dass da Luft nach oben ist. Sei es die Übersetzung, die wirklich nicht gut ist, bis hin zu einigen Kleinigkeiten die, die Handhabung nervig gestalten. Verschiedene DPI Profile anzustellen benötigt in dem Fall deutlich mehr Klicks, als nötig wären. Zudem schaltet sich die Maus nicht aus, wenn wir den PC ausschalten, wenn wir nicht eine der vordefinierten Zeiten haben wollen, nachdem sich die Maus ausstellt.

Das sind zwar Kleinigkeiten, aber auch Aspekte, die sich theoretisch einfach beheben lassen würden. Somit ist die Maus durchaus super, wenn alles eingestellt ist, wie es sollte, aber wer da herumbasteln muss oder nicht seine Maus noch 10 – X Minuten nach dem Herunterfahren leuchten sehen möchte.

Zuletzt kommen wir zu den Anschlussmöglichkeiten, denn Glorious bietet euch bei der O 2 Mini Wireless gleich drei Möglichkeiten. Dabei stehen euch das mitgelieferte Kabel, Bluetooth oder ein Dongle zur Verfügung. Somit seid ihr in allen Bereichen flexibel und könnt die Maus auch an verschiedensten Geräten nutzen. Zudem ist die Akkulaufzeit für eine so leichte Maus bemerkenswert. Mit einer Ladung hält die O 2 Mini Wireless etwa 85 Stunden durch – mehr als genug für ausgedehnte Gaming-Sessions.

Das mitgelieferte USB-C Ladekabel ermöglicht schnelles Aufladen, und dank des Hybrid-Modus kann man während des Ladens weiterspielen. Die Glorious O 2 Mini Wireless ist eine herausragende Gaming-Maus, die gute Maßstäbe in Sachen Leichtigkeit, Präzision und Drahtlos-Technologie setzt.

Der hochpräzise Sensor, die lange Akkulaufzeit und das durchdachte Design machen sie zu einer Top-Wahl für anspruchsvolle Gamer. Für Enthusiasten bietet die Maus nahezu alles, was ihr euch wünschen könnt. Jedoch haben wir hier wieder die Frage, mögt ihr die Löcher oder nicht und könnt ihr mit dieser Software klarkommen, die dem einen oder anderen ein paar graue Haare bescheren wird.

Glorious O 2 Wireless – Trailer

Glorious O 2 Wireless – FAQ