Nacon Revolution 5 Pro (Hardware) Test

Der Nacon Revolution Pro 5 tritt in die Arena der High End Gaming-Controller ein und verspricht, das Spielerlebnis auf ein neues Niveau zu heben. Als Nachfolger einer bereits beeindruckenden Reihe von Controllern, zielt der Revolution Pro 5 darauf ab, die Bedürfnisse anspruchsvoller Gamer mit verbesserter Ergonomie, präziser Steuerung und einer Vielzahl anpassbarer Features zu erfüllen. In diesem umfassenden Review werden wir die verschiedenen Aspekte des Nacon Revolution Pro 5 untersuchen, von seinem Design und seiner Funktionalität bis hin zu seiner Leistung in intensiven Gaming-Sessions.

Nacon Revolution 5 Pro – Ein Design, was sich sehen lässt

Das Erste, was beim Nacon Revolution Pro 5 auffällt, ist sein anspruchsvolles Design, das sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist. Doch bevor wir uns den Controller genauer ansehen, schauen wir, uns erstmal die Verpackung an. Denn neben Stickern und co. erwartet uns erstmal eine hochwertige Hartschalentasche in dem der Controller haust. Darin befinden sich neben dem Controller selbst ein hochwertiges 3 m USB-C Ladekabel, Gewichte, austauschbare Joysticks, ein USB Dongle zum Verbinden, ein externes Mikrofon und unterschiedliche Steuerkreuze. Ziemlich umfangreich, um euch ein perfektes Gamingerlebnis zu kreieren.

Dank der ergonomisch gestalteten Form liegt der Controller wirklich gut in der Hand, wobei besonderes ein Augenmerk auf den Komfort während langer Gaming-Sessions gelegt wurde. Die Oberfläche ist so beschaffen, dass sie auch bei schwitzigen Händen guten Halt bietet und euch nicht zwischenzeitlich aus der Hand rutscht. Zudem sind die Tasten und Sticks so angeordnet, dass sie leicht erreichbar sind, ohne dass es zu Ermüdung oder Unbequemlichkeit kommt. Die individuelle Gewichtsanpassung ist dabei eine weitere bemerkenswerte Funktion, die es den Spielern ermöglicht, das Gewicht des Controllers seinen Vorlieben anzupassen. An dieser Stelle haben wir keine weiteren Gewichte eingefügt, da wir den Controller schon sehr passend fanden. Entsprechend könnte es dem einen oder anderen Spieler deutlich zu schwer sein, selbst ohne Gewichte.

Der Nacon Revolution Pro 5 glänzt besonders in seiner Anpassbarkeit. Benutzer können nahezu jeden Aspekt des Controllers konfigurieren, von der Empfindlichkeit der Sticks und Trigger bis hin zur Zuweisung von Makros auf die zusätzlichen Tasten. Diese Flexibilität erlaubt es Spielern, den Controller genau auf ihren Spielstil abzustimmen. In Bezug auf die Leistung bietet der Revolution Pro 5 eine beeindruckende Reaktionsgeschwindigkeit und Präzision. Die Sticks fühlen sich reaktionsschnell und genau an, was in Spielen, die hohe Präzision erfordern, einen deutlichen Vorteil bietet. Natürlich ist an dieser Stelle zu bedenken, wenn ihr mit Kabel spielt, dass die Latenz um ein gutes Stück weniger ist. Für einen durchschnittlichen Spieler, wird das aber kaum bemerkbar sein.

Die mitgelieferte Software des Nacon Revolution Pro 5 ist benutzerfreundlich und in der Anleitung auch sehr detailliert beschrieben. Sie ermöglicht eine einfache Anpassung aller programmierbaren Aspekte des Controllers. Dies reicht von der Einstellung der Totzonen der Joysticks, über dessen Beleuchtung, bis hin zur Erstellung komplexer Makros. Die einfache Einrichtung und vielseitige Anpassbarkeit, kombiniert mit dem komfortablen Design und der hohen Leistung, macht den Nacon zu einem ziemlich ansprechenden Controller. Leider heißt es auch, dass ein PC benötigt wird, um wirklich das komplette Potenzial des Controllers nutzen zu können. Zudem ist uns bei den L1, R1 sowie L2 und R2 Triggern ein Fehler im Programm aufgefallen, wodurch wir nicht wussten, wie wir diese belegen. Somit hieß es 10 Minuten herumklicken, bis die Tasten passend belegt waren.

Nacon Revolution 5 Pro – Galerie

Nacon Revolution 5 Pro – Ein Controller für jeden

Ein wichtiger Aspekt des Nacon Revolution Pro 5 ist seine Konnektivität und Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen. Der Controller unterstützt sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen, was den Spielern Flexibilität in ihrer Setup-Wahl gibt. Die kabellose Verbindung ist stabil und zeigt keine spürbaren Latenzen, was für schnelle und reaktionsintensive Spiele entscheidend ist. In Bezug auf die Kompatibilität deckt der Revolution Pro 5 eine breite Palette von Geräten ab. Dazu zählen die PlayStation 4 sowie 5 und der PC, was ihn zu einer vielseitigen Wahl für Gamer macht, die auf mehreren Plattformen spielen. Entsprechend ist auch Wechseln zwischen Geräten, dank des Dongles, schnell erledigt und unkompliziert.

Das haptische Feedback des Nacon Revolution Pro 5 ist ein weiteres Highlight. Es bietet ein immersives Erlebnis, indem es präzise und differenzierte Vibrationen liefert, die auf das Spielgeschehen reagieren. Diese Feedbackfunktion verstärkt das Eintauchen in das Spiel und bietet eine zusätzliche Dimension der Spieltiefe. Außerdem verfügt der Controller über integrierte Audiofunktionen, die es den Spielern ermöglichen, Kopfhörer direkt über Bluetooth oder AUX anzuschließen. Dies ist besonders nützlich für Spieler, die eine private oder intensivere Audioerfahrung bevorzugen. Zusätzlich lassen sich diese Aspekte in der eignen Software noch auf eure Bedürfnisse anpassen, was diesen Controller umso ansprechender macht.

Kommen wir nun zum letzten und vermutlich kritischsten Faktor für jeden Gaming-Controller. Damit meinen wir die Haltbarkeit. Die hochwertigen Materialien und die solide Bauweise versprechen eine lange Lebensdauer, auch bei intensiver Nutzung. Ein weiterer Pluspunkt sind wohl die Hall-Effect Sticks, die verbaut sind, wo sich Nintendo definitiv eine Scheibe von abschneiden könnte. Daher sind wir uns sicher, dass dieser Controller auch noch in längerer Zukunft lange anhält. Einzig der Preis ist durchaus hoch angesetzt für einen durchschnittlichen Nutzer. Da ist es vermutlich ratsam zweimal zu überlegen, ob ihr wirklich so oft einen Controller nutzt, dass es sich am Ende des Tages wieder lohnt.

Nacon Revolution 5 Pro – Trailer