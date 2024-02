In der sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt von heute ist ein gut gestalteter und funktionaler Arbeitsplatz für Produktivität und Kreativität unerlässlich. Ein gut eingerichteter Schreibtisch kann nicht nur Belastung reduzierbaren, sondern auch eure Konzentration steigern, da ihr nicht mehr abgelenkt seid. Hier kommt Hexcal ins Spiel.

Als Wegbereiter innovativer Schreibtischlösungen bietet das Unternehmen ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten, die euren Schreibstisch für das Homeoffice als auch fürs Gaming neu definieren sollen. Vom revolutionären Hexcal Studio bis zum ergonomischen Hexcal Single Monitor Arm ist jedes Produkt so konzipiert, dass es eure Erfahrung am Schreibtisch verbessert und eine optimale Körperhaltung und Komfort fördert. In diesem Beitrag gehen wir grob auf alle Premium-Produkte durch und zeigen euch ihre Funktionen, Vorteile und die positiven Auswirkungen auf eure Produktivität und euer Wohlbefinden.

Hexcal – Perfekt für Gaming und Homeoffice

Hexcal Studio:

An einem einfachen Schreibtisch sind schon viele der größten Ideen entstanden – Kunstwerke, wissenschaftliche Durchbrüche und technische Meisterleistungen, die unser Leben neu gestalten. Hexcal Studio, ein multifunktionales Produkt, wurde entwickelt, um eure kreativen Ideen direkt an eurem Schreibtisch zum Leben zu erwecken. Mit seinem ergonomischen Design, praktischen Kabelmanagementlösungen, ermüdungsfreier Beleuchtung und hochwertigen Materialien hebt Hexcal Studio euren Arbeits- und Schaffenserfahrung auf ein High-End-Niveau. Es fördert eine intensive, kreative Umgebung für Menschen, die gerne am Schreibtisch arbeiten.

Besonders wer den Kabelsalat nicht mehr am Tisch sehen kann, wird bei diesem Produkt fündig, da dieser nicht nur Platz für diese hat, sondern auch als Mehrfachsteckdose dient. Somit ist alles versteckt und ihr könnt per USB-Anschluss oder per QI-Ladepad alle eure Geräte entspannt davon aus laden.

Hexcal Single Monitor Arm:

Der Hexcal Single Monitor Arm ist eine unverzichtbare Ergänzung für jeden Arbeitsbereich. Dadurch, dass dieser komplett frei bewegbar ist, lässt es auf durchdachtes Design schließen, das sich auf das Wohlbefinden des Nutzers konzentriert. Die zahlreichen Varianten zur Positionierung des Monitors, geben dem Benutzer die Flexibilität, alles auf seine bevorzugte Höhe und seinen bevorzugten Winkel einzustellen, was die Belastung und Ermüdung während langer Arbeitsstunden reduziert. Darüber hinaus wird die Schreibtischoberfläche ein deutlich aufgeräumter Arbeitsplatz bzw. Bereich zum Zocken, da dieser einen integrierten Kabeltunnel hat. Selbst wir waren sehr begeistert davon, wie ihr hier lesen könnt.

Hexcal Elevate Standing Desk:

Der Hexcal Elevate Stehschreibtisch verkörpert mit seinem zweimotorigen Linak-Hubsystem, den intelligenten Bedienelementen und der Bluetooth-Konnektivität die Innovation am modernen Arbeitsplatz. Diese Integration spiegelt das Engagement für Komfort und Spitzentechnologie wider und ermöglicht eine mühelose Höhenverstellung und Anpassungsoptionen, die den verschiedenen Benutzerpräferenzen und Arbeitsanforderungen gerecht werden. Sein minimalistisches Design ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern fördert auch eine aufgeräumte und konzentrierte Arbeitsumgebung, die die Konzentration und das Wohlbefinden steigert.

Dieses Produkt sieht nicht nur wirklich gut aus, sondern stellt Produkte, wie die von IKEA komplett in den Schatten. Wir hatten mal so einen Schreibtisch, den wir sogar selbst hoch und herunterdrehen mussten. Absolut keine Konkurrenz für den Hexcal Elevate Stehstreibtisch. Leider ist dieser aktuell noch nicht in Europa verfügbar. Sobald sich dies ändert, sagen wir euch natürlich Bescheid, damit ihr diesen nicht verpasst!

Hexcal Desk Mat Bundle:

Das Hexcal Desk Mat Bundle bietet eine Mischung aus Funktionalität und Luxus, die sowohl den Komfort als auch die Ästhetik des Arbeitsplatzes verbessert. Die geräumige Schreibtischunterlage bietet eine große Oberfläche für verschiedene Aufgaben. Ihr könnt damit eure Schreibtischoberfläche vor Dreck und Schaden schützen und erhaltet dabei gleichzeitig eine glatte und bequeme Oberfläche zum Schreiben, Tippen und nutzen einer Maus genießen.

Ein zusätzliches ergonomisches Handgelenkpolster erhöht den Komfort bei langen Arbeitszeiten oder langen Spielsessions. Dabei kriegen eure Arme besseren Halt und ihr reduziert die Belastung darauf. Zusätzlich sorgt das magnetische Design dafür, dass sowohl die Schreibtischunterlage als auch das Handgelenkkissen sicher an ihrem Platz bleiben, was die Stabilität und das Benutzererlebnis deutlich verbessert. Das Hexcal Desk Mat Bundle wird in einem komplett erweiterten Paket geliefert. Das bedeutet, dass Sie die Matte nicht erst ausrollen müssen, sondern sie sofort nach dem Öffnen der Verpackung auf euren Schreibtisch legen und nutzen könnt.

Wir sind definitiv begeistert von dieser Matte und nutzen sie täglich, selbst bei diesem Artikel. Mehr dazu erfahrt ihr auch hier.

Hexcal Magnetic Charging Cable:

Das magnetische USB-C zu USB-C-Ladekabel ist eine vielseitige und praktische Lösung zum Aufladen von Typ-C-Geräten. Sein magnetisches Design bietet eine problemlose Aufbewahrung, verhindert zudem, dass das Kabel sich verheddert und gewährleistet einen einfachen Zugang, insbesondere für Leute, die viel unterwegs sind oder nur wenig Platz auf dem Schreibtisch haben.

Die reversiblen USB-C-Anschlüsse machen das Kabel noch praktischer, denn sie verhindern, dass das Kabel verkehrt herum eingesteckt werden muss, was das Laden und die Datenübertragung effizienter und zeitsparender macht. Mit seiner zuverlässigen Leistung und seinem schicken als auch funktionalen Design ist das Hexcal Magnetic Cable ein wertvolles Zubehör für Besitzer von vielen Typ-C-Geräten, sei es Hause, im Büro oder auf Reisen.

Die Premium-Produkte von Hexcal sind nicht nur ein Statement für Stil, Funktionalität und Innovation, sondern auch eine wirklich gute Lösung für viele Gamer und im Homeoffice. Die Produkte sind definitiv bis ins Detail durchdacht, schaut sie euch also selbst mal an und verbessert euren Alltag am Schreibtisch damit.

Wenn ihr mehr über die einzelnen Produkte herausfinden wollt, könnt ihr dies hier in unseren einzelnen Testberichten.

Hexcal – Crème de la crème für den Schreibtisch

FAQ