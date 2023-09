NBA 2K24 (PS5) Test

NBA 2K24 erscheint zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt. Vor wenigen Wochen gewann das deutsche Basketball-Team die Weltmeisterschaft und die Begeisterung für Basketball nimmt in Deutschland eine neue Dynamik an.Mit innovativen Features und einer verbesserten Spielerfahrung setzt NBA 2K24 neue Standards und verspricht, Fans und Neueinsteiger gleichermaßen zu begeistern. Mehr dazu erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

NBA 2K24 – Die offene Welt: Eine beeindruckende Basketball-Stadt

NBA 2K24 entführt die Spieler in eine atemberaubend gestaltete, offene Welt, die von der Schönheit kalifornischer Strände bis hin zur Dynamik lebhafter Nachtclubs reicht. Diese virtuelle Stadt ist nicht nur ein Schauplatz für spektakuläre Basketball-Matches, sondern auch ein Spielplatz, auf dem man den luxuriösen und aufregenden Lifestyle eines NBA-Stars abseits des Spielfelds erkunden kann. Ob man sich in trendigen Boutiquen mit der neuesten Mode einkleidet oder in exklusiven Clubs feiert. NBA 2K24 bietet uns viele verschiedene Facetten.

NBA 2K24 – Karrieremodus: Direkt im NBA-Rampenlicht

Der Karrieremodus von NBA 2K24 hat eine deutliche Überarbeitung erfahren und stellt einen der Höhepunkte des Spiels dar. Die Spieler müssen nicht mehr durch die mühsamen Phasen von High-School- und College-Spielen navigieren. Stattdessen beginnt die Reise direkt in den Reihen eines NBA-Teams, wo das Rampenlicht und die Erwartungen hoch sind. Hier wird jeder Move, jede Entscheidung, sowohl auf dem Court als auch im Privatleben, genau unter die Lupe genommen. Der Weg zu Ruhm und Reichtum ist gepflastert mit Herausforderungen und Hürden. Der überarbeitete Karrieremodus bietet eine tiefere und realistischere Spielerfahrung. Hierbei haben Entscheidungen und Leistungen langfristige Auswirkungen und beeinflussen zunehmend das Schicksal des Spielers.

Unsere Reise beginnt als das herausragendste Nachwuchstalent der letzten 20 Jahre. Wir setzen uns Ziele, wie zum Beispiel den Erhalt des “Rookie of the Year” Titels. Dabei liegt der Fokus auf wesentlichen Spielen, basierend auf Matchups, Rivalenteams und erreichten Meilensteinen, die als “Key Games” bezeichnet werden. Die Stadt präsentiert sich in einem neuen Licht mit einer sonnengetränkten Strand-Location, die tagsüber atemberaubende Aussichten und nachts ein lebendiges Nachtleben bietet. Neue Gebäude und Courts laden zur Erkundung ein und bieten eine tiefere Eintauchung in die Basketball-Kultur.

NBA 2K24 – Weitere Spielmodi und Features

Ein innovativer 1v1 Online-Modus namens “Starting 5” ermöglicht es den Spielern, ihre Teams zu wählen und Seite an Seite mit NBA-Legenden anzutreten. Zusätzlich sorgen drei Streetball-Courts in der Stadt für spannende Einzelspieler-Erlebnisse gegen herausfordernde Teams. Ein neues Feature ist der Wettkampf zwischen den Affiliations RISE und ELITE. Die Mitglieder können ihre Affiliation zum Sieg führen und dabei REP für ihre Gruppierung sammeln. Die beliebten Seasons kehren zurück und bieten alle sechs Wochen ein neues Set an Belohnungen. Mehr Details dazu werden bei der Veröffentlichung des Spiels bekannt gegeben. Diese Neuerungen tragen dazu bei, dass der Karrieremodus in NBA 2K24 ein noch realistischeres und tiefgehenderes Basketball-Erlebnis bietet, bei dem die Spieler ihre Fähigkeiten auf dem Court und abseits davon unter Beweis stellen können.

NBA 2K24 – Neue Kombinationsmöglichkeiten und überarbeitete Defense

Das Gameplay ist das Herzstück von NBA 2K24 und wurde in diesem Jahr weiter verfeinert. Die Steuerung von Würfen und Dribblings ist präziser und authentischer, wodurch das Skill-Level auf eine neue Ebene gehoben wird. Das Timing für Würfe ist deutlich anspruchsvoller geworden, was eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Dies führt zu einer Motivation, um die eigenen Fähigkeiten im Trainingsmodus zu perfektionieren.

Die Überarbeitung der Defense ermöglicht es den Spielern, die Ballführung des Gegners effektiver zu stören um so das Spielgeschehen maßgeblich zu beeinflussen. Dies führt zu einem ausgewogeneren und strategischeren Spielerlebnis, bei dem jede Entscheidung zählt. Das verbesserte Dribbling-System ist ein weiteres Highlight und bietet mehr Freiheiten und Kombinationsmöglichkeiten, um den Gegner auszuspielen. Die Bewegungsabläufe wirken flüssig und natürlich, was immer wieder zu herzpackenden und unvergesslichen Spielmomenten führt.

Ein bahnbrechendes Feature in NBA 2K24 ist die Einführung der PROPlay-Technologie. Diese innovative Technologie übersetzt direkt NBA-Footage in NBA 2K24 Gameplay und liefert Animationen und Bewegungen basierend auf realen NBA-Aktionen. Dies führt zu einem generationalen Sprung in der Authentizität und ermöglicht es den Spielern, ein noch realistischeres Basketball-Erlebnis zu genießen.

Für diejenigen, die neu in der Welt von NBA 2K sind, bietet das Spiel ein umfassendes und verständliches Tutorial. Dieses führt die Spieler schrittweise in die verschiedenen Mechaniken ein und gibt wertvolle Tipps, um schnell Fortschritte zu machen. Die Entwickler haben dabei sowohl an die langjährigen Fans der Reihe als auch an die Neulinge gedacht. Ein weiteres wichtiges Feature ist die verbesserte KI der Gegner, die sich intelligenter verhalten und besser an die Strategien der Spieler anpassen. Dies erfordert eine ständige Anpassung der eigenen Taktik, um erfolgreich zu sein.

NBA 2K24 – Mikrotransaktionen bleiben weiterhin ein Thema

Ein Aspekt, der in der “NBA 2K”-Reihe immer wieder für Diskussionen sorgt, sind zweifellos die Mikrotransaktionen. In NBA 2K24 wurde zwar versucht, das Pay-to-Win-System zu mildern, jedoch bleibt die Präsenz der In-Game-Währung ein Punkt der Kontroverse. Spieler stehen vor der Herausforderung, dass der Einsatz von echtem Geld in bestimmten Spielmodi einen erheblichen Vorteil bringen kann, was das Risiko birgt, dass sie sich gezwungen sehen könnten, zusätzlich zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.