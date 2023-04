Meg’s Monster (Switch) Test

Emotionen sind mächtig, und oft können sie uns vorgaukeln, dass die Welt untergeht. Dabei spielt es keine Rolle, wie klein der Auslöser ist. Was für den einen trivial sein mag, kann für den anderen verheerend sein. Aber was wäre, wenn die Gefühle eines einzelnen Menschen wirklich die Macht hätten, die Welt, wie wir sie kennen, zu zerstören? Was wäre, wenn ihre Tränen und Schreie das Ende der Tage herbeiführen würden? In Meg’s Monster werden wir in eine Welt versetzt, in der dies der Fall sein könnte, und es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass sowohl die Menschheit als auch die Monster einen weiteren Tag überleben können. Wie wir das Spiel finden, erfahrt ihr im folgenden Test.

Meg’s Monster – Liebliche Kombination

Trotz des düsteren Szenarios ist Meg’s Monster so charmant und unbeschwert wie nur möglich. Der Spieler übernimmt die Kontrolle über Roy, ein mürrisches, biederes, jähzorniges Monster, das nicht darauf vorbereitet ist, sich plötzlich um ein Kind zu kümmern. Als Meg, ein junges Mädchen, das von den Menschen ausrangiert zu sein scheint, sich in ihn verliebt.

Obwohl es ihm widerstrebt, Meg bei der Suche nach ihrer Mutter zu helfen, wird Roy schnell klar, dass das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen könnte, wenn er es nicht tut, denn in dem Moment, in dem das junge Mädchen zu weinen beginnt, hat er sofort das Gefühl, dass die Welt untergehen wird.

Wie man sich denken kann, dreht sich ein Großteil der Geschichte um die Beziehung zwischen Roy und Meg, und es ist liebenswert zu beobachten, wie die beiden sich näher kommen. Die beiden entwickeln eine Art Geschwisterliebe, und zu sehen, wie Roy im Laufe der Zeit auf natürliche Weise liebevoller wird, ist im Großen und Ganzen sehr süß. Die Geschichte ist vielleicht ein wenig vorhersehbar, aber sie weiß, wie man sich an die Herzen der Spieler fesseln kann, wenn es nötig ist, und wir beginnen, Meg genauso zu mögen wie Roy.

Das Highlight ist definitiv Roys Freund Golan, der einige großartige Momente hat, und die Entwicklung seiner Freundschaft mit Roy ist ebenso wichtig für die Kernthemen der Geschichte. Der Rat der Unterwelt und seine Mitglieder sind ebenfalls witzig und haben eine angenehm dysfunktionale Dynamik, die der Geschichte viel schrulligen Humor verleiht. Die anderen Bewohner der Unterwelt sind vielleicht etwas eintönig, und obwohl sie dem Erlebnis sicherlich keinen Abbruch tun, sind sie meist nur brauchbar und tun, was sie tun müssen.

Meg’s Monster – Wunderschöner Ansatz

Die Geschichte als Ganzes kann als unterhaltsam und charmant, aber ein wenig unterentwickelt beschrieben werden. Sie hat sicherlich intensive Momente, aber Underworld als Schauplatz fühlt sich nicht besonders organisch an, und es fehlt etwas, das dazu beiträgt, dass es sich einprägsam anfühlt. Das Spiel macht kurze Abstecher, um Nebengeschichten zu erzählen, und vielleicht hätten ein paar mehr davon dazu beigetragen, die Dinge zu vervollständigen und sogar einigen der Nebenfiguren eine Chance zu geben, zu glänzen.

So wie die Dinge liegen, ist die allgemeine Geschichte aber zumindest unterhaltsam, und auch hier tragen die zentralen Beziehungen dazu bei, das Abenteuer während der kurzen Spielzeit spannend zu halten. Die Wendungen haben mich überrascht, und bestimmte Momente haben mich auch emotional sehr berührt. Und obwohl in der zweiten Hälfte der Geschichte einige Elemente eingeführt wurden, deren Einbeziehung ich in Frage stelle, gingen sie nicht so weit, dass sie das Erlebnis für mich ruiniert hätten.

Ich würde sagen, dass die Präsentation der Punkt ist, an dem Meg’s Monster am meisten glänzt. Die Sprite-Arbeit ist so liebenswert, und die Charakterdesigns haben einen kindlichen Charakter, als ob sie der Fantasie von Meg selbst entsprungen wären. Während Underworld in erzählerischer Hinsicht ein wenig zu wünschen übrig lässt, sind die Schauplätze und Karten selbst wunderschön gezeichnet, koloriert und schattiert, was das Spiel in dieser Hinsicht unvergesslich macht.

Die Animationen sind vielleicht der Punkt, an dem die Erfahrung in dieser Hinsicht strauchelt, aber sie sind eher brauchbar als schrecklich. Außerdem ist der Soundtrack fantastisch; Meg’s Monster schlägt in diesem Bereich voll ein, vom wunderschönen Hauptthema bis hin zu einigen der intensiven Musikstücke, die in den Kämpfen verwendet werden. Die hohe Qualität der Musik trägt dazu bei, dass viele der emotionalen Momente so gut rüberkommen.

Meg’s Monster – RPG etwas anders?

Und wie sieht es mit dem Gameplay aus? Leider ist dies der Punkt, an dem sich Meg’s Monster wieder ein wenig unterentwickelt anfühlt. In Anlehnung an andere Indie-Projekte verwendet Meg’s Monster ein Kampfsystem im RPG-Stil, konzentriert sich aber viel weniger auf Werte, Stufen oder Ausrüstung. Stattdessen geht es darum, die richtige Option zur richtigen Zeit zu wählen und das “Rätsel” zu lösen, das die Begegnung darstellt.

Es ist wichtig zu wissen, wann man blocken und Heilgegenstände verwenden muss, und bestimmte Gimmicks bringen ein wenig Spannung in den Kampf, aber diese Ideen haben nur wenige Chancen zu glänzen, bevor sie wieder verworfen werden. Alles in allem könnte man also sagen, dass Megs Monster in Bezug auf den Kampf ein wenig mehr an Spannung bräuchte.

Außerdem fühlt sich der Stufenaufstieg etwas willkürlich an, da es keine Option zum Grinden gibt; man kämpft immer nur dann, wenn die Geschichte einen dazu zwingt, also fühlt es sich mehr oder weniger nur wie Kulissenschieberei an. Das Spiel ist nicht besonders herausfordernd, da es viele seiner Kampfmechaniken unverhohlen verrät. Der Untergang von Meg’s Monster liegt also wieder einmal in seiner Kürze.

Es hat viele gute Ideen und präsentiert sie sehr gut, aber es fehlt einfach ein bisschen an Würze und es hätte davon profitiert, wenn es vielleicht ein paar Stunden länger gewesen wäre. Dennoch habe ich meine Zeit mit Megs Monster genossen, es war ein Vergnügen, es durchzuspielen, und es steckt eindeutig eine Menge Leidenschaft darin, die man nicht übersehen kann. Schade, dass manche Sterne nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen. Wenn es etwas mehr Spielzeit gäbe, könnte es auch den Preis ein wenig mehr rechtfertigen.

Meg’s Monster – Trailer