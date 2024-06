SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless (Hardware) Test

Das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Gaming Headset ist ein Premium-Produkt, das sich an anspruchsvolle Gamer richtet. Mit einem Preis von rund 300 Euro gehört es zu den hochpreisigen Modellen auf dem Markt, verspricht jedoch eine Vielzahl von einzigartigen Funktionen und eine herausragende Leistung. Insbesondere die Ladestation hat es uns angetan, die wir uns ganz genau anschauen werden. In diesem Test werden wir zudem verschiedene Aspekte des SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless beleuchten, um zu verstehen, ob es den hohen Preis rechtfertigt und wie es sich im Vergleich zu anderen High-End-Headsets wie dem Logitech G Astro A50 X schlägt.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless – Ein Alleskönner

Als wir das SteelSeries Artcis Nova Pro Wireless in Weiß aus der Verpackung geholt haben, hatten wir bereits direkt ein Grinsen im Gesicht. Wir wussten direkt, dass das ein spannender Konkurrent zum Logitech G Astro A50 X wird, welches mit fabelhaftem Klang & einem top Mikrofon glänzt. Dafür hat es kaum weitere spannende Features, was hier aber ganz anders aussehen soll.

Entsprechend haben wir nicht lange gefackelt und die Dockingstation direkt angeschlossen. Dafür nehmt ihr einfach die mitgelieferten USB-Kabel und verbindet diese mit euren gewünschten Geräten. In unserem Fall waren es zwei PCs, damit wir gemütlich nach dem Feierabend von der Arbeit zur Freizeit wechseln konnten. Aber auch unsere PS5 und Nintendo Switch standen bereit. Wie ihr die multiplen Geräte anschließt, ist an der Stelle ganz euch überlassen. Es sei aber gesagt, dass ein USB-Anschluss und Bluetooth sogar simultan benutzt werden können.

Bereits diesen Aspekt fanden wir wirklich toll, da das Headset dann z. B. über USB-1 läuft und auf dem OLED-Display Informationen dazu zeigt. On top könnt ihr dann auch noch euer Handy per Bluetooth verbinden. Eine Möglichkeit dann, dass ihr mit Freunden auf der Switch Pokémon spielt und entsprechend Musik auf eurem Handy hört. Wenn Nintendo sowas nicht anbietet, muss es halt SteelSeries tun. Aber das ist erst der Anfang dieses Reviews.

Denn wohl eins der wichtigsten Aspekte eines Gaming-Headsets ist wohl die Klangqualität. Hier kann das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless voll überzeugen. Das Headset hat eine beeindruckende Klangtreue und Präzision, die ihr zusätzlich noch in der hauseigenen App namens SteelSeries GG anpassen könnt. Im Gegensatz zu manch anderen Anbietern, habt ihr viele Anpassungsmöglichkeiten hier angefangen vom Sound, bis hin zu Apps für eure Dockingstation.

Dabei sei gesagt, dass das Astro A50 X minimal besser klingt. Das macht dennoch nicht viel im Gesamtpaket aus und rechtfertigt dennoch nicht, dass das neue Flagschiff von Logitech G 100 € mehr kostet und insgesamt auch noch weniger kann.

Es ist also egal, ob ihr Musik hört oder verschiedene Spiele wie League of Legends, Counter Strike oder Rollenspiele spielt. Das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless bietet in allen Kategorien einen knackigen Sound, den ihr sogar für eure einzelnen Spiele anpassen könnt, damit dieser immer zu eurer Zufriedenheit ist.

Abgesehen vom Ton, ist natürlich auch das Mikrofon ein essenzieller Aspekt eines Headsets. Dieses ist beim Arctis Nova Pro Wireless in der linken Seite versteckt, lässt sich einfach herausziehen, wieder einpacken und ist dabei ziemlich flexibel. Somit wirkt dieses Headset selbst draußen oder im Büroalltag als nicht zu dick aufgetragen. Besonders im neuen weißen Gewand finden wir dieses gute Stück sehr elegant. Aber wir müssen auch sagen, dass das Mikrofon nicht ganz mit dem Logitech G Astro A50X oder dem Razer BlackShark V2 Pro (2023) mithalten kann, dennoch ist es gut.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless – Da haben die Entwickler mitgedacht

Weitere Highlights dieses Headsets sind nicht nur der Tragekomfort, sondern auch allgemein das Design. Das Headset sieht in Weiß nicht nur gut aus, sondern ist auch leicht, hat schön gepolsterte Ohrmuscheln. Somit könnt ihr dieses stundenlang tragen und habt keine Kopfschmerzen wie bei dem JBL Quantum 810 Wireless. On top müssen wir aber auch anmerken, dass uns aufgefallen ist, was sich die Entwickler bei diesem Design gedacht haben.

Wer genau hinsieht, wird merken, dass die Ohrmuschel, als auch das Band an der oberen Seite des Headsets austauschbar sind zum kleinen Preis. Da genau diese beiden Stellen gefühlt bei jedem Headset Sollbruchstellen sind und fast nie einfach auszutauschen, sind wir hier mehr als begeistert!

Womit dieses Headset spätestens dann eine 10/10 geworden ist, ist der Akku. Dieser hält nämlich pro Akku bis zu 22 Stunden. Bei uns waren es somit 2 – 3 Tage, aber das Beste daran ist, dass der nächste Akku schon in der Dockingstation wartet und in Sekunden ausgetauscht werden kann. Somit habt ihr quasi einen „unendlichen“ Akku, besser geht es kaum.

Das war es somit erstmal mit dem Headset, welches wirklich grandios ist, denn es gibt ja noch die Dockingstation. Diese ist schließlich nicht nur zum Laden, Lautstärke anpassen und USB-Anschluss wechseln, sondern lässt sich an eure Ansprüche personalisieren. Bei uns wird nämlich gerne auch die CPU und GPU Temperatur angezeigt, was wir bei unseren Tests als sehr nützlich empfinden. Es gibt aber auch weitere Spielereien für Discord und verschiedenste Spiele wie League of Legends, die für einige Spieler durchaus interessant sein dürften.

Allgemein bietet die Software SteelSeries GG viele Anpassungsmöglichkeiten für das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, als auch für die restliche Hardware, die sie anbieten, die nicht nur interessant fürs Zocken, sondern auch fürs Streamen ist.

Zu guter Letzt kommen wir dann noch zur Konnektivität, bei der dieses Headset auch wieder glänzt. Denn sei es PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch oder mobiles Gerät, für das Nova Pro Wireless ist das keine Herausforderung. Ganz wichtig ist auch, dass das Bluetooth im Headset verbaut ist und nicht in der Dockingstation, wie beim Konkurrenten Logitech. Das macht viel aus und ihr seid somit nicht 100 % an die Stelle gebunden, wo eure Dockingstation steht.

Obwohl die schwarze Variante bereits knapp zwei Jahre auf dem Markt ist, ist dieses Headset immer noch der Spitzenreiter.

