Steelseries Arctis Nova 3P Wireless (Hardware) Test

Das Arctis Nova 3P Wireless ist das neueste kabellose Gaming-Headset aus dem Hause Steelseries. Mit dem Arctis Nova 3P Wireless zielt Steelseries darauf ab, Spielern auf dem PC als auch auf der Konsole ein immersives Klangerlebnis zu bieten, das sowohl für intensive Gaming-Sessions als auch für den alltäglichen Medienkonsum geeignet ist. Die Grundidee hinter diesem Produkt ist es, eine Kombination aus Komfort, gutem Sound und vielseitiger Konnektivität zu bieten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen moderner Gamer gerecht zu werden. Ob für actiongeladene Multiplayer-Gefechte oder entspannte Singleplayer-Abenteuer, das Arctis Nova 3P Wireless verspricht, in jeder Situation zu überzeugen. Mehr dazu erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Steelseries Arctis Nova 3P Wireless – Vielseitig nutzbar zum kleinen Preis

Das Steelseries Arctis Nova 3P Wireless beeindruckt von Anfang an mit seinem durchdachten Design, das für den Preis gut, als auch ästhetisch ansprechend ist. Die Ohrmuscheln sind mit einem weichen Stoff überzogen, der auch bei längeren Gaming-Sessions für Komfort sorgt. Der verstellbare und sogar wechselbare Kopfbügel passt sich perfekt an verschiedene Kopfgrößen an, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht. Besonders erwähnenswert ist das geringe Gewicht des Headsets, das selbst nach mehreren Stunden kaum spürbar ist und somit Ermüdungserscheinungen vorbeugt.

In Bezug auf die Konnektivität bietet das Arctis Nova 3P Wireless eine beeindruckende Flexibilität. Es kann sowohl über den mitgelieferten USB-C-Dongle als auch über Bluetooth mit dem PC verbunden werden. Die kabellose Verbindung ist stabil und zuverlässig, was für ein ungestörtes Spielerlebnis sorgt. Dennoch bietet das Headset leider keine Dual-Connectivity-Option, wie wir es von anderen Steelseries-Produkten gewohnt sind. Das tut der Qualität dennoch nichts ab.

Ein weiteres Highlight des Arctis Nova 3P Wireless ist die Klangqualität. Dank der speziell abgestimmten Lautsprechertreiber liefert das Headset einen klaren und präzisen Sound ab. Nur bei den Tiefen könnte es durchaus mehr Bass sein. Das „Problem“ hatten wir aber durchaus auch bei unserem letzten Steelseries Headset. In Spielen wie First-Person-Shootern, wo das Hören von feinen Geräuschen wie Schritten oder das Erkennen der Richtung von Schüssen entscheidend ist, erweist sich das Headset als äußerst zuverlässig. Auch bei anderen Genres, sei es ein atmosphärisches Rollenspiel oder ein packendes Adventure, trägt der hervorragende Klang zur Immersion bei.

Um das Ganze noch zu verbessern, bietet Steelseries sogar eine App an, in der es über 100 Presets für verschiedene Spiele gibt, damit ihr darauf sogar bestens vorbereitet seid.

Ein weiteres Feature, das das Arctis Nova 3P Wireless auszeichnet, ist das abnehmbare Mikrofon. Es bietet eine gute Sprachübertragung und ist flexibel genug, um es individuell zu positionieren. Die Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass Hintergrundgeräusche minimiert werden und die Stimme deutlich beim Gegenüber ankommt. Dies ist besonders in Multiplayer-Spielen von Vorteil, wo eine effektive Kommunikation entscheidend sein kann.

Steelseries Arctis Nova 3P Wireless – Galerie

Steelseries Arctis Nova 3P Wireless – Hier endet der Spielspaß nicht schnell

Was die Akkulaufzeit betrifft, so bietet das Headset eine solide Leistung. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Stunden kann es problemlos mehrere Gaming-Sessions ohne Aufladen überstehen. Das Aufladen selbst erfolgt über USB-C und ist relativ schnell, was die Ausfallzeiten minimiert. Für Nutzer, die lange Spielzeiten bevorzugen, ist dies ein großer Pluspunkt. Falls es aber mal eng wird, reichen sogar nur 15 Minuten aus, um stundenlang weiterzuzocken.

Einzig, dass das mitgelieferte Kabel sehr kurz ist und kein USB-A Adapter dabei ist, stört uns. Es hat heutzutage leider immer noch nicht jeder diese Geräte zu Hause, was sich dank der gesetzlichen Lage in Europa aber zeitnah ändern wird.

Insgesamt richtet sich das Arctis Nova 3P Wireless an eine breite Zielgruppe von Gamern. Dank seiner Vielseitigkeit und der Möglichkeit, es mit verschiedenen Geräten zu nutzen, ist es sowohl für Hardcore-Gamer als auch für Gelegenheitsspieler geeignet. Die hohe Klangqualität und der Komfort machen es zudem zu einer guten Wahl für alle, die neben dem Gaming auch Filme schauen oder Musik hören möchten. Die einfache Bedienbarkeit und die intuitive Einrichtung sorgen dafür, dass auch weniger technikaffine Nutzer problemlos damit zurechtkommen, da es einfach Plug & Play bietet.

In Bezug auf die Software bietet Steelseries die Möglichkeit noch hier und da Anpassungen zu machen, wobei bei diesem Headset für die meisten bereits die Presets reichen. Wir waren insgesamt noch nicht ganz zufrieden mit der Software, das liegt jedoch mehr daran, dass es wieder eine All-in-One Lösung ist.

Dennoch ist dieses Headset ein wirklich starkes Mittelklasse Headset, welches für einen Preis von knapp 100 € alles Wichtige mitbringt.

Steelseries Arctis Nova 3P Wireless – Unboxing

Steelseries Arctis Nova 3P Wireless – Häufig gestellte Fragen (FAQ)