AOC AGON PRO AG346UCD (Hardware) Test

Wenn ihr darüber nachdenkt, euren Gaming oder Arbeitsbereich mit einem richtig starken Monitor aufzurüsten, landet ihr früher oder später bei folgender Frage. Soll es ein klassisches 16:9 Display bleiben oder wagt ihr den Schritt in die Ultrawide Welt? Genau hier setzt der AOC AGON PRO AG346UCD an. Ein 34″ breites QD OLED Panel, Curved Design, 175 Hertz und starke Gamingfunktionen. Schon auf dem Papier liest sich das nach einem echten Premiumupgrade für euren Schreibtisch.

Wir wollten natürlich wissen, ob der Monitor nicht nur mit beeindruckenden technischen Daten überzeugt, sondern auch im echten Alltag und beim Gaming wirklich abliefert. Denn besonders im Ultrawide Segment ist die Auswahl groß, aber nicht jedes Modell hält, was es verspricht. Also haben wir den AG346UCD ausführlich am PC getestet und uns angeschaut, wie er in Spielen, im Officeeinsatz, beim Streaming und bei der Contentproduktion performt.

Ob er wirklich das Upgrade ist, das ihr sucht, wie sich die QD OLED Technologie in der Praxis schlägt und ob sich der Schritt in die 21 zu 9 Welt für euch lohnt, erfahrt ihr jetzt im Test.

AOC AGON PRO AG346UCD – Ein starker erster Eindruck

Bereits beim Auspacken hatten wir ein tolles Gefühl, denn der AG346UCD vermittelt einen hochwertigen Eindruck. Das Chassis wirkt stabil, modern und angenehm zurückhaltend. Der Standfuß ist massiv, aber so geformt, dass er trotz seiner Größe nicht übermäßig Platz beansprucht. Das war beim Samsung Monitor, den wir zuvor getestet haben nicht ganz der Fall. Zum Glück gelang uns der Aufbau von dem Gerät auch schnell und ohne Werkzeug, was bei großen Panels definitiv nicht selbstverständlich ist.

Mit seinen 34″ und dem 21:9 Format dominiert der Monitor den Schreibtisch schon optisch, obwohl unser Tisch gute 2 Meter hat. Wer vorher einen 27″ Bildschirm genutzt hat, erlebt hier einen echten Größensprung. Doch wir waren direkt positiv überrascht, denn die 1800R Krümmung sorgt dafür, dass die Breite nicht überwältigt, sondern das Blickfeld angenehm umschließt.

Da wir vorher zwei 27″ Monitore nebeneinander hatten, mit etwas mehr als einer Armlänge Abstand, waren wir vom AG346UCD beim ersten Nutzen positiv angetan.

Paneltechnologie: QD OLED in Bestform

Der AG346UCD setzt auf QD OLED und kombiniert damit die Stärken zweier Technologien. Damit erhaltet ihr die tiefen Schwarztöne klassischer OLED Panels und die hohe Farbreinheit der Quantum Dot Schicht. Dadurch entsteht eine Bildqualität, die IPS Displays sichtbar übertrifft. Farben wirken deutlich kräftiger und gleichzeitig natürlicher, ohne den typischen Grauschleier, den man bei IPS Schwarzwerten oft sieht. Schwarze Bereiche sind wirklich schwarz und nicht nur dunkelgrau, wodurch ein außergewöhnlich hohes Detaillevel in dunklen Szenen entsteht.

Gerade bei atmosphärischen Spielen wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 entfaltet das Panel seine volle Stärke. Lichtquellen leuchten intensiver, Schatten wirken plastischer und ganze Spielwelten erscheinen lebendiger, ohne künstlich übersättigt zu wirken. Hinzu kommt die OLED typische Reaktionszeit, die IPS Panels weit hinter sich lässt. Bewegungen werden nahezu ohne Verzögerung dargestellt, was besonders in schnellen Shootern oder Rennspielen spürbar ist. So entsteht ein extrem direktes, klares und immersives Gamingerlebnis, das IPS Technologie in dieser Form nicht bieten kann.

AOC AGON PRO AG346UCD – Galerie

AOC AGON PRO AG346UCD – Gaming und Alltag

Mit seiner Auflösung von 3440 x 1440 Pixel trifft der AG346UCD genau den richtigen Kompromiss aus Schärfe und Performance. Das Bild wirkt gestochen klar, ohne dass die Anforderungen an die Grafikkarte ins Unvernünftige steigen. Selbst Mittelklassemodelle können diese Auflösung noch sehr gut bedienen, was den Monitor für eine breite Zielgruppe interessant macht. Zusammen mit den 175 Hertz und der extrem schnellen Reaktionszeit entsteht ein direktes und wunderbar flüssiges Spielgefühl. Bewegungen erscheinen sauber, klar und frei von Schlieren, wodurch vor allem Shooter spürbar profitieren.

Auch in Rennspielen zeigt der Monitor seine Stärke. Durch die zusätzliche Breite entsteht ein intensives Mittendringefühl, das in dieser Form nur ein Ultrawide Panel bieten kann. Ihr seht mehr von der Strecke, Kurven wirken natürlicher und ihr habt schlicht mehr Raum für Details im Blick. Der Inputlag ist dabei minimal, wie man es von OLED Technologie erwartet. Das macht den AG346UCD sowohl für ambitionierte Gamer als auch für alle, die einfach ein visuell hochwertiges, immersives Bild bevorzugen, zu einer ausgezeichneten Wahl.

Allerdings sollte man beachten, dass nicht jedes Spiel uneingeschränkt von einem so breiten Bildschirm profitiert. Viele moderne Titel unterstützen Ultrawide nativ, doch einige ältere oder weniger optimierte Spiele nutzen das erweiterte Sichtfeld nicht korrekt. Das führt dann zu schwarzen Balken, verzerrten Menüs oder einem HUD, das nur für 16:9 konzipiert wurde. Der Monitor kann zwar viel bieten, doch das Erlebnis hängt am Ende immer auch vom jeweiligen Spiel ab.

HDR und Helligkeit

Beim Thema HDR zeigt der Monitor seine Stärken und Schwächen. OLED liefert zwar fantastischen Kontrast, aber die maximale Helligkeit liegt etwas unter High-End-Konkurrenten. Für Spiele und Filme reicht die HDRLeistung vollkommen aus, doch extrem helle Lichtszenen wirken nicht ganz so intensiv wie bei Spitzenmodellen. Dazu kommt, dass wir auch noch an den Einstellungen basteln mussten, damit uns das Bild voll und ganz gefällt.

Alltag, Office und Contentproduktion

Nicht nur Gamer profitieren vom AG346UCD. Auch im Alltag zeigt sich, wie praktisch ein Ultrawide Monitor sein kann. Mehrere Fenster nebeneinander, langgezogene Timelines beim Schneiden oder Bildbearbeitung. Alles wirkt übersichtlicher und komfortabler.

Die Krümmung hilft dabei, dass ihr nicht ständig den Kopf drehen müsst. Für produktive Nutzung ist das Panel ein echter Gewinn.

Hier haben wir auch nochmal die Spezifikationen des Monitors für euch zusammengefasst:

Spezifikation Wert Bildschirm-Größe 34 Zoll (86,36 cm) Seitenverhältnis 21 : 9 Auflösung 3.440 × 1.440 Pixel (UWQHD) Paneltyp QD-OLED (Quantum Dot OLED) Bildwiederholrate 175 Hz Reaktionszeit (GtG) 0,03 ms Krümmung 1.800 R Helligkeit (typisch) ca. 250 cd/m² Statisches Kontrastverhältnis 1.500.000 : 1 HDR-Zertifizierung VESA DisplayHDR True Black 400 Anschlüsse 1× DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.0, USB-Hub mit Downstream-Ports Ergonomie Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar, VESA 100×100 Lautsprecher 2× 8 W integriert Gewicht (mit Standfuß) ca. 10,8 kg

AOC AGON PRO AG346UCD – Ultrawide ist nicht immer von Vorteil

Auch bei der Unterstützung von Ultrawide profitiert ihr mit dem AG346UCD in den meisten Fällen von einem beeindruckend breiten Sichtfeld. Moderne Spiele nutzen das 21:9 Format in der Regel problemlos und passen Kamera, FOV und HUD sauber an, sodass das gesamte Erlebnis deutlich intensiver und immersiver wirkt. Gerade große Open World Titel oder Rennspiele profitieren enorm von der zusätzlichen Breite.

Es gibt jedoch Ausnahmen. Einige ältere Spiele sowie schlecht optimierte Ports sind für klassische 16:9 Displays entwickelt worden und können daher Einschränkungen zeigen. Dazu gehören schwarze Balken am Rand, ein nicht korrekt skaliertes HUD oder ein Sichtfeld, das nicht vollständig an die Ultrawide Breite angepasst ist.

Auch bei den Anschlüssen und der Ergonomie zeigt sich der AG346UCD vielseitig. Dank DisplayPort, HDMI und mehreren USB Ports seid ihr flexibel aufgestellt. Über DisplayPort könnt ihr die vollen 175 Hertz ausschöpfen, während HDMI sich gut für Konsolen oder weitere Geräte eignet, auch wenn dort eine geringere Bildwiederholrate genutzt wird.

Ergonomisch lässt sich der Monitor in Höhe, Neigung und Schwenkposition anpassen, wodurch ihr ihn optimal auf eure Sitzposition abstimmen könnt. Das Menü wird über einen kleinen Joystick auf der Rückseite gesteuert und ist angenehm intuitiv aufgebaut, sodass ihr Einstellungen schnell anpassen könnt, ohne euch durch verschachtelte Menüs kämpfen zu müssen.

Schlussendlich können wir sagen, dass der Monitor, in dem Preissektor, sehr gut gefallen hat. Er ist nicht perfekt, aber ein wirklich guter Schritt in den Bereich Ultrawide, vor allem für Nutzer, die noch keine Vorerfahrung in dem Bereich haben.

