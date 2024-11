Glorious GMMK 3 HE (Hardware) Test

Die Glorious GMMK 3 HE Wired Tastatur ist der neueste Spross aus dem Hause Glorious und verspricht, die Grenzen zwischen Gaming-Peripherie und enthusiastischen Tastaturen zu verwischen. Mit einer Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten, innovativen Hall-Effekt-Schaltern und einem modularen Design zielt die GMMK 3 HE darauf ab, sowohl Gamer als auch Tastatur-Enthusiasten zu begeistern. In diesem ausführlichen Test werfen wir einen genauen Blick auf die kabelgebundene Version der GMMK 3 HE, ausgestattet mit den Fox HE und Panda HE Switches, um herauszufinden, ob sie das Zeug dazu hat, die neue Referenz im Bereich der Gaming-Tastaturen zu werden.

Glorious GMMK 3 HE – Grenzenlose Möglichkeiten

Vorab solltet ihr wissen, dass es der neuen GMMK3 Reihe gefühlt unendlich Möglichkeiten gibt. Bei unserem Modell handelt es sich um die kabelgebundene Hall Effect (HE) Variante, welche in mattem weiß mit Fox HE Switches geliefert wurde. Um diese Tastatur vielseitiger testen zu können, haben wir zusätzlich Panda HE Switches, als auch GPBT Ocean Keycaps erhalten. Damit können wir euch schon einmal grob erzählen, was euch im Abenteuer „Tastatur“ erwartet, ohne wie bei einigen Videos knapp 1000 € für ein Custom Keyboard ausgeben zu müssen.

Das Schöne an Glorious Tastaturen ist, wie wir feststellen durften, dass wirklich alles aus einem Haus kommt. Von der Platte, den Switches bis zu den Keycaps ist wirklich alles in deren Shop oder bei den lokalen Partnern erhältlich. Entsprechend gibt es auch, wie bereits erwähnt verschiedenste Möglichkeiten bei Material, Switches, Keycaps, Farben und entsprechend Kombinationen.

Entsprechend variieren auch die Preise von knapp unter 200 € für eine kabelgebundene Tastatur bis über 500 € mit allem Drum und dran. Ihr entscheidet also eure Features, als auch euren Preis.

Wir bewegen uns mit einer kabelgebundenen Tastatur, die Hall Effect Switches hat genau im Mittelfeld. Mit den anfangs gestarteten Fox HE Switches hat uns ein angenehmes Schreibgefühl erwartet, was leicht „cremig“ klingt. Auch beim Zocken war das bereits ein riesiger Sprung in Relation zu unserer alten Logitech G915. Doch haben wir jetzt ein Kabel und sind auf 75 % umgestiegen. Wo genau gibt es noch Mehrwerte?

Glorious GMMK 3 HE – Galerie

Glorious GMMK 3 HE – Die etwas andere Premium Tastatur

Da die Tastatur darauf aufgebaut ist, sich schnell umbauen zu lassen, könnt ihr mit den mitgelieferten Tools direkt die Keycaps zu euren Lieblingsfarben wechseln. In unserem Fall war es ein Mix aus Blau und Weiß. Aber bevor es dazu ging, haben wir den Großteil der Fox HE Switches gegen die Panda HE’s ausgetauscht. Zum Glück waren im Lieferumfang bereits mehrere Tester dabei, damit wir direkt wussten, welche unsere Switches der Wahl sind.

Das Austauschen der Switches, funktioniert wie das Herausziehen der Keycaps relativ einfach. Hier müsst ihr statt nur hochzuziehen noch etwas die Klammern eindrücken, damit ihr diese austauschen könnt. Jedoch sei Vorsicht geboten, da die Klammern gerne wegbrechen, wie bei unseren ersten Versuchen. Daher empfiehlt sich das mitgelieferte Tool gegen einen etwas längeren IC-Extraktor zu tauschen. Dankt uns später, denn damit braucht ihr deutlich weniger Kraft aufzuwenden.

Sobald alles wieder eingesteckt war, hat es bei uns einen Moment gedauert, bis alles erkannt wurde und schon war die Tastatur mit unserem Design und den Switches an den Stellen, die wir wollten einsatzbereit. Das ist schon wirklich cool zu sehen, wie simpel wir hier ein Erfolgserlebnis hatten. Jetzt klingt die Tastatur schön „thocky“ und das Schreibgefühl, als auch das Zocken war noch ein Stück besser als zuvor. Zudem ist die Tastatur um Welten leiser als, was wir zuvor hatten.

Doch das ist nicht alles, denn wer einmal damit anfängt, der will das auch richtig machen. Es gibt nämlich zahlreiche „Mods“, um die Tastatur günstig weiter zu bearbeiten. Als Beispiel könnt ihr Tape in die Tastatur verkleben, damit diese dumpfer wird. Davon gibt es zahlreiche Möglichkeiten für kleines Geld. Wer aber möchte, kann auch mehr investieren und sich z. B. ein neues Rädchen für die Lautstärke oder ein neues Glorious-Zeichen kaufen. Wir sind definitiv von der Tiefe der Materie beeindruckt.

Glorious GMMK 3 HE – Ein Alleskönner?

Jedoch hat uns der Preis nicht ganz in Ruhe gelassen, denn wer seine Recherchen gut macht, wird herausfinden, dass wer etwas Geduld mit der Lieferung von Teilen mitbringt, sich durchaus eine coole und deutlich günstigere Tastatur bauen kann. Diese haben dann auch schöne Farben, sind „thocky“ und haben einen Dongle als auch Bluetooth für einen Bruchteil des Preises. Glorious macht es den Konsumenten an der Stelle nur sehr einfach.

Außerdem ist vermutlich ein interessanter Punkt für viele die mitgelieferte Software von Glorious, das GloriousCORE. Die ist durchaus fähig, klassische Einstellungen zu bieten für die Kalibrierung, Makros, Beleuchtung und die Druckpunkte. Doch wirklich perfekt ist diese leider auch nicht. Bei unseren Versuchen brauchte es mal hier und da einen Anlauf und die Sprache ist ein Mix aus Deutsch und Englisch, was einige von euch durchaus stören dürfte.

Da gibt es aber durchaus Open Source Abhilfe mit QMK. Diese Alternative ist gratis, es gibt viel Support und es bietet euch viel mehr Möglichkeiten, die vermutlich auch besser funktionieren. Wir konnten es mit der GMMK 3 HE bedauerlicherweise noch nicht testen, da diese Tastatur zum aktuellen Stand noch nicht unterstützt wird. Bei Tests von weiteren Switches und Keycaps, werden wir euch diesbezüglich jedoch auf dem Laufenden halten und hier und da noch Tipps zum modden eurer Tastatur mitgeben.

Glorious GMMK 3 HE – Introducing GMMK 3