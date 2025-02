Dark Rock 5 (Hardware) Test

Der be quiet! Dark Rock 5 ist ein Single-Tower-CPU-Kühler, der sich durch eine Kombination aus leisem Betrieb, hochwertiger Verarbeitung, minimalistischem Design und solider Kühlleistung auszeichnet. Als Teil der fünften Generation der Dark Rock-Serie richtet er sich an Nutzer, die eine leistungsstarke und dennoch leise Kühlung für ihre Gaming-PCs oder Workstations suchen. Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf die Eigenschaften, die Leistung und die Zielgruppe dieses Kühlers.

Dark Rock 5 – Minimalistisch und wunderschön

Der Dark Rock 5 knüpft be quiet! an den zuvor erschienen Dark Rock 5 Pro an, welchen wir bereits testen durften. Von den zwei Lüftern waren wir schon überzeigt, doch sehen wir uns an, ob auch ein Lüfter überzeugen kann. Wie von be quiet! erwartet, wurden wir zum Glück ab dem ersten Moment mit seinem minimalistischen und eleganten Design überzeugt, welches sich nahtlos in moderne PC-Builds einfügt.

Die vollständig schwarze Farbgebung mit einer speziellen Keramikbeschichtung sorgt dabei nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern verbessert auch die Wärmeübertragung. Die abgerundeten Lamellenkanten und die magnetische Mesh-Abdeckung über den Heatpipes verleihen dem zusätzlich Kühler ein hochwertiges Erscheinungsbild und verdecken technische Details wie die Enden der Heatpipes und das Loch, welches für den mitgelieferten Schraubendreher ist. Was genau damit gemeint ist, sehr ihr bei der Installation des Kühlers im folgenden Video. Da hat sich das Unternehmen nämlich was Feines ausgedacht, damit die Montage so angenehm wie möglich ist und on top kriegt ihr einen gratis Schraubendreher!

Das Schöne dabei ist auch, dass mit einer Höhe von 161 mm der Kühler in die meisten gängigen PC-Gehäuse passt, wobei sein asymmetrischer Aufbau sicherstellt, dass RAM-Slots nicht blockiert werden.

Dies macht ihn besonders kompatibel mit einer Vielzahl von Mainboards und Speicherlösungen, was vermutlich einige von euch schon schmerzlich erfahren durften. Damit eure CPU entsprechend gekühlt wird, ist ein Silent Wings 4 Lüfter mit 120 mm Durchmesser zentral verbaut und kann bei Bedarf durch einen zweiten Lüfter ergänzt werden, um die Kühlleistung zu steigern.

Obwohl der Preis vom Dark Rock 5 durchaus etwas höher ist, als altbekannte Thermalright Peerless Assassin 120 SE ist dieser dennoch berechtigt, durch die Qualität, die wieder mal auf einem hohen Niveau ist.

Entsprechend gestaltet sich die Montage dank vormontierter Schrauben und einer klaren Anleitung relativ einfach, auch für weniger erfahrene Nutzer. be quiet! hat sogar ein Video dafür, welches alle aktuellen CPU Sockel leicht erklärt in nur knapp 4 Minuten abfrühstückt.

Dark Rock 5 – Installation

Dark Rock 5 – Galerie

Kühlleistung und Geräuschentwicklung

In puncto Kühlleistung bietet der Dark Rock 5 eine maximale TDP von 210 W, was ihn ideal für leistungsstarke Prozessoren macht. Allerdings wird dieser vermutlich bei übertakteten CPUs oder High-End-Modellen wie dem Intel Core i9 an seine Grenzen kommen. Hier zeigt sich der Unterschied zu den größeren Modellen wie dem Dark Rock Pro 5, die mit Dual-Tower-Designs und zusätzlichen Lüftern ausgestattet sind.

Entsprechend gibt es hier auch unsere Spezifikationen mit einem AMD Ryzen 7 7800X3D zum nachvollziehen. Hier findet ihr unsere aktuellen Spezifikationen:

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D

Mainboard: ASRock B650E Steel Legend WiFi

GPU: NVIDIA RTX 4070S Founders Edition

RAM: G.Skill 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB)

PSU: be quiet! Dark Power 13 850W

Case: be quiet! Shadowbase 800FX

Der Silent Wings 4 Lüfter arbeitet in einem Drehzahlbereich von 500 bis 2100 U/min und erzeugt in unserem Setup eine maximale Lautstärke von ca. 31 dB(A). Im normalen Betrieb bleibt der Kühler nahezu unhörbar, was ihn besonders für Silent-PC-Builds interessant macht. Selbst unter Last bleibt die Geräuschentwicklung moderat, was ihn von vielen Konkurrenzmodellen abhebt. Da wir natürlich noch einige Light Wings verbaut haben, ist die Messung nicht 100 % akkurat. Fakt ist jedoch, dass der PC extrem leise ist für die Hardware und Anzahl der Lüfter, insbesondere der CPU-Kühler.

Viel Unterschied gibt es zum großen Bruder dem Dark Rock Pro 5 dennoch nicht in anbetracht der Leistung und Lautstärke. Dies hängt jedoch von euren Anforderungen, eurem Gehäuse und der maximalen Laustärke ab, die ihr in eurem Setup wollt.

Mit einem Preis von etwa 70 Euro positioniert sich der Dark Rock 5 im mittleren Preissegment für Luftkühler. Während seine Leistung und Verarbeitung diesen Preis rechtfertigen, fehlt ihm ein krasses Alleinstellungsmerkmal, das ihn deutlich von anderen Modellen abhebt.

Für einen ähnlichen Preis bietet der größere Dark Rock Pro 5 mehr Kühlleistung und Flexibilität, sofern genügend Platz im Gehäuse vorhanden ist. Die Zielgruppe des Dark Rock 5 sind Nutzer, die Wert auf ein leises System legen und keine extremen Anforderungen an die Kühlung stellen. Er eignet sich hervorragend für Gaming-PCs im mittleren Leistungsbereich sowie für Workstations, bei denen ein leiser Betrieb Priorität hat. Stilbewusste PC-Bauer werden das schlichte Design ebenfallss zu schätzen wissen.

Dark Rock 5 | Produktpräsentation

Dark Rock 5 – FAQ