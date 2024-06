Endless Ocean Luminous (Switch) Gewinnspiel

Vor wenigen Tagen haben wir euch bereits im Endless Ocean Luminous Testbericht alles zu dem neuen Unterwasserabenteuer erzählt. Jetzt seid ihr dran, wenn ihr könnt selber eins von zwei Exemplaren gewinnen und alleine, mit Freunden oder Spielern auf der ganzen Welt auf Forschungsreise gehen. Dafür müsst ihr uns folglich nur zwei Fragen beantworten zu der Thematik beantworten.

Endless Ocean Luminous – Ab ins Wasser mit den Freunden

Ein Testbericht zu Endless Ocean Luminous liest sich doch gleich besser, wenn ihr selber die Chance habt ein Exemplar des Spiels zu gewinnen. Entsprechend wollen wir einmal von euch wissen, welches euer Lieblingsmeeresbewohner ist und wie viele Tauchzeichen es gibt.

Unter Wasser zu kommunizieren ist nämlich nicht ganz so einfach, wie auf dem Land. Da ist einfach mal den Mund aufmachen und sprechen keine andere Option. Daher wird Unterwasser mit Gesten und nonverbalen Zeichen kommuniziert, damit jeder in jeglicher Sprache die Aussagen versteht.

Insgesamt gibt es über 30 international genormte Handzeichen und sogar über 160 Tauchzeichen, die je nach Fall und Absprache unterschiedliche Bedeutungen haben. Falls euch das Thema interessiert, könnt ihr hier mehr über das Thema herausfinden. Eventuell findet ihr da auch die Lösung für das Gewinnspiel.

Endless Ocean Luminous – Galerie

Endless Ocean Luminous – Gewinnspiel

Wird geladen…

Wird geladen…

Endless Ocean Luminous – Trailer

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 04.07.2023 um 23:59 Uhr. Den Gewinner bzw. die Gewinnerin kontaktieren am Folgetag per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit, sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen, auszahlen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg