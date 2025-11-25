OXS Storm G2 (Hardware) Test

Wenn ihr nach einem kabellosen Gaming-Headset sucht, das nicht gleich ein kleines Vermögen kostet, aber trotzdem solide Ausstattung bietet, dann könnte das Storm G2 von OXS genau ins Auge fallen. Mit 50 mm Treibern, virtuellem 7.1-Surround-Sound, Funkdongle (2,4 GHz), Bluetooth und Klinke zeigt es sich als vielseitige Lösung für PC, Konsolen und mobile Geräte. In diesem Test haben wir es ausgiebig am PC getestet. Sei es beim Gaming, in Voice-Chats und auch im Alltag, um zu sehen, wie gut die Technik wirklich arbeitet und ob sich der Preis lohnt.

OXS Storm G2 – Viele Funktionen, aber Luft nach oben

Das Storm G2 bietet auf dem Papier eine erstaunliche Ausstattung für seinen Preis, der aktuell bei günstigen 60 € liegt. Ihr bekommt volle insgesamt drei Verbindungsmodi 2,4 GHz via USB-Dongle (für geringste Latenz), Bluetooth (z. B. für mobile Geräte) und 3,5 mm Klinke (klassisch verkabelt). Dazu gibt es im Lieferumfang unter anderem den Dongle mit USB-C und USB-A Adapter enthalten, was für moderne PCs und Notebooks ein Pluspunkt ist. Außerdem erwartet euch ein abnehmbares Mikrofon sowie eine Tasche für euer Headset.

Kommen wir direkt zum wichtigsten Aspekt. Denn der Klang ist das A und O bei Kopfhörern. Versprechen tun die 50 mm Treiber mit virtuellem 7.1 Surround Sound einen guten räumlichen Klang, der euch speziell beim Zocken den gewissen Vorteil gegen eure Gegner bringen soll. In der Praxis ist der Sound mäßig. Wir haben zwar auch mit den drei EQ-Modi (Game, Music, Surround) herumgespielt per Knopfdruck, doch wirklich herausgestochen hat nur Surround.

Der Surround Sound war bei unseren Spielessessions in Ordnung, könnte unserer Meinung jedoch lauter sein und deutlich mehr Tiefen vertragen. Doch lassen wir uns erstmal nicht davon abschrecken, denn schließlich sieht es noch gut aus für das Headset für den schmalen Taler.

In Sachen Tragekomfort liefert das Storm G2 nämlich solide Ergebnisse. Mit ca. 250 g Gewicht wirkt es vergleichsweise leicht, wenn wir uns z. B. einige JBL Quantum Modelle ansehen. Zudem ist der Bügel verstellbar, die Ohrmuscheln mit Memory-Schaumstoff bezogen und insgesamt angenehm mehrere Stunden tragbar.

Hier kommen wir jedoch wieder auch an den Aspekt zurück, dass das Headset wirklich ein Einsteigergerät ist. Wer bereits an die 100 € bezahlen kann, da als Beispiel bereits qualitativ einige Unterschiede spüren, zwar haben die meisten Headsets dann nicht mehr so viele Features, wie mit dem Dongle oder abnehmbaren Mikrofon, doch fühlen sich besser an.

OXS Storm G2 – Musik ist nicht alles

Bei Musik oder Film zeigt das Headset jedoch nochmal leichte Schwächen. Der Bass drückt nicht so tief wie bei Premium-Headset-Modellen und in der Mitteltonlage merkt man gelegentlich, dass es nicht die absolute Klarheit bietet. Da fehlt definitiv noch das gewisse Etwas. Wer also hauptsächlich Musik in hoher audiophiler Qualität hören möchte, wird hier Kompromisse eingehen müssen.

Die Mikrofonqualität hingegen hat es uns durchaus positiv angetan, denn das abnehmbare Mikrofon, als auch das integrierte Mikrofon sind besser als gedacht und eignen sich gut für Gaming-Chats oder Voice-Chats.

Ein Highlight ist die drahtlose Verbindung über 2,4 GHz mit geringer Latenz, was durchaus ein Muss bei ambitionierten Spielen ist. Bluetooth ist zudem auch vorhanden, aber hier gibt es eine leichte Verzögerung. Zudem gibt es noch die kabelgebundene Variante, welche dafür sorgt, dass ihr auch bei leerem Akku oder fehlendem Funkstick nicht ausgebremst werdet, allerdings funktionieren dann nicht immer alle Features (z. B. EQ-Modi) wie im Funkbetrieb.

Entsprechend habt ihr eine wirklich gute Multi-Device-Nutzung mit diesem Headset (Gaming-PC + Konsole + Handy) und das aktuell zu einem sehr guten Preis. Optional könnt ihr auch die RGB Beleuchtung an oder ausschalten und habt je nachdem mit dem Headset knapp eine Woche lang Akku, je nach Nutzung. Wir finden, das lässt sich durchaus sehen, besonders bei 60 €.

Hier findet ihr nochmal alle wichtigen Fakten zu dem Headset:

Spezifikation Wert Treibergröße 50 mm Full-Range Dynamic Drivers Klangmodus Virtuelles 7.1 Surround Sound Anschluss / Verbindung 2,4 GHz Funkdongle (USB-A & USB-C), Bluetooth 5.3, 3,5 mm AUX Kabellose Reichweite/Latenz Funk: < 25 ms Latenz, ca. 15 m Reichweite Frequenzbereich 20 Hz – 20 000 Hz Impedanz 20 Ω (laut Testangabe) Mikrofon Dual-Mikrofone (1 abnehmbar + 1 integriert), ENC Rauschunterdrückung Akku / Laufzeit Bis zu 40 Stunden ohne RGB, ca. 24 Stunden mit Licht aktiv Gewicht Ca. 250 g (Herstellerangabe) bzw. 282 g (Verpackung) Zubehör USB-C Ladekabel, 3,5 mm AUX Kabel, abnehmbares Mikro, Funkdongle, Tasche

