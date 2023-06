Star Wars Jedi Survivor (PS5) Test

Star Wars Jedi Survivor kann im Test auf spielerischer Ebene vollends überzeugen. Auf technischer Ebene hingegen geben sich Performance-Probleme und ein atemberaubendes Art-Design die Klinke. Doch viel wichtiger ist: Kann der Nachfolger von Fallen Order ebenfalls so sehr überzeugen? Das und noch ein wenig mehr erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Wir beginnen bereits mit einem aufregenden Lauf, wenn die Dinge mit einem kurzen Abenteuer auf dem imperialen Coruscant beginnen, das an “Eine neue Hoffnung” erinnert, bevor eine atemberaubende Flucht stattfindet. Du wirst schnell wieder in die Rolle des Macht-Pushens von Sturmtruppen von Vorsprüngen geworfen und kombinierst Bewegungstricks wie Wandlaufen, Klettern, Schwingen und das Rutschen von Rampen. Und das ist erst der Anfang – der Spider-Man-artige Enterhaken (der nur an vorbestimmten Punkten funktioniert) wird eingeführt, bevor du Coruscant verlässt, und von da an gibt es ständig neue Freischaltungen in einem lohnenden Tempo. Wenn du die Fähigkeit des Schwebens in der Luft freischaltest und sie mit deinem Doppelsprung kombinierst, geht es richtig los – du kannst so verrückte Entfernungen zurücklegen, ohne den Boden zu berühren und dich zweimal um die Ecke bewegen, dass ich komplett überdenken musste, was möglich ist. Es ist nicht so, als hätte Star Wars Jedi Survivor den Luftschub erfunden, aber Respawn macht ausgezeichneten Gebrauch davon und lässt seine Muskeln aus “Titanfall” noch einmal spielen.

Star Wars Jedi Survivor – 5 Stile für jede Situation

Die Fortbewegung ist definitiv befriedigend, aber Lichtschwerter sind natürlich die Stars des Krieges. Star Wars Jedi Survivor hebt das ausgezeichnete Duellieren aus “Fallen Order” um mehrere Stufen an, mit fünf verschiedenen Kampfhaltungen, die alle brillant animiert sind und einige der schillerndsten und erbittertsten Nahkampfschlachten im Star Wars-Universum bieten, die ich je gesehen habe. Du musst nicht einmal besonders gut darin sein, den richtigen Zeitpunkt für Angriffe, Paraden und Ausweichmanöver zu treffen, damit die Kämpfe spektakulär und flüssig aussehen, während du dich einen Weg durch Feinde bahnst (aber wenn du es bist, sieht es noch cooler aus). Die Tatsache, dass nun auch manchmal Arme und Beine von Sturmtruppen und anderen humanoiden Gegnern abgetrennt werden können – nicht nur von Droiden und Kreaturen, die absolut zerfetzt werden – verleiht den Tötungsanimationen ein noch erfüllenderes Gefühl von Macht.

Nachdem ich mich mit den Einzel-, Doppelklingen- und Zweihand-Kampfhaltungen aus “Fallen Order” vertraut gemacht hatte, entschied ich mich kurzzeitig für die beiden neuen Haltungen: den von Kylo Ren inspirierten Crossguard-Stil und die Hybrid-Blaster-Haltung. Der Crossguard-Stil behandelt dein Lichtschwert wie ein langsames und schweres Breitschwert, das sich hervorragend eignet, um ein betäubtes Ziel auf den Boden zu hämmern. Die letztere Haltung stattet dich mit einer Nebenwaffe aus, um kleine Feinde zu besiegen, ohne die Distanz schließen zu müssen, und macht kurzen Prozess mit Flammenwerfer-Sturmtruppen, Tiergruppen oder anderen, die gerne nah rangehen.

Natürlich fühlte ich mich, sobald ich die Fähigkeit freigeschaltet hatte, mein Crossguard zu werfen, um Gegner etwas weiter entfernt zu treffen, in der Lage, mit beiden Haltungen praktisch jeden Feind zu bezwingen, wenn es nötig war, und machte mich bereit für das Abenteuer. Diese Lichtschwerter passen gut zu dem erweiterten Satz von Machtfähigkeiten, mit denen du Dinge tun kannst, wie eine ganze Gruppe von Feinden heranzuziehen und dann einen drehenden Hieb auszuführen, um sie alle wie Grashalme niederzumähen.

Du kannst immer nur zwei der fünf Haltungen gleichzeitig ausrüsten, was anfangs künstlich begrenzend erscheint – und wenn man darüber nachdenkt, ist es das auch -, aber ich begann es zu schätzen, weil es meiner Version von Cal mehr Persönlichkeit als Kämpfer verlieh. Du kannst natürlich deine Haltungen an jedem Meditationskreis austauschen, aber besonders in den ersten Stunden hast du nur begrenzt viele Fertigkeitspunkte zur Verfügung (und nur eine kostenlose Neuzuweisung). Jede Haltung hat ihren eigenen Fertigkeitsbaum, daher wirst du ermutigt, dich zu spezialisieren, und als ich die zweite Hälfte der Geschichte erreichte, hatte ich meine klaren Favoriten, und keinerlei Bedauern.

Star Wars Jedi Survivor – Tolle Story & Charaktere

Es ist eine Geschichte, die ihre Aufgabe gut erfüllt: Dich von einer aufregenden Actionszene zur nächsten zu bringen. Früh im Spiel und buchstäblich durch einen Unfall hineinversetzt, findet sich Cal in einem Wettlauf wieder, um eine Art Karte zu einem verlorenen Schatzplaneten zu finden. Das passt sehr gut zur Vorstellung von ihm als dem Nathan Drake des Star Wars-Universums und führt zu zahlreichen Gelegenheiten, alte (nun ja, zumindest alte und verlassene) Rätselkammern zu besuchen, in denen du dein Geschick, die Macht und eine erweiterte Palette von Gerätschaften einsetzen musst, um sie zu lösen. Wichtig für ein Spiel wie dieses ist, dass es selten den Eindruck erweckt, dass Zeitdruck besteht, um zum nächsten Ziel zu gelangen. Daher fühlt es sich nicht wie eine Vernachlässigung der Verantwortung an, die Galaxie zu retten, wenn du einen Umweg machst, um eine Nebenquest zu absolvieren, um vermisste Prospektoren in einer Mine zu untersuchen, herauszufinden, was in einer Droidenfabrik schiefgelaufen ist oder den vielen anderen Gerüchten nachzugehen, die dir von Einheimischen präsentiert werden.

Trotz eines weitgehend unterhaltsamen Abenteuers ist mein Hauptproblem mit der Geschichte, dass nahezu jede große Wendung so stark angedeutet wird, dass es nur eine Frage der Zeit war, wann sie aufgedeckt wird, nicht ob. Die Identitäten der Hauptgegner sind zum jetzigen Zeitpunkt geheim und sollen hier ungespoilert bleiben, aber sie sind ziemlich leicht aus einer Lichtjahr-Entfernung erkennbar. In jedem Fall sind sie jedoch so geschrieben und gespielt, dass sie genug Tiefe haben, um nicht wie Wiederholungen von Gegnern zu wirken, denen Cal zuvor gegenüberstand, und keiner von ihnen ist ein zweidimensionaler Sith-Lord, der irgendwie zurückgekehrt ist. Es steckt mehr in ihnen, da “Survivor” größtenteils Charaktere über die Handlung priorisiert.

Die Besetzung, die ich in “Fallen Order” so sehr genossen habe, ist wieder voll dabei, und dieses Mal wird Cameron Monaghans Cal nicht so leicht von der Crew der Mantis in den Schatten gestellt. Seine Motivationen gehen über den Kampf gegen das Imperium hinaus: Es geht darum, ob er ein Leben führen kann, in dem er mehr ist als nur ein Widerstandskämpfer, seine Schuldgefühle loslässt und ein sicheres Zuhause findet. Sein Weg nach der Flucht vor Order 66 wird mit dem kontrastiert, was hätte sein können, wenn er andere Prioritäten gehabt und andere Entscheidungen getroffen hätte. Das verleiht ihm viel mehr Charakterentwicklung als er hatte, als er einfach nur ein traumatisierter Flüchtling war, der lernte, ein Jedi zu sein. Seine Entscheidungen haben mehr Gewicht, was ihn zu einem viel stärker ausgearbeiteten Protagonisten macht, diesmal.

Star Wars Jedi Survivor – Starkes Level-Design mit cleveren Puzzles

Wenn es um Umgebungen geht, führt uns diese Reise zu einer Handvoll bisher unentdeckter Planeten, von denen einige weitläufig sind und eine Vielzahl von extrem unterschiedlichen Gebieten beinhalten. Koboh zum Beispiel hat alles von Grasland über Sumpf bis hin zu unterirdischen Einrichtungen, einem riesigen abgestürzten separatistischen Schiff und sogar seine eigene Version von Cloud City. Sie sind weit entfernt von den typischen eintönigen Star Wars-Welten wie Tatooine oder dem Waldmond Endor, die entweder zu 100 Prozent aus Wüste oder komplett von Mammutbäumen bedeckt sind.

Jedes Mal, wenn ich ein neues Gebiet betrat, umkreiste ich die Kamera und suchte nach den typischen Zeichen, die die Level-Designer hinterlassen, um anzuzeigen, dass eine Wand begehbar ist, sich an eine Decke geklammert werden kann, durch einen Riss gequetscht werden kann und mehr. Als ich meine 30-stündige Reise durch die Geschichte beendet hatte, hatte ich sogar Schwierigkeiten, mich daran zu erinnern, all die erlernten Fähigkeiten zu nutzen, weil es einfach so viele davon gibt. Die Level sind sorgfältig durchdachte Rätsel an sich, und nur selten stieß ich auf etwas, das sich nicht intuitiv oder fair anfühlte, sobald ich alle Werkzeuge berücksichtigt hatte, die mir zur Verfügung standen.

90 Sehr gut Description Größer, besser, schöner – Star Wars Jedi Survivor übernimmt die starken Fähigkeiten seines Vorgängers und macht insgesamt alles besser. Die Map könnte zwar ein klein wenig schöner oder nützlicher sein, ist aber dennoch ein großer Fortschritt gegenüber dem Vorgänger. Ich persönlich liebe das Spiel und die Wucht, mit der Cal im Crossguard-Stil zuschlägt. Einfach befriedigend. Star Wars Jedi Survivor ist ein ganz großes Ding! Erst recht, wenn EA und Respawn die technischen Mängel beheben …. Wenn sie es jemals tun. Positives Superbes Gameplay

Grafisch an sich sehr stark ...

5 Kampfstile klasse umgesetzt

Riesige Welten mit viel zu tun

Klasse Soundtrack & superbe Sprecher (Englisch) Negatives ... die Performance kann aber nicht mithalten

Map nach wie vor nicht optimal

Angesichts der Tatsache, dass dieses Abenteuer ungefähr zu gleichen Teilen aus Kämpfen und Rätsellösungen besteht, spielt die Tatsache, dass es eine breite Auswahl an verschiedenen Arten gibt, zu seinem Vorteil. Rätsel, die sich mit der Lenkung von Energiebündeln befassen und sogar das Malen von Pfaden erfordern, sind clever und gut gemacht, auf Augenhöhe (und teilweise mit ähnlichen Ideen) von dem, was wir im letzten Jahr in God of War Ragnarok gesehen haben. Einige erfordern den Einsatz von BD-1, um Projektile abzuschießen und ferngesteuerte Schalter auszulösen, andere beinhalten rollende Zielsuchbomben, und wieder andere verwenden aufstellbare Ballons, an denen du dich festhalten und abstoßen kannst. Einige der Haupt-Handlungsrätsel ließen mich einige Minuten lang grübeln, bevor mir die Lösung einfiel, was genau das richtige Maß an Herausforderung ist. Sie sind zwar nicht bahnbrechend in ihrem Design, aber dennoch durchweg unterhaltsam.

Star Wars Jedi Survivor – Sehr viel zu tun

Wenn es darum geht, diese Bosse überhaupt zu verfolgen, schätze ich auf jeden Fall, dass die Jedi-Spiele dir eine Karte geben (im Gegensatz zu anderen Spielen dieses Stils, die es lieben, dich selbst herausfinden zu lassen), aber was die Benutzerfreundlichkeit betrifft, lässt sie etwas zu wünschen übrig. Genauso wie in Fallen Order scheint diese Karte so darauf bedacht zu sein, einem hellblauen Star Wars-Hologramm zu ähneln, dass es nicht immer leicht ist zu erkennen, was man betrachtet, und die Wegbeschreibungen sind nicht immer genau. Die gestrichelten Linien waren jedoch im Allgemeinen gut genug, um mich in die richtige Richtung zu lenken, wenn ich Schwierigkeiten hatte, einen Weg nach vorne zu finden oder mich verloren fühlte, oder um mich umzuleiten, wenn ich versuchte, an einem Hindernis vorbeizukommen, für das ich noch nicht die richtige Ausrüstung hatte. Außerdem hat Respawn uns diesmal die Möglichkeit gegeben, zwischen Speicherpunkten zu reisen, was wie eine Gnade wirkt, wenn das Ziel auf der anderen Seite einer dieser großen labyrinthartigen Karten liegt.

Diese Karten sind auch dicht bevölkert, und Survivor ist randvoll mit Dingen, die außerhalb der Hauptgeschichte zu tun sind, einschließlich Kopfgeldjägern und legendären Kreaturen, die man aufspüren und erlegen kann, Kampfherausforderungen und mehr. Einige von ihnen sind wirklich hart, selbst auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad Jedi-Ritter; Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich von diesem verfluchten Rancor mit seinem schnappenden und schmatzenden Angriff mit einem Treffer getötet wurde, außer dass es buchstäblich Dutzende Male waren. Aber am Ende habe ich ihn erwischt! Du wirst auch einen vollständigen New Game+ Modus freischalten, sobald du die Geschichte durchgespielt hast, was eine willkommene Funktion ist, die Fallen Order erst mehr als sechs Monate nach dem Start hatte.

Dazu kommt noch eine erschreckende Menge an Dingen, die gesammelt werden können, einschließlich Pflanzen und Fischen, die dann in der Cantina in deiner Basisstadt auf Koboh ausgestellt werden können. Aber während es am Ende dieser Nebenquests vielleicht einige Freischaltungen gibt, überzeugt es nicht wirklich davon, dass dies Aktivitäten sind, auf die man viel Zeit verwenden sollte… es sei denn, du magst es wirklich, Samen auf Dachgärten fallen zu lassen oder ein virtuelles Aquarium zu beobachten.

Natürlich sind manche Belohnungen für einen Star Wars-Fan viel verlockender. Cal’s Lichtschwert und Blaster haben beide viele anpassbare kosmetische Teile, die du mischen und kombinieren kannst, um deine eigene Kreation zu erschaffen, und auch wenn du diese Details kaum erkennen kannst, wenn du es im Kampf verwendest, es sei denn, du zoomst mit dem Fotomodus hinein, ist es ein fantastisches, liebevolles Stück Star Wars-Detail, mit dem du dich besessen beschäftigen kannst, wann immer du ein neues Teil findest.

Außerdem sind alle verfügbaren Farben für die Lichtschwertklinge kurz nach dem Beginn freigeschaltet, so dass du Cal von Anfang an mehr nach deinem eigenen Geschmack gestalten kannst. Das gilt auch für seine Auswahl an Kleidungsmöglichkeiten, die diesmal viel umfangreicher ist, sowie für seine völlig neuen Haar- und Bartoptionen. Er wird immer derselbe Cal Kestis darunter sein, aber dein Charakter mit Soulpatch und Mullet wird eine ganz andere Ausstrahlung haben als meiner, dessen Crew Cut und Bart an eine rothaarige Version von Amos Burton aus The Expanse erinnert. Ja, es ist ein wenig albern, Haar- und Bartoptionen in Schatztruhen zu finden, aber warum nicht?

Star Wars Jedi Survivor – Technisch unausgereift

Zwar ist Star Wars Jedi Survivor ein wunderschönes Spiel mit wunderschön detaillierten Umgebungen und Charakteren, aber das kann ich leider nicht immer von der Leistung sagen. Mein Durchspielen auf der PS5 hatte einige ziemlich starke FPS-Drops von den erwarteten 30 Bildern pro Sekunde im 4K-Qualitätsmodus, besonders wenn ich in Rauch oder Nebel kämpfte, was das Timing für Paraden und Ausweichmanöver schwierig machte. Enttäuschenderweise kommt selbst der 1440p-Performance-Modus nicht annähernd an eine konstante Bildrate von 60fps heran.