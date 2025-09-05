Adaptory @ gamescom 2025

Adaptory präsentiert sich als ein ambitioniertes Base Building- und Überlebens-Simulationsspiel, welches versucht komplexe Simulationen, für die dieses Genere bekannt ist, mit einer diversen Crew und einer facettenreichen Geschichte zu verbinden. Wir dürften auf der gamescom 2025 eine Demo-Version spielen und uns einen ersten Eindruck über diesen neuen Überlebens-Sim verschaffen.

Adaptory – Im All gestrandet, aber nicht alleine

In Adaptory übernehmt ihr die Kontrolle über eine Crew von vier Überlebenden, die auf einem fremden Asteroiden notgelandet sind. Mithilfe knapper Ressourcen und kreativer Base-Bildung-Strategien gilt es, die Gruppe am Leben zu halten. Dafür müsst ihr Nahrung produzieren, Räume gestalten und euch um die vielen Bedürfnisse eurer Crew kümmern. Das Ziel ist es, euer beschädigtes Schiff zu reparieren und hoffentlich wieder nach Hause zu fliegen.

Besonders beeindruckend wirkten auf uns die technischen Simulationen. Neben der Schwerkraft gibt es mehr als 50 Chemie-basierte Elemente, die alle aufeinander einwirken, sowie die Möglichkeit Flüssigkeits- und Stromnetzwerke aufzubauen, welche durch Temperaturen in der Umgebung beeinflusst werden können.

Leise ist es im Weltall zudem nicht. Eure Crewmitglieder kommunizieren über Gespräche und Tagebucheinträge, während sie Tag für Tag ihrer Arbeit nachgehen. Sie äußern sich auch, wenn sie unzufrieden sind. Dies erleichtert euch, ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen, zum Beispiel durch den Kauf eines Bettes für besseren Schlaf. Im Spielverlauf treten zufällige Ereignisse wie Meteoriten oder Erdbeben auf, die euch immer wieder vor neue Herausforderungen stellen und eure Anpassungsfähigkeit auf die Probe stellen.

Adaptory – Gallerie

Adaptory – Nicht mehr lange bis zum Start ins All

Die Entwicklung begann als Prototyp im Februar 2021 und läuft somit bereits seit vier Jahren. Ein genaues Erscheinungsdatum steht noch nicht fest. Aktuell ist auf Steam eine kostenlose Demo spielbar, jedoch soll bereits Ende 2025 das Spiel in den kostenpflichtigen Early Access starten. Für diesen sind zahlreiche Inhalte geplant. Von Lebewesen über neue Erkundungsmechaniken bis hin zu Mod-Support ist alles dabei. Über die Roadmap könnt ihr viele der geplanten Features sehen.

Insgesamt vermittelt Adaptory einen äußerst vielversprechenden ersten Eindruck. Durch seine bereits jetzt schon tiefgreifenden Spielmechaniken, die aber dennoch intuitiv und einfach zu verstehen sind, werden hier Neulinge so wie Fans des Simulations-Genres auf ihre Kosten kommen.

Adaptory – Early Access Vorschau